Tendências tecnológicas inovadoras que estão a transformar os cassinos

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de maio de 2022.

A tecnologia tem beneficiado muito a oferta e funcionamento do cassino online

Os rápidos desenvolvimentos da tecnologia estão influenciando todos os setores da sociedade, e os jogos online não são excepção. Toda esta indústria tem conhecido um crescimento intenso, e os criadores de jogos e os operadores de cassinos online se dedicam a desenvolver formas de envolver os jogadores no mundo digital, para que tenham uma experiência o mais emocionante e semelhante à realidade que consigam. Tudo isto proporciona aos internautas uma experiência de jogo cada vez mais dinâmica, emocionante e cheia de interatividade.

De acordo com um estudo realizado pela Visa, as transações financeiras realizadas nas principais plataformas e consolas de jogo subiram 140% em 2020, comparativamente ao ano de 2019. Os jogos de cassino têm sido cada vez mais procurados no mundo online, em detrimento do cassino tradicional, de tijolo. Jogos como slots, blackjack ou roleta, mantiveram a sua popularidade no cassino tradicional e estão agora com grande procura também no mundo virtual, onde aproveitam as inovações tecnológicas para oferecer cada vez mais interatividade, emoções e variedade aos utilizadores.

Este mercado em rápida mudança traz muitas novidades tecnológicas a todos os jogos de cassino online. Algumas das principais tendências que já estão a transformar este mercado são:

– Realidade Virtual – Apesar de existir como conceito desde 1960, a tecnologia de Realidade Virtual promete, a curto prazo, revolucionar todo o setor dos jogos online (gaming) e jogos de cassino online (igaming) nos próximos anos. Consiste em colocar os óculos de Realidade Virtual e começar o jogo, sentindo-se como se estivesse dentro dele, com a sensação de ser um dos personagens. Os jogos de Realidade Virtual possuem várias funcionalidades inovadoras e uma gameplay aprimorado. Por isso, ganharam grande popularidade entre os fãs de jogos online de todo o mundo.

– Streaming ao vivo – A modalidade de cassino ao vivo utiliza, hoje em dia, o streaming. Esses jogos são filmados num estúdio dedicado, no qual o dealer e a mesa são reais. A sala tem várias câmaras de alta definição, para que os jogadores, através dos seus dispositivos móveis, tenham acesso a todos os detalhes e movimentos. Neste modo é também usada a tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres. O streaming permite que os jogos sejam realizados com todos os jogadores em tempo real. O streaming das slots online, por exemplo, tem mostrado aos operadores de cassino que é importante concentrarem-se em desenvolver canais de envolvimento novos, tais como o marketing influente e as campanhas de streaming.

– Realidade Aumentada – A Realidade Aumentada permite aos jogadores simular uma experiência de cassino online, funcionando como uma alternativa digital ao jogo tradicional;

– 3D – Hoje em dia podemos encontrar jogos deste tipo nas populares slots 3D. Este tipo de interatividade irá ser uma das grandes tendências do futuro dos jogos de cassino. Com a tecnologia 3D, o jogador tem a sensação os símbolos e os personagens estarão saindo da tela do jogo;

– Mobile – O número de utilizadores a acessar um jogo de cassino através de seu celular é cada vez maior. Se prevê que dentro de pouco tempo, todos os jogos mais famosos sejam produzidos para que o mobile seja a prioridade;

– Criptomoedas – As utilização de criptomoedas está também a revolucionar os cassinos online. O pagamento através de criptomoedas permite aos utilizadores realizarem rapidamente as suas apostas e receber os seus ganhos de imediato. Antes, existiam muitos problemas associados a demora nos pagamentos, taxas elevadas de transferências bancárias ou reembolso de créditos. As croptomoedas simplificam este processo, tornando-o mais seguro e mais rápido, mantendo o anonimato do cliente. A segurança é cada vez mais uma preocupação dos internautas. Por isso, oferecer um ambiente de jogo seguro significa que os operadores terão de utilizar as mais recentes tecnologias que salvaguardam os dados dos seus utilizadores.

– Internet das Coisas – As tecnologias da Internet das coisas prometem também transformar o cassino no formato online. A Internet das Coisas ainda não domina o mercado iGaming, pois várias das duas características são ainda maioritariamente utilizadas nos cassinos físicos. Mas, no futuro, espera-se que a Internet das Coisas seja fundamental também no mundo online dos cassinos, porque os dados que fornecem são inestimáveis. Por exemplo, a identificação biométrica para reconhecimento, tecnologia wearable, e novos ecrãs tácteis, se tratam de abordagens focadas na recolha de dados. Espera-se, este ano, ver cada vez mais análises orientadas por dados dos padrões de comportamento dos jogadores, e também algumas ferramentas de aprendizagem de máquinas, com o objetivo de gerar campanhas otimizadas e direcionadas de publicidade;

– Inteligência Artificial – A Inteligência Artifical aplicada à indústria do comércio eletrónico mostra que a modelação de dados e a análise preditiva poderão se adaptar às necessidades e dos clientes em tempo real. E, por isso, o setor dos cassinos online está a aproveitar este tipo de tecnologias analíticas com o objetivo de melhorar as experiências dos seus utilizadores, mas também detectar fraudes. As melhores plataformas de cassino online, conseguirão assim acompanhar o histórico dos seus clientesm relativamente a seus tipos de apostas, preferências de jogo e muitas outras informações relevantes para melhorar depois a sua experiência no portal. Este tipo de recolha de dados permite a criação de experiências personalizadas para cada um dos jogadores, ambientes de jogo mais seguros e uma maior eficiência operacional por parte do cassino;

– 5G – O desenvolvimento por todo o mundo da Internet 5G também está a contribuir para velocidades de carregamento mais rápidas em celulares, computadores e tablets, reduzindo as frustrações dos jogadores quando tentam acessar jogos móveis;

– RNG (Gerador de Números Aleatórios) – Uma das funcionalidades mais importantes de uma plataforma de cassino online de qualidade. O RNG é um gerador de números aleatórios. É utilizado no cassino online por forma a garantir resultados transparentes em jogos como as slots ou a roleta. Este algoritmo cria uma combinação aleatória cada vez que é realizada uma jogada. Através dos RNG, os jogadores comprovam que é seguro optar por determinado jogo.

Assim, em todos os setores de negócio, a tecnologia está a tornar nossas vidas muito diferentes. As transformações possibilitadas pela evolução tecnológica estão a impulsionar ainda mais o mercado do igaming, As várias áreas do cassino online, desde a oferta de jogos, passando pelo apoio ao cliente ou rapidez de acesso, irão estar cada vez mais dependentes da qualidade da tecnologia envolvida. Por isso, o jogador deve escolher plataformas de cassino online onde a tecnologia seja o principal foco, assim como uma boa experiência de navegação e jogo. A previsão é, por isso, que os próximos anos sejam muito importantes na consolidação dos jogos de cassino online. A cada vez maior segurança, os pagamentos mais simples, a grande variedade de jogos e novidades constantes, prometem atrair cada vez mais utilizadores ao cassino online.