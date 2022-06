5 Cuidados para quem tem pets dentro de casa

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de junho de 2022.

Ao comprar ou adotar um cachorro, a primeira coisa que devemos ter em mente é em relação aos cuidados básicos. Isso porque, assim como nós, seres humanos, os animais também merecem atenção e cuidado.

Além dos cuidados básicos, como, por exemplo, a ida frequente ao veterinário e a realização periódica de exames, é importante destacar quais são os cuidados ideais que devemos ter com os pets dentro de casa, como, por exemplo, proteção, atenção, dentre outros.

Pensando nisso, separamos aqui neste artigo alguns dos principais tópicos relacionados aos cães e seus cuidados necessários. Continue a leitura e fique por dentro do assunto.

Cachorro dentro de casa

Se seu cachorro está acostumado a ficar dentro de casa, provavelmente você já está acostumado com pelos espalhados pela casa, xixi e coco em lugares inadequados, dentre diversas outras coisas. No entanto, para que esses hábitos possam ser reduzidos, existem algumas dicas de cuidados que podem ser essenciais.

É claro que a mudança não vai partir só do animal, sendo assim, você deve ter paciência em orientá-lo. Para isso, muitas pessoas acabam contratando adestrados e, com isso, gastando um dinheiro considerado desnecessário, afinal, fazer com que seu cachorro mude os hábitos, apesar de ser uma tarefa complicada, não é impossível.

Apesar disso, vale destacar que dependendo da idade do animal, pode ser ainda mais difícil fazer com que ele mude seus hábitos, nesse caso, a contratação de um adestrador pode ser interessante. Por outro lado, caso você não queira gastar tanto, você pode optar por investir em produtos de limpeza eficazes, que removam o cheiro forte da urina e de outros dejetos.

A contratação do adestrador

No caso da contratação do adestrador, você precisa ter em mente que irá gastar uma boa quantidade em dinheiro, além disso, deve ficar atento à qualidade do serviço do adestrador e à maneira como ele trata seu animal.

Além de oferecer melhorias significativas ao comportamento do animal, o adestramento proporcionará diversos outros benefícios ao animal, como, por exemplo, melhor socialização, divertimento, redução do estresse, redução da ansiedade, dentre muitos outros.

Outros cuidados com pets dentro de casa

Além dos cuidados básicos relacionados à higiene e necessidades, pessoas que têm cachorro dentro de casa devem ficar atentas a diversos outros cuidados. Para que você entenda melhor quais são esses outros cuidados, continue a leitura.

Investir em telas de proteção na janela

O cuidado em investir em telas de proteção nas janelas serve tanto para quem mora em apartamento, quanto para quem mora em casa, principalmente de dois andares. Nesse caso, você estará evitando que seu cachorra sofra algum tipo de acidente indesejado.

Se você mora em apartamento, além de colocar telas de proteção na janela, a dica é que você invista em grades de proteção na sacada.

Tome cuidado com as fiações escondidas

Outra dica importante, se você tem animais de estimação em casa, é deixar todos os fios escondidos. Fios de eletrodomésticos, cabos de celulares e computadores podem causar acidentes indesejados, já que os animais costumam ser bastante curiosos. Além disso, caso seu animal fique enroscado em algum desses fios, ele pode acabar sendo sufocado, causando um acidente ainda pior.

Pensando nisso, sempre deixe os fios em uma altura que seu cachorro não irá alcançar, ou esconda-os com canaletas.

Impermeabilize os tecidos

Investir em tecido impermeável também é uma dica interessante para quem tem cachorro dentro de casa. É o procedimento onde uma espécie de resina é aplicada no tecido, criando uma barreira entre as fibras e a superfície, impedindo que líquidos e outras substâncias penetrem no tecido.

Ou seja, ao investir na impermeabilização do sofá e do tapete, por exemplo, você estará prevenindo que seus itens domésticos sejam danificados com xixi.

Tome cuidado com plantas tóxicas

Os animais costumam ser seres curiosos, assim, ao pensar nisso, ter cuidado com as plantas que ficam ao alcance dos cães é importante. Isso porque, existem muitas plantas tóxicas, as quais podem causar diversos prejuízos à saúde do animal, caso sejam ingeridas ou mastigadas.

Assim, se você tem um animal de estimação, e deseja ter plantas dentro da sua casa, tome cuidado ao decidir o tipo de planta, e procure se informar se ela pode trazer algum tipo de prejuízo ao seu pet.

Procure não deixar nada pelo chão

Por fim, outra dica que separamos é em relação às coisas esparramadas pelo chão. Se você tem um animal de estimação, com certeza já teve algum item, ou até mesmo um pé de sapato destruído por seu animalzinho.

Para que essa situação seja evitada, a dica é não deixar nada esparramado, assim, além de evitar que seus itens sejam danificados, você estará prevenindo seu animalzinho de engolir algo que possa causar algum tipo de problema.

Assim, seguindo algumas dessas dicas, com certeza o convívio do seu cachorro dentro de casa será ainda melhor.