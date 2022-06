Como deixar a rotina de trabalho menos estressante dentro de uma indústria?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de junho de 2022.

O trabalho é nossa segunda casa, ou seja, é o segundo lugar que mais passamos tempo, afinal a jornada de trabalho mais comum do país funciona com 8 horas por dia e 6 dias por semana.

Todas as pessoas que já trabalharam, já sentiram o peso e o estresse de uma rotina pesada, não há como escapar, sempre estamos sujeitos a um estresse muito grande, até mesmo aqueles que amam o que fazem.

O estresse infelizmente faz parte do cotidiano do ser humano atual, mais cedo ou mais tarde vamos nos deparar com um prazo apertado para uma grande tarefa, um problema que surge às vésperas de uma grande apresentação, esses são os tipos de problemas e estresses casuais, aparecem com frequência, mas sempre vão embora.

Por mais que seja algo corriqueiro, ainda assim é bom buscar modos de evitá-lo.

Mas o que fazer quando o estresse é persistente, não vai embora e se torna algo crônico?

Segundo uma pesquisa realizada pelo Isma-Br (International Stress Management Association) que representa um órgão internacional que estuda a saúde mental da população e monitora os efeitos negativos que uma rotina estressante possui na vida pessoal. 72% dos brasileiros possuem sequelas gerados por rotinas pesadas e estresse constante em sua vida, sendo que aproximadamente 32% destes sofrem da síndrome de burnout.

Não é possível evitar as tensões geradas pelo dia a dia no trabalho, nem muito menos se desligar do mercado por causa de problemas como este.

Para solucionar os problemas que são ocasionados pelo estresse de uma maneira correta que seja benéfica a todos, separamos neste artigo, as melhores dicas e atitudes que você pode tomar para deixar a sua rotina de trabalho menos estressante.

Comece o dia bem

Muitas pessoas já chegam no trabalho estressadas, imagine você com uma rotina, em que precisa brigar com as crianças para elas se alimentarem da maneira correta, logo em seguida precisa lutar para arrumá-las a tempo de não se atrasarem na ida para a escolinha, após isso, dá de cara com um engarrafamento, que faz você atrasar o compromisso das crianças, em seguida, você se atrasa pelo seu serviço e no caminho é obrigado a comer algo na rua de maneira rápida somente para não passar a refeição em branco.

Para só então chegar no trabalho, veja como a sua rotina de ir ao trabalho já é estressante e mal feita, é óbvio que quando chegar lá você já vai estar estressado, e todos os demais problemas e desafios que forem aparecendo durante o dia só vai ser mais lenha nessa fogueira que logo irá colapsar.

Busque eliminar todos esses problemas antes de ir para o trabalho, você vai ficar surpreso ao descobrir o quanto uma rotina ruim pode prejudicar a sua saúde e desempenho. Para solucionar, busque um planejamento correto, em que haja sempre gestão de tempo, para que não ocorra atrasos e maiores problemas. Busque também realizar um desjejum da maneira correta, com os alimentos e nutrientes de qualidade que vão te sustentar durante o dia.

Conheça os seus limites

Um ditado muito bom que sempre se encaixa neste momento é “não morda mais do que pode mastigar”.

Conhecer as suas limitações e saber como manejá-las da maneira correta não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é o exato contrário, sabendo as suas limitações você vai evitar decepções e afins.

Imagine, por exemplo, que você trabalha com usinagem, uma tarefa árdua que demanda muito de seu corpo e mente para finalizar uma tarefa.

Vamos supor que em uma semana, você consiga finalizar 10 peças, então, chega a você uma demanda de concluir 20 peças neste mesmo tempo. Com toda certeza você não vai conseguir concluir o que lhe foi passado, e caso consiga a qualidade do seu serviço vai cair muito.

No lugar de entregar apenas metade do combinado ou uma parte a mais com péssima qualidade, seria muito mais simples se tivesse comunicado que para este tempo esta tarefa seria impossível. Deste modo, você vai evitar o stress e problemas muito maiores.

Gere momentos de descontração com os colegas

Todos que estiverem trabalhando junto a você com certeza estarão em momentos de estresse igual ou pior, por isso, busque apoio um dos outros para lidar com toda a seriedade e problemas ocasionados pela indústria.

São pequenas atitudes que fazem muita diferença, como, um happy hour, almoço coletivo, resenhas a parte, tudo isso surte um grande impacto.

Há coisas que cabem aos gestores das equipes e que serão muito benéficas, como comemoração dos aniversariantes do mês, gincanas, competições esportivas, palestras motivacionais e de como lidar com a rotina.

Uma excelente saída é marcar um futebol uma vez por semana, isso vai elevar o ânimo da equipe, aliviar o estresse e melhorar a qualidade da comunicação.