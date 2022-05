Revisão do Toyota RAV4

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de maio de 2022.

O que é o Toyota RAV4

Este é o carro-chefe híbrido auto-intitulado da Toyota , um grande SUV familiar que foi lançado (de uma forma bastante mais esbelta, deve-se dizer) em 1994 e agora está em sua quinta geração.

A opção híbrida era nova no carro de quarta geração, mas o que este último RAV4 traz para a festa é uma opção híbrida plug-in pela primeira vez, com até 46 milhas de alcance oficial e novas luzes no painel que não estavam no modelo anterior.

Parece melhor do que costumava, certo?

A primeira geração do RAV4, especialmente como um de três portas, foi pioneira e muito desagradável. Então as coisas foram ladeira abaixo.

O carro de quarta geração de saída foi um ataque visual e uma miséria dinâmica, mesmo que tenha sido em o SUV mais vendido do mundo.

O mais recente RAV4 tem proporções melhores do que costumava: maior na distância entre eixos, mas menor no geral. Isso significa não apenas que parece menos desajeitado, mas também que ainda se alinha com os crossovers maiores da família de médio porte.

Pense no inevitável Nissan Qashqai , Honda CR-V, VW Tiguan, Ford Kuga e Peugeot 3008, embora agora com maior concorrência de nomes como o Kia Sportage que vem com opções híbridas.

É muito mais um SUV do que um crossover – é quadrado e espaçoso e não acha que ainda é um carro. Ele ainda vem com a opção de tração nas quatro rodas, embora isso se restrinja a mantê-lo longe de problemas do que em trilhas off-road.

Carro grande, espaçoso, onde é possível realizar até uma pequena mudança pelo seu espaço interno, isso sem exagerar.

Não se deixe enganar pelo botão no console central que ativa o modo Trail…

Existem apenas motores híbridos disponíveis para isso?

Desta vez, sim – SUVs como o RAV4 ficaram muito pesados ​​para uma configuração apenas a gasolina e todo o objetivo do sistema híbrido da Toyota era fornecer uma alternativa à marcha implacável do motor diesel. Parece que eles riram por último.

O motor a gasolina de 2,5 litros era novo no RAV4 de quinta geração e não tem turbo, mas usa o comando de válvulas do ciclo Atkinson que a Toyota gosta para seus carros híbridos. Ele também possui a transmissão de motor / gerador de divisão de energia epicíclica infinitesimalmente variável também, com tração traseira elétrica, se você marcou a caixa AWD.

Mas todos esses componentes foram trabalhados para perder peso e atrito, e o motor traseiro é forte o suficiente para produzir a maior parte do torque do carro em baixas velocidades.

A potência total do sistema agora é de 215 cv, ou 219 cv para o AWD. Ambos chegam a 62 mph no intervalo inicial de oito segundos.

Os níveis do kit são respeitáveis?

Todas as versões do RAV4 recebem um banco abrangente de assistência ao motorista e kit de segurança. Isso inclui alerta de frenagem baseado em radar e câmera para veículos, pedestres e ciclistas.

Há também reconhecimento de sinais de trânsito, controle de cruzeiro por radar e assistência de direção para centralização de faixa e faróis de LED. Mas o aviso de ponto cego e tráfego cruzado vem apenas na metade do alcance.

Todos os carros recebem ar-condicionado de duas zonas, sensores de estacionamento e câmera de ré, além de limpadores e luzes automáticos. Outros gadgets e aparelhos são lançados à medida que você sobe na linha de acabamento.

Conclusão

“Definitivamente a opção sensata, mas você estará rindo todo o caminho até o posto de gasolina ”

O Toyota RAV4 realmente faz seu próprio caso – se o trem de força híbrido e o estilo sem sentido não agradarem sua imaginação, é melhor procurar em outro lugar. Da mesma forma, não é para maníacos por controle que gostam de suas transmissões manuais e trabalhando em um motor.

O RAV4 é prático, inteligente e coloca os anos cumulativos da Toyota trabalhando nessa tecnologia na frente e no centro. Como um vagão familiar, é atraente e, como uma opção financeira e de economia de combustível, realmente leva algum tempo.