Como escrever um bom artigo para blog

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de junho de 2022.

Escrever para a Internet – para um blog de empresa, seu próprio site, um portal temático ou de informações – é relativamente simples.

Escrever em si não é difícil, ao contrário do que alguns redatores afirmam. Pode ser cansativo, especialmente quando não sabemos o que queremos alcançar. Portanto, neste texto você encontrará algumas dicas sobre como escrever, para não cair no desespero por causa do seu próprio bloqueio criativo.

Como criar conteúdo? Algumas dicas gerais

Antes de passarmos para as regras específicas para criar um bom conteúdo, aqui estão algumas dicas muito gerais de redação. No entanto, se você não é um redator, mas escreve textos para si mesmo de vez em quando, não importa. As dicas são universais.

Você não se torna redator ou autor lendo os textos de outra pessoa. Você se torna um escrevendo o seu próprio. Sim, a leitura é útil, e às vezes até necessária, tanto para inspiração quanto para aprendizado. No entanto, mais cedo ou mais tarde você tem que começar a escrever sozinho.

Além disso, há centenas, senão milhares de horas na frente do computador atrás de qualquer texto que seja fácil de ler. Infelizmente, não há atalhos neste caso.

O redator não escreve na gaveta. Portanto, se você escreve por dinheiro ou para seu próprio site, encontre alguém que leia seus textos.

Deixe que outros avaliem e que você saiba quais erros linguísticos você precisa ter cuidado. Isso realmente ajuda.

Tenha um briefing

Um bom briefing é uma ótima ferramenta para qualquer redator. Ele permite definir os principais pressupostos do texto, sendo também um ponto de referência ideal, por exemplo, para pesquisas.

É graças ao briefing que você saberá quem é o potencial destinatário do seu texto e onde ele será publicado. E embora esse tipo de informação não pareça importar muito, é um equívoco. Além disso, o briefing sempre pode ser alterado, criando assim um novo ponto de referência para o seu próprio trabalho.

Algumas pessoas esperam um estilo um pouco mais formal nos textos publicados em seu site, principalmente por questões de imagem. O tom casual, familiar e espirituoso dos textos no site de um laboratório de pesquisa ou instituição governamental não parece muito favorável.

As competências ou preferências de leitura de autores individuais são diferentes. Um se adequará a um estilo de escrita específico, oficial e impessoal. Outros, por outro lado, se sentirão melhor quando se dirigirem ao leitor a cada poucas frases. Portanto, o desejo de ler textos simples não deve afetar seu estilo. Deve ser decidido pelo cliente – ou você mesmo, se você escrever para si mesmo.

Regras importantes

As frases não devem ser muito longas. Este é um problema enfrentado tanto pelos redatores iniciantes quanto pelos especialistas em suas áreas que não estão envolvidos profissionalmente na escrita.

Claro, frases múltiplas não são proibidas em textos de blogs. Na Internet, ninguém quer ler frases longas. Além disso, você também precisa ser capaz de criar essas estruturas. E manter o argumento claro em algumas frases múltiplas consecutivas não é nada fácil.

Use verbos ativos sempre que puder. A voz passiva é boa do ponto de vista gramatical, mas alonga as frases desnecessariamente e complica sua mensagem.

Tente evitar palavras como “todos”, “nenhum”, “todos”, “nunca”, “sempre” etc. em suas várias formas. É fácil cometer um erro ao usar tais expressões. Afinal, você não tem total conhecimento sobre o universo.

Lead, marcadores, títulos, subtítulos, parágrafos – qualquer coisa que adicione um pouco de luz ao texto – é absolutamente recomendado.

Escolha bem as palavras-chaves. Para o texto ficar bem posicionado nos buscadores, procure falar de assuntos que estão em alta. Digita as palavras-chaves que gostaria de escrever, como “livros de direito”, ou “desentupidora raposo tavares” e veja o que estão procurando sobre isso. Então crie um conteúdo agradável.

Trate seu leitor com respeito por sua inteligência. Que é como você quer ser tratado. As iscas de clique não são atraentes, e digitar com CAPS LOCK ativado não fará com que seu texto fique mais alto nos resultados da pesquisa. Assim como a presença de pontos de exclamação triplos ou mensagens como “Clique e sua vida mudará para sempre!!”

É importante criar um conteúdo envolvente e que resolva aquilo que o leitor está procurando. Só assim você terá sucesso em seu texto!