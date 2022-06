9 Aplicativos para ajudar na reforma da sua casa

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de junho de 2022.

Você está pensando em reformar e dar aquela repaginada na sua casa e está sem ideia de como fazer isso. Fique calmo, pois nós vamos te ajudar com isso. Fique até o final desta leitura que daremos uma lista de aplicativos que vão te ajudar nessa missão.

Atualmente é muito mais fácil encontrar uma ferramenta virtual que te ajude a reformar ou decorar sua casa, ou apartamento. Com toda essa tecnologia fica muito mais fácil conseguir ajudar sem gastar quase nada.

Claro que para reformar bem maiores você precisará de uma ajuda profissional, mas para pequenas reformas alguns aplicativos podem auxiliar com essa tarefa.

As pessoas estão cada vez mais em reformas suas casas, apartamentos ou até mesmo as fachadas prediais, que precisam ficar mais modernas com o passar do tempo.

Com isso os aplicativos podem ser de grande valia, eles podem ajudar na decoração, mediação, pintura e ainda conseguem ajudar em remodelações domésticas.

Então vamos parar de conversar e descobrir quais são esses aplicativos que podem ser super úteis na sua vida na hora de reformar ou decorar.

Coral Visualizer

Esse aplicativo vai te ajudar bastante para que você não cometa erros na hora de escolher uma cor. Funciona assim, você deve tirar uma foto do ambiente que deseja pintar, depois com aplicativo você vai pintar as paredes virtuais para saber qual cor ficaria melhor naquele local.

Outra função bem interessante é que você pode escolher cores que você viu ao redor da imagem, como, por exemplo, de uma flor ou de um objeto. Ele tem basicamente o mesmo mecanismo do Pinterest, onde você pode criar vários painéis temáticos.

Magicplan

Antes mesmo de você começar uma reforma é muito importante que você conheça todas as medidas dos ambientes e dos móveis. Caso você não tenha uma fita métrica em casa ou não saiba muito bem como lidar com esse instrumento, você pode contar com a ajuda do aplicativo Magicplan.

Com esse aplicativo você vai conseguir tirar todas as medidas que deseja, através de fotos, além disso, ainda tem a possibilidade de exportar os arquivos em PDF e JPG, dessa forma você vai conseguir compartilhar com designers, corretores imobiliários ou empreiteiros.

Construcalc

Esse aplicativo vai te orientar na parte financeira da sua reforma ou decoração, basicamente ele te ajuda a fazer um orçamento de todos os ambientes que você deseja reformar ou decorar.

O Construcalc, ajuda você a calcular, por exemplo, quanto de material você vai gastar para fazer uma parede, laje, ladrilho, piso, entre outras coisas que estão inclusas na hora de fazer uma reforma.

Houzz Interior Design Ideas

Houzz é um aplicativo que vai te orientar em design, arquitetura, paisagismo, decoração e também reforma. Com mais de 17 milhões de imagens com alta resolução e ainda você tem a opção de filtrá-las de acordo com o ambiente, estilo e orçamento que você deseja.

Você também pode ter uma noção de cores, tamanhos e combinações perfeitas para sua casa. Esse é mais um aplicativo que tem como inspiração o Pinterest.

Homestyler

Um aplicativo perfeito para fazer decorações e design de interiores. Esse aplicativo vai te auxiliar na hora de criar sua sala de estar e também outros ambientes da sua casa.

Ele vai te ajudar com projetos super modernos de quarto, salas, cozinhas e até banheiros.

Mãos à Obra

E aí está gostando das nossas dicas de aplicativo para reforma? Então vamos lá para mais um aplicativo que vai te ajudar muito. Essa plataforma vai oferecer serviços de pedreiros, encanadores e eletricista.

Depois que você fizer a solicitação, o aplicativo vai sugerir cinco profissionais cadastrados que podem te ajudar com sua obra e você pode escolher o que cabe no seu bolso.

Ihandy Level

Sabe quando você vai pendurar um quadro e nunca sabe se está na direção certa ou se está muito torto? Pois bem, esse aplicativo tem a mesma função de um nivelador ele vai de ajudar a acertar na posição dos quadros.

Para isso, basta você colocar o celular em cima do objeto a ser pendurado que você vai conseguir alinhar ele corretamente.

Andornably

A Andornably, permite que você decore o ambiente virtualmente e descubra como os móveis e objetos ficariam naquele local. Nesta plataforma você ainda consegue ter uma ideia mais realista de como a decoração final pode ficar.

Com ele você pode ter mais ou menos uma noção do que você deve comprar realmente para aquele local, sem gastar sem dinheiro atoa com móveis ou objetos que não dariam certo para aquele ambiente.

Homezada

Que tal um aplicativo que vai te ajudar com sua obra do começo ao fim? Com esse aplicativo você consegue fazer todo seu orçamento e também estabelecer um cronograma para você ficar por dentro de tudo que você precisa fazer e o que você já fez.

Além disso, nele você vai encontrar a opção de poder fazer uma lista de coisas que você deseja ter assim que terminar a reforma.