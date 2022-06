Principais estratégias para viralizar seu negócio nas redes sociais

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de junho de 2022.

Quando estamos navegando na internet, às vezes, nos deparamos com algumas propagandas que são vistas por quase todo o mundo. Muitas empresas buscam estar nessa posição, que é viralizar positivamente com o seu público-alvo.

Pessoas que estão acostumadas a estarem nas redes sociais, diariamente se deparam com conteúdos que são compartilhados por outras pessoas.

Dependendo do conteúdo que for compartilhado, de certa forma, o público passa a ter a mensagem do material dentro da cabeça, de forma que a mensagem da empresa seja “chiclete”.

Para que uma empresa consiga grudar uma mensagem dentro da cabeça do seu público-alvo, geralmente, elas optam por:

Música;

Frase de efeito;

Piada;

Misturando todos os formatos citados.

Todo esse processo, por mais natural que seja a produção, não é por simples coincidência que acontece.

Há todo um trabalho que está sendo desenvolvido, onde uma página sobre classificação fiscal de mercadorias, por exemplo, está aplicando estratégias para mostrar a importância desse processo.

A verdade é que há um forte planejamento por trás e envolve todo um processo para que a empresa fique na mente das pessoas. Essa prática tem nome, e se chama Marketing Viral.

O que é Marketing Viral?

Antes de entender quais são as principais estratégias para viralizar um negócio nas redes sociais, é preciso entender o que é o marketing viral.

Nada mais é que uma ferramenta usada, por negócios, como em uma fábrica de equipamentos de proteção individual, onde as páginas mostram a importância do uso desses recursos.

Resumidamente, o marketing viral é todo um material desenvolvido para fins publicitários, cuja estratégia envolve o encorajamento para que as pessoas passem a mensagem da empresa adiante.

Mas para que esse processo de contextuação fique mais eficiente, podemos usar com um dos cases mais clássicos da internet: o de uma plataforma de e-mail, que por sua vez, é um serviço bastante popular.

Afinal, é uma ferramenta necessária, já que muitas empresas sobre assistência técnica de resolvers ou qualquer outro negócio, utilizam a plataforma.

Mas como uma plataforma de e-mails consegue se tornar uma plataforma tão popular? Originalmente, a sua grande popularidade surgiu através de uma pequena frase de efeito, chamada de slogan.

Com uma única frase que era colocada estrategicamente nos rodapés, a plataforma conseguiu aumentar exponencialmente o número de pessoas que usam os seus serviços.

Imagine que você não está satisfeito com o serviço atual de e-mails que possui, e ao ver o convite de outra empresa, torna-se uma proposta tentadora, não é? Agora, imagine que uma pessoa envie um e-mail para 10 pessoas por dia.

Se, ao menos, dois morderem a isca, já temos mais duas contas de e-mail criadas, conquistadas apenas pelo rodapé do e-mail.

Dessa maneira, o ciclo de novas pessoas que irão se interessar pela plataforma de e-mail aumenta, e assim, a empresa consegue aumentar a sua lucratividade.

O mesmo ocorre para empresas de calibração de micrômetro externo, que por meio das estratégias de marketing, vem acumulando novos clientes.

Contudo, o convite não é o único fator que faz com que a empresa tenha um número maior de usuários. Isso porque, o público está sempre esperando por algo novo, para que ele se sinta tentado a fazer parte do ciclo.

Portanto, podemos concluir que o marketing viral depende do produto, ou serviço que precisa superar as expectativas do usuário.

Independente do preço inicial do produto, seja de graça ou pago, o público-alvo precisa saber qual o real valor do que está sendo oferecido pela empresa.

Desde então, negócios como um distribuidor de conexões galvanizadas, por exemplo, usam estratégias de marketing viral para conquistar novos clientes.

Por que investir no marketing viral?

Até então, você pode estar se perguntando: como o marketing viral poderia ser útil para a minha empresa?

Na verdade, a resposta é muito simples. A partir do momento em que se conquista o status viral para a sua ação ou campanha, as chances para o seu produto/serviço ficarem populares no público geral é extremamente alta.

Vale dizer que nem todas as campanhas que o seu time de marketing desenvolve podem viralizar, porém, mesmo que você tenha uma assistência técnica em bombas abs, ou qualquer outro negócio específico, ainda há chances de viralizar na internet.

Contudo, a partir dessa busca por formatos e conteúdos que, de alguma forma, agradam o gosto do público de modo que a mensagem do marketing seja passada adiante, e assim, você estará conquistando, aos poucos, o mercado em que a sua empresa trabalha.

Quando falamos sobre a importância desse investimento, é necessário entender o que ele tem de tão especial.

Perceba que o mercado, inclusive, deixou de ter várias barreiras que tornavam mais complexas as negociações, em virtude das redes-socais e da internet, se tornou muito mais fácil e simplificado, contribuindo para o comércio de fornecedores sistema fotovoltaico ou qualquer outro negócio.

Atualmente, uma pequena loja que está localizada no interior de uma pequena cidade, é capaz de vender para qualquer lugar do país, e do mundo.

Devido a essa facilidade, muitas empresas se deparam com a necessidade de lutar para conquistar o seu espaço.

Ao mesmo tempo, várias estratégias são desenvolvidas para fortalecer a marca, considerando que a competitividade está cada vez maior.

Quem possui uma empresa, geralmente, fica frustrado com o grande número de empresas que vendem o mesmo produto.

O marketing viral, nesse contexto, funciona como uma alternativa para que a sua companhia ganhe um destaque maior entre as demais organizações que atuam no mesmo segmento.

Esse destaque envolve, também, a criação de laços que a empresa precisa construir com o seu público-alvo. Assim, a sua companhia tem chances maiores de ser escolhida pelos clientes.

Como fazer marketing viral?

Bom, já percebemos como o marketing viral é necessário dentro das estratégias da empresa, afinal, ser destaque entre as demais organizações é essencial para que as vendas possam ser realizadas.

Portanto, listamos 8 dicas que podem te ajudar nesse processo, para que o seu negócio possa ter chances maiores de se popularizar dentro das redes sociais.

1. Mantenha-se focado no ciclo de vendas do seu produto

De maneira direta, a pior propaganda possível é aquela que não vende a realidade do produto.

Quando você decide investir no marketing viral, significa que você está querendo potencializar o seu produto ou serviço, respondendo o seu desejo de conseguir alcançar grandes números.

Por exemplo, caso você crie uma campanha de venda para um carro vermelho, é de se esperar que essa cor existe para ser vendida, caso não exista essa cor, o cliente pode se sentir lesado por acreditar que aquilo realmente estava à venda.

Vale dizer também que não adianta propor uma venda se a empresa não é capaz de lidar com a demanda, impedindo o acesso para o que o consumidor deseja adquirir.

Além de ser coerente com as suas propostas, é preciso que a sua equipe esteja preparada para atender os clientes nas mais diversas situações.

2. Fazer algo de fácil absorção

A segunda dica, é desenvolver materiais que o seu público possa entender facilmente, e além disso, ter um acesso facilitado. Nesse sentido, muitas empresas estão investindo em conteúdos audiovisuais, já que o formato é um dos mais fáceis para conquistar o público.

3. Faça algo inesperado

Muitas empresas acham que, ao criar algo inovador, colocar uma “pitada” de humor já consegue garantir a surpresa dos clientes.

Na verdade, para criar algo inesperado, é preciso pensar sobre alguma coisa que o seu público não espera de forma alguma.

4. Utilize canais de massa

Quando falamos de canais de massa, automaticamente nos referimos ao YouTube, que é um dos canais que torna a visualização do material desenvolvido mais fácil.

Além disso, a plataforma permite compartilhar os conteúdos com outras redes sociais, aumentando a chance de viralizar.

5. Não planejar ser viral

Você pode estranhar essa dica, mas a verdade é que nada pode garantir que a sua campanha vai viralizar nas redes sociais.

A prova disso, é que o único fator que pode determinar algo como viral, é o público. Portanto, tenha em mente que a sua campanha irá depender da aceitação dos consumidores.

6. Seja relevante

Você precisa ser relevante ao criar sua campanha para viralizar.

Em outras palavras, significa que, por mais que você use temas populares, ou use um famoso para contribuir com a ação, nada irá garantir a viralização. Deste modo, você precisa ser original e, acima de tudo, relevante.

7. Entenda que o viral não é sobre o seu produto

A grande sacada para que a sua empresa de conserto de balança rodoviária consiga viralizar nas redes sociais, é ter uma presença de marca natural no mercado.

Em outras palavras, significa que é preciso pensar que a pessoa que está vendo a sua propaganda, nem percebe que aquilo é um comercial pelo simples fato do material ter sido construído uma história cativante.

8. Entenda os motivos do compartilhamento

Quando estamos nas redes sociais, é muito comum passarmos por várias publicações que nem curtimos, tampouco compartilhamos. Nesse processo, estamos fazendo uma seleção natural de conteúdos para compartilhar ou curtir.

Dito isso, o ideal é que você crie conteúdos que possam despertar, de alguma maneira, sensações para o seu público.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.