O cigarro causa algum dano a vida sexual do homem? Entenda

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de junho de 2022.

Por muitas décadas do século passado os cigarros estavam presentes no dia a dia das pessoas, era muito comum, principalmente nos anos pós guerra, vermos a alta classe fumando o tempo todo, sendo realmente um símbolo de status.

Como resultado, em pouquíssimo tempo todos fumavam, em quantidades absurdas e em qualquer hora do dia. Havia pouco ou nenhum estudo acerca dos danos da fumaça e das substâncias no corpo humano.

Até que então na década de 60 começaram a surgir alguns estudos médicos que apontavam uma possível ligação entre os tabagistas mais assíduos, e o surgimento de tumores nos lábios e garganta.

De lá para cá, a literatura médica se desenvolveu muito, e é conhecimento popular e amplamente difundido que os cigarros fazem muito mal à saúde.

Nos dias atuais, é mais que comprovado que os cigarros fazem muito mal à saúde humana, com uma grande frequência ainda surgem mais e mais estudos que comprovam que o ato de fumar e o tabagismo podem ser ainda mais maléficos.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) todos os anos cerca de 8 milhões de pessoas morrem em decorrência do tabagismo, todo este problema não possui a menor distinção de classe ou cor, atinge todas as parcelas da população de maneira igual.

Segundo os estudos, a grande maioria das pessoas recorrem aos cigarros e à nicotina como um método de aliviar o stress, e veem o uso como uma válvula de escape para a grande maioria dos problemas enfrentados na vida. Somente no Brasil, em média 428 pessoas morrem todos os dias por doenças e complicações que são causadas pelo tabagismo. Fora câncer, doenças cardíacas e pulmonares obstrutivas crônicas, que geram ainda mais vítimas todos os dias.

Entenda o tabagismo

O cigarro como nós conhecemos possui uma série de substâncias em sua composição, sem dúvidas as mais famosas que escutamos falar quase diariamente é o tabaco e a nicotina.

Esta segunda substância é considerada pelas autoridades uma droga, pois gera um efeito psicoativo, promovendo alterações no Sistema Nervoso Central.

Graças a esta sua capacidade, a nicotina gera dependência no usuário. Com o passar do tempo e a exposição contínua vai ocasionar sintomas de tolerância necessitando maiores doses para suprir a vontade. Caso não seja suprimida, vai gerar sintomas de abstinência e comportamento compulsivo na busca pela droga.

Por mais que o nome seja tabagismo, na realidade a condição é ocasionada pela nicotina, uma substância que pode ser encontrada na natureza de mais de uma maneira, mas a principal delas é através da folha do tabaco.

Os danos e efeitos do tabagismo

Por mais que os efeitos das substâncias no organismo não sejam 100% explicados pela literatura médica, ainda assim é possível compreender perfeitamente o que os componentes do cigarro fazem na saúde e no funcionamento do corpo humano.

Os estudos mais recentes apontam que os usuários de tabaco e fumantes são expostos todos os dias, mais de uma vez, a mais de 4000 componentes tóxicos sendo que mais de 60 são comprovadamente cancerígenas.

Veja as principais doenças e enfermidades causada pelo tabagismo:

Doenças cardiovasculares – O coração é um dos órgãos mais afetados, e como consequência há o mau funcionamento, que gera, infartos, angina, acidentes vasculares cerebrais, aneurisma arterial;

Câncer – Uma das doenças mais populares que o cigarro causa, pode acometer diversas partes e órgãos do corpo humano como: pulmão, boca, rim, pâncreas, laringe, faringe, bexiga, útero, leucemia, mama dentre outros;

Doenças respiratórias – A principal que o fumo causa é a DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), enfisema pulmonar, bronquite crônica, pneumonia e tuberculose;

Doenças odontológicas – Gengivite e periodontite principalmente.

Como consequência desta enorme quantidade de problemas que o fumo pode ocasionar a expectativa de vida de um fumante diminui em média 10 anos.

Existem meios que buscam driblar esta ampla gama de doenças, como fumar em cachimbos, cigarros eletrônicos e até vaporizadores de ervas. Mas na realidade todos possuem as substâncias que causam dano à saúde, e alguns possuem em maiores quantidades e sem filtros.

A impotência sexual do fumante

Este quesito afeta exclusivamente os homens, é um dos principais fatores de preocupação.

A disfunção erétil acontece quando o homem não é capaz de manter uma ereção duradoura para a atividade sexual. E é muitas vezes ocasionada pelo tabagismo, pois, algumas das muitas substâncias interagem diretamente com os vasos sanguíneos, ocasionando assim, a criação de diversas placas por toda a artéria, de modo que obstruem a passagem de sangue.

A exposição no longo prazo que é ocasionada pelo fumo constante e em grandes quantidades provoca essa geração de placas, que vão impedir a passagem de sangue para a região do pênis, deste modo, a pouca quantidade que passa, não possui pressão suficiente para sustentar a ereção e preencher os corpos cavernosos.