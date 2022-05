Conheça os tipos de óleo lubrificante de motor e saiba como escolher

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de maio de 2022.

O óleo lubrificante para motor é um dos requisitos mais essenciais para o bom funcionamento, alto desempenho e vida útil de um veículo. Entretanto, existe uma infinidade de óleos, o que faz com que seja difícil saber qual é o ideal na hora da troca.

Cada tipo de automóvel e de motor precisa de um tipo diferente de lubrificante, por isso, é importante conhecer o básico sobre cada um deles para não escolher um óleo que pode prejudicar o desempenho do seu carro.

Confira neste guia o que você precisa saber para escolher o óleo lubrificante certo para o seu veículo.

Qual é a importância do óleo do motor?

Ao contrário do que muitos pensam, o óleo do motor não tem a função apenas de lubrificar as peças. Ele também é responsável por:

limpar a sujeira do motor para melhorar o desempenho;

manter a temperatura do motor;

reduzir o atrito entre as peças;

proteger contra ferrugem e corrosão;

aumentar a vida útil do motor;

garantir economia do combustível.

“Fazer a troca do óleo do motor com o óleo certo e no prazo certo é importante não só para aumentar o desempenho do carro, mas também para garantir economia para o proprietário. Um bom óleo lubrificante ajuda a prevenir acidentes e pode até mesmo ajudar a economizar combustível, o que reduz os gastos com o veículo.” é o que diz Rafael Zancanelli, especialista em óleos da Top Oil.

Tipos de óleo de motor de carro explicados

Existem principalmente quatro tipos diferentes de óleo de motor com diferentes níveis de viscosidade e qualidade. A seguir estão os tipos de óleo do motor do carro:

Óleo mineral;

Óleo sintético;

Óleo semissintético;

Óleo de alto desempenho.

Óleo mineral

O óleo mineral é extraído diretamente do petróleo bruto. Ele foi o primeiro óleo produzido para carros, por isso, é mais recomendado para motores antigos, fabricados com menos tecnologia.

A grande desvantagem desse tipo de óleo é que flui mais lentamente pelo motor, o que impacta no desempenho do veículo e, principalmente, no consumo de combustível.

Por outro lado, esse também é o óleo lubrificante mais barato para motores. Mas é preciso ficar atento, já que ele também precisa ser trocado com mais frequência.

Geralmente, o ideal é usar o óleo mineral apenas se o seu veículo for mais antigo ou se o manual do proprietário recomendar especificamente esse tipo de óleo.

Óleo sintético

O óleo sintético é quimicamente produzido e modificado com aditivos para gerar menos impurezas e aumentar o desempenho e a economia de combustível do motor. Esse é o óleo ideal para motores mais modernos.

Outra vantagem desse tipo de óleo lubrificante é a baixa viscosidade, o que permite que ele deslize melhor entre as peças do motor e também seja menos afetado pela mudança de temperatura.

No geral, é certo que esse é um dos melhores tipos de óleo de motor para carro e com maior número de vantagens, como:

Não exige trocas frequentes;

Menor formação de borra;

Menor desgaste das peças;

Otimização do consumo de combustível;

Maior proteção do motor;

Limpeza cinco vezes melhor que a do óleo mineral.

Óleo semissintético

O óleo de motor semi-sintético é uma mistura de óleos minerais e sintéticos. Geralmente, esse tipo de óleo lubrificante é indicado para quem quer mais proteção do que a do óleo mineral por um preço mais acessível.

Assim como qualquer óleo de motor, é importante consultar o recomendado no manual do veículo antes de fazer a troca.

Óleo de alto desempenho

O óleo de motor de alto desempenho é comumente usado em carros esportivos e de corrida. Este é um dos tipos de óleo de motor de carro aprimorado com aditivos de alto desempenho.

O óleo de alto desempenho oferece as seguintes vantagens específicas ao motor do veículo, como:

Seis vezes melhor desempenho de limpeza;

Maximiza a vida útil do motor reduzindo o desgaste;

Protege o equipamento de exaustão do motor de produtos químicos nocivos;

Otimiza a eficiência de combustível.

Entendendo a viscosidade do óleo do motor

Além do tipo de óleo, outro ponto de atenção na hora de trocar o óleo lubrificante do motor é a viscosidade. Em resumo, é uma classificação para a espessura do óleo de acordo com a temperatura do motor do veículo, ou seja, se é mais grosso ou mais fluido.

Essa classificação geralmente vem indicada por termos como “5w40” ou 15w30”. O número antes do “w” indica a viscosidade do óleo para fluir em baixas temperaturas (com o motor frio), já o número depois indica a capacidade de proteção em altas temperaturas (com o motor em funcionamento).

Cada motor tem uma necessidade específica, por isso, a viscosidade ideal é sempre indicada no manual do proprietário.

Como escolher os tipos de óleo de motor certos?

Para escolher o tipo certo de óleo do motor, deve-se considerar o manual do proprietário para o modelo do carro e as especificações do motor. Além das especificações do veículo, é preciso considerar também:

Temperatura e condições do ambiente em que o carro irá circular;

O tipo de óleo lubrificante e a viscosidade ideal;

Siglas como API, ACEA ou ILSAC na embalagem do óleo, que significam que o produto atende aos padrões internacionais.

O óleo lubrificante do motor oferece muitos benefícios quando escolhido corretamente. Por isso, sempre consulte o manual do proprietário para escolher o produto ideal e garantir o máximo de desempenho e economia na troca do óleo.