Dia dos Namorados: 8 sugestões de presentes até R$ 100

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de junho de 2022.

Livros, itens decorativos e acessórios são exemplos de itens em conta para presentear

Perto do dia 12 de junho, surge a dúvida sobre qual presente escolher para agradar aquela pessoa especial. Se há necessidade de economizar, então, a questão fica ainda mais complicada. Ao contrário do que muita gente imagina, o mercado oferece uma extensa gama de presentes em conta para o Dia dos Namorados.

Quando o orçamento está curto, é normal que as pessoas deixem de presentear o amado. No entanto, há formas simples e práticas de garantir uma boa economia nos mimos.

Códigos de desconto são aliados de quem procura por valores acessíveis nas compras on-line. O cupom de desconto Casas Bahia, por exemplo, garante até 40% de economia em pedidos no site. Além disso, existem sugestões interessantes e criativas de até R$ 100 para fazer a pessoa especial feliz e não deixar a data passar em branco.

Copos ou canecas

Muito úteis, copos e canecas com estampas criativas podem funcionar como itens de decoração e até refletir a personalidade do presenteado. Os valores variam de acordo com os modelos, mas dá para encontrar opções diferentes a partir de R$ 35.

Quadros

Quadros decorativos são opções simples, divertidas e criativas para agradar a pessoa amada no Dia dos Namorados. Sua ampla variedade contempla diferentes gostos e estilos.

Há, por exemplo, quadros com frases de música, fotos de celebridades, pôsteres de filmes e até opções personalizáveis. E-commerces especializados oferecem uma boa gama de itens do tipo com preços entre R$ 30 e R$ 80.

Mochilas ou bolsas

Se a ideia é dar um presente útil para o dia a dia sem pesar no bolso, a dica é investir em mochilas ou bolsas. Há modelos que podem ser usados no trabalho, nas academias e até mesmo em momentos de lazer.

Os valores podem variar bastante conforme a marca, tamanho e materiais, mas é possível encontrar preços que vão de R$ 40 a R$ 90.

Livros

Para quem gosta de ler, os livros são sempre boas opções de presentes. Mas para acertar em cheio na escolha, é preciso conhecer o gosto literário da pessoa amada. Do romance ao terror, há inúmeros exemplares com preços em conta. Muitos clássicos nacionais, por exemplo, estão disponíveis a preços populares.

Os valores dos livros variam conforme os títulos e editoras, mas com R$ 29,90 já dá para encontrar best-sellers nas livrarias.

Carteiras

Prática e indispensável no dia a dia, a carteira é uma boa alternativa de presente para o Dia dos Namorados. Além disso, pode ser facilmente encontrada em lojas de departamento e apresentam preços variados, que vão de R$ 29,90 a R$ 70.

A escolha do tamanho, cor e estilo vai depender do gosto da pessoa presenteada. Normalmente, carteiras retangulares agradam mais as mulheres, pois contam com diversos compartimentos e podem acomodar até mesmo um batom.

Kits de cremes

Para quem gosta de se cuidar, um kit de cremes e outros itens de perfumaria vai agradar bastante. O presente custa em média R$ 70, mas depende do tipo, tamanho e quantidade de produtos.

Além disso, também dá para montar um conjunto personalizado com itens que tenham a ver com o gosto da pessoa amada. Algumas lojas permitem que o cliente faça um kit com hidratantes, colônias e sabonetes à sua escolha, oferecendo um desconto no valor total da compra.

Caixas de som e fones de ouvido

Para um bom amante de música, as caixas de som e fones de ouvido são sempre bem-vindos. Mesmo sendo eletrônicos, que costumam ter um preço mais elevado, esses itens podem apresentar valores de R$ 40 a R$ 90.

Uma caixa de som à prova d’água pode ser a sugestão adequada para quem curte um dia na praia ou piscina. Já os fones de ouvido bluetooth são companheiros para a prática de atividades físicas.

Itens de decoração criativos

Assim como os quadros, os objetos decorativos são opções divertidas e criativas para o dia 12 de junho. Luminárias, almofadas, adornos de mesa, bonecos, tapetes e até mesmo utensílios domésticos podem entrar nessa categoria.

Os valores também variam, mas encontram-se tranquilamente opções de até R$ 100. Quem vai presentear com esses itens pode buscar acessórios que tenham a ver com o gosto do parceiro ou até mesmo itens personalizáveis com a foto do casal.