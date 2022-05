Entenda a importância das embalagens para a logística de sua empresa

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de maio de 2022.

As embalagens são uma das peças mais importantes do processo de logística, uma vez que são responsáveis pelo armazenamento e assim, evita-se que seja quebrado ou danificado durante o processo de transporte.

Qualquer prestação de serviço de armazenagem trabalha constantemente lidando com embalagens, mesmo os comerciantes do varejo, que entregam o item diretamente nas mãos do cliente final, precisam se preocupar com esse tipo de item.

Uma boa embalagem deve acomodar corretamente o produto que está sendo inserido nela, para que não haja nenhum tipo de problema com o processo de transporte, independente do meio que ele será feito.

Quando uma empresa vende um produto, esse tipo de interação já está programado em sua base, fazendo parte da organização inicial de qualquer operação logística.

Por exemplo, uma empresa de usinagem de peças, que por sua vez caso ocorra problemas com a embalagem,pode acarretar em possíveis prejuízos financeiros.

Entretanto, muitos empreendedores ainda não sabem os detalhes que tornam as embalagens tão importantes para esse tipo de processo, e por conta disso acabam não fazendo as melhores escolhas na busca do material ou do produto final.

Os cuidados com esse tipo de ação impactam diretamente todo o processo logístico, e a longo prazo até mesmo o faturamento da empresa, fazendo com que qualquer profissional tenha que verificar as estratégias de transporte que estão sendo utilizadas.

Como escolher uma embalagem adequada?

Existem diversos modelos de embalagem para os mais variados fins.

Por isso, é muito importante que você saiba qual modelo funciona melhor para sua empresa, uma organização de produtos para tratamento de efluentes industriais, por exemplo, irá demandar necessidades diferentes de uma empresa de outro ramo.

Para assim evitar gastos desnecessários com embalagens que podem eventualmente gerar algum tipo de problema.

Materiais

Dentre as principais questões com esse tipo de atividade, o tipo de material escolhido é um caso à parte. Cada tipo de produto que será transportado tem necessidades especiais, por isso é preciso saber qual tipo de material deve ser utilizado, como:

Plástico;

Madeira;

Papelão;

Metal.

Enquanto alguns são mais comuns, e utilizados para transportes do dia a dia, como a madeira e o papelão, que são materiais sustentáveis e fáceis de transportar, outros itens demandam cuidados especiais, e por isso precisam de um reforço maior ou um material específico.

Uma preocupação que muitos empreendedores têm absorvido, e com isso diminuído o uso de materiais mais duradouros, é com a sustentabilidade.

Quanto mais sustentável for a companhia, mais comum será a utilização de embalagens que representam essa preocupação, como por exemplo o setor de empresa de mecânica industrial vem buscando se adequar, agindo de forma organizada e protegendo o ambiente sem abrir mão de um processo logístico de qualidade.

Custo operacional

Outra preocupação direta com esse tipo de atividade é o custo operacional que esse tipo de produto pode gerar. Alguns materiais são muito mais caros do que outros, o que pode comprometer o orçamento de sua empresa.

O ideal, nestes casos, é buscar uma maneira de produzir as embalagens com qualidade e com segurança, mas mantendo um custo menor sobre a operação. Essa decisão também depende muito do tipo de item que é vendido..

No caso de empresas que trabalham com peças delicadas, como vidros, porcelana e outros materiais, muitas vezes o acréscimo no valor da embalagem é uma necessidade.

Para assim garantir que o produto não sofra avarias durante o processo de transporte como por exemplo uma empresa de maquete eletrônica onde necessita de um cuidado adicional.

Entretanto, mesmo entre materiais mais resistentes e caros é possível pesquisar e encontrar soluções que possam se adaptar ao orçamento que você tem disponível, sendo uma consideração muito importante para a escolha da embalagem.

Além disso, o processo logístico como um todo é uma preocupação que impacta o custo-benefício das embalagens. As formas de transporte e outros elementos que são utilizados, como tempo em estoque e outros itens, gera uma necessidade específica.

Produto e embalagem

Alguns produtos podem perder sua validade mais rapidamente se armazenados em embalagens não adequadas, o que pode significar perder todo um estoque com uma escolha errada.

A ideia da embalagem é garantir a proteção do produto como por exemplo de uma fábrica de conectores por todo o caminho logístico que ele percorre, e muitas vezes, uma tomada de decisão na hora do tipo de embalagem utilizado pode colocar seus itens a perder.

Por isso, é muito importante que você conheça todas as especificações tanto do item quanto da embalagem escolhida, para ter assertividade de que estes elementos são compatíveis. Em alguns casos, o barato acaba saindo muito caro pelo fato de não atender a necessidade do produto.

Essas perdas impactam não só a empresa que produziu o item, mas toda a cadeia de varejo, que ficará sem o produto para oferecer e pode perder uma série de oportunidades de negócio.

Saber como escolher adequadamente esse tipo de ação é muito importante para garantir um resultado de qualidade em sua empresa, otimizando esse tipo de processo e garantindo uma estrutura de qualidade para a utilização de embalagens para um armário de aço inox preço, por exemplo, por se tratar de uma necessidade específica.

Assim, seus produtos ficarão protegidos por todo o processo logístico, evitando complicações a longo prazo com esse tipo de atividade.

Importância das embalagens para as empresas

Agora que você entende um pouco mais sobre as embalagens e suas variedades de escolha, é importante entender porque elas são tão importantes para qualquer empresa que trabalha com transporte de produtos.

A verdade é que todas as empresas precisam se atentar a esse item, mas ele depende muito das particularidades de cada companhia. Por isso, nem sempre a mesma embalagem contempla as necessidades de duas empresas, ainda que elas estejam no mesmo segmento.

Adaptar estas informações para a realidade de uma empresa é um processo muito importante, que define a estrutura que será aplicada em sua companhia de brindes personalizados para feiras como um todo.

Experiência do usuário

Engana-se quem pensa que a embalagem é uma preocupação exclusiva do empreendedor. A verdade é que a embalagem é o primeiro contato que o consumidor possui com o produto que foi comprado, bem como com a marca.

A primeira impressão é muito importante para qualquer relacionamento entre consumidor e marca, e a embalagem tem um impacto importante nesse processo. Se ele se sentir satisfeito com a embalagem apresentada pelo produto, tem chances de voltar a comprar.

Existem diversas maneiras de impactar o consumidor com esse tipo de ação. O armazenamento do produto deve ser seguro e eficiente, para que ele sinta segurança em comprar novamente.

Além disso, mensagens deixadas na embalagem dão um tom de humanização para a empresa, ideal para fortalecer vínculos e manter o cliente interessado no que você tem a oferecer, muitas vezes fidelizando seu consumidor.

O mesmo é verdade no caso de experiências negativas, entretanto. Quando um cliente recebe uma embalagem amassada, um item avariado ou uma entrega aquém de sua capacidade, ele fica com uma impressão ruim sobre a empresa.

Mostrar cuidado e dedicação com estes elementos é a melhor maneira de destacar suas ações dentro de uma companhia.

Branding

O branding representa a imagem de sua empresa, o quanto ela está impactando o mercado e os consumidores como um todo. As embalagens são um item importante desse processo, uma vez que permitem uma preservação mais efetiva de seu produto.

Além disso, as embalagens podem passar uma série de sinais para o consumidor, como cuidados que são tomados para otimizar o relacionamento entre ambos, tradicionalismo ou inovação, além de uma série de outros itens importantes que podem ser considerados parte de sua estratégia de marketing.

Mesmo a questão da sustentabilidade, abordada anteriormente, é relevante para a imagem da marca, principalmente se este é um dos elementos que você destaca em suas estratégias de divulgação.

Exigência legal

Além de todos os itens estéticos ou de cuidados com o produto, é importante ter em mente que as embalagens possuem exigências legais que devem ser tratadas antes de você iniciar o envio de um produto.

Embora nem todos os itens precisam dessas informações, é importante que você saiba como elas funcionam, principalmente no caso de exportação internacional ou de produtos perigosos, que precisam de especificações técnicas específicas para o envio.

Antes de comprar um lote de embalagens, é preciso que você avalie se ele está de acordo com todas as exigências legais às quais seus produtos e seu transporte estão sujeitos.

Considerações finais

O uso de embalagens não é só o ato de colocar produtos em caixas e enviá-los. Existe toda uma importância para estes itens, tanto do ponto de vista logístico quanto de imagem da empresa, que precisam ser levados em conta.

Quando você se atenta a estes detalhes, as chances de crescimento para sua empresa acabam ficando consideravelmente maiores, aumentando assim seu engajamento com o público e tornando-o uma liderança no mercado de trabalho.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.