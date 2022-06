Qual é o óculos de sol ideal para ciclistas?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de junho de 2022.

A prática de esportes vem se tornando cada vez mais frequente entre diversas pessoas. Algumas preferem gastar com academia, enquanto outras preferem se virar com o que tem em casa, praticando caminhadas e corridas regulares durante a semana.

Outra atividade que também está muito em alta no mundo dos esportes é o ciclismo. Apesar de ser um esporte pouco comentado, ele promete trazer resultados significativos ao corpo e à saúde dos indivíduos.

É claro que para aqueles que desejam ter resultados significativos na perda de peso, na redução de medidas e na definição de músculos, só o esporte não ajuda. Nesse caso, o indicado é que o indivíduo acompanhe uma dieta, a qual deverá contar com alimentos ricos em vitaminas e proteínas e, claro, com pouca quantidade de gorduras saturadas.

No entanto, ao pensarmos no ciclismo, podemos destacar que é um tipo de esporte que promete trazer grandes mudanças ao corpo. Além disso, é um esporte que necessita de alguns cuidados ao ser praticado. Assim, pensando nisso, separamos neste artigo alguns tópicos relacionados ao ciclismo, que com certeza farão com que você entenda melhor sobre tal exercício.

O que é o ciclismo

Antes de mais nada, é importante entendermos em que consiste o ciclismo. De maneira simples, podemos dizer que o ciclismo é um esporte que envolve um atleta e um equipamento: a bicicleta.

O ciclismo é um esporte que conta com diversas modalidades, no entanto, a mais comum é o ciclismo de estrada. Além de servir como um esporte para a perda de peso e a definição da musculatura, o ciclismo também pode ser competitivo ou recreativo.

É um esporte que surgiu entre os anos de 1840 e 1855, tendo sua primeira grande prova realizada em 1869, com um percurso de 123 quilômetros, entre as cidades de Paris e Rouen, na França.

Quais benefícios o ciclismo apresenta para a saúde

Agora que você já sabe o que é o ciclismo e quando ele surgiu, vale destacar alguns benefícios que esse esporte apresenta para a saúde, além da sensação de leveza e bem-estar. Veja:

Possibilidade de emagrecimento;

Melhora na musculatura;

Melhora na respiração e na circulação sanguínea;

Proteção do coração;

Regulação da pressão arterial;

Redução no impacto das articulações;

Melhora a saúde mental.

Além de todos esses benefícios, a prática de tal exercício possibilita ao indivíduo economizar dinheiro, já que ele não precisará pagar academia, por exemplo, para realizar as atividades e, com isso, poderá perder peso e definir musculatura.

Cuidados necessários para a prática do exercício

Apesar de ser um exercício conhecido e praticado por diversas pessoas, das mais diferentes idades, o ciclismo exige alguns cuidados, para que nenhum tipo de acidente indesejado aconteça. Dentre esses cuidados, podemos destacar os seguintes:

Uso de capacete

O capacete é um item de segurança necessário para o ciclismo, já que ele protege o motorista de sofrer determinadas lesões em caso de acidente. Eles existem nos mais diferentes modelos, e a maioria pode ser regulado de acordo com a cabeça do ciclista.

Uso de luvas

Além do capacete, o uso de luvas também é essencial durante a prática de exercício. Apesar de ser um equipamento bastante esquecido, as luvas ajudam a absorver o impacto, que pode ser o responsável por causar dores nas mãos, nos braços, nos ombros e nas costas.

Além disso, as luvas são equipamentos necessários para a proteção das mãos em caso de quedas acidentais, prevenindo que machucados mais graves possam acontecer, já que contam com uma camada amortecedora fundamental.

Uso de cotoveleiras e joelheiras

O uso de cotoveleiras e joelheiras também são importantes para quem deseja começar a pedalar. No caso das cotoveleiras, elas funcionam como um retentor de calor na região do cotovelo, o que auxilia na articulação sanguínea evitando dores e outras lesões musculares.

Já no caso das joelheiras, são equipamentos necessários que dão suporte e proteção para os joelhos em caso de lesões. Além disso, as joelheiras mantêm a articulação do joelho comprimida e estabilizada, aumentando o fluxo sanguíneo na região, reduzindo a dor e o inchaço.

O óculos de sol ideal para os ciclistas

Agora que você já sabe o que é o ciclismo e quais devem ser os principais cuidados, é importante destacar que o uso de óculos também deve ser considerado. Isso porque, além da proteção contra os raios do sol, os óculos protegem os olhos dos ciclistas contra sujeiras e insetos no meio do caminho.

Apesar de muitas pessoas acharem que os óculos para ciclistas são todos iguais, existem algumas características que merecem destaque para que o óculos seja considerado ideal, como, por exemplo, as que iremos destacar a seguir:

De ser um óculos leve e confortável;

Precisa ter uma proteção contra impactos, com lentes em policarbonato;

Precisa ter um bom design: com hastes retas e que abrace sua cabeça, lentes curvadas próximas ao olho e capacidade de proteção contra partículas;

Ter borrachas de apoio na parte nasal;

Ter lentes com contrastes ou especiais, eliminando o reflexo.

Assim, agora que você já sabe sobre o ciclismo e deseja comprar um óculos para pedalar, leve algumas das dicas acima em consideração, e garanta uma maior segurança durante a prática do exercício.