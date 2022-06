ROI: entenda mais sobre e como melhorar o seu

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de junho de 2022.

Você já ouviu falar sobre o ROI? Independentemente da resposta, precisamos falar sobre a importância dessa área tão importante para garantir não apenas o sucesso da sua empresa, mas também a segurança dela perante prejuízos que possam surgir.

A única maneira de escolher bem os investimentos que devem ser feitos dentro de uma empresa é entendendo quais são as melhores estratégias que dão resultados e são capazes de fazer a marca atingir suas metas.

Entretanto, com tantas estratégias de aquisição e fidelização de clientes, torna-se difícil saber o que funciona melhor para cada empresa, mas a resposta é saber calcular o ROI com precisão, pois ele é uma grande vantagem dentro do marketing digital.

Se uma empresa de insumos químicos para indústria cosmética decide investir em uma nova campanha para atrair mais clientes, é necessário ter em mente a quantia que será gasta nessa empreitada e quanto se pretende lucrar com ela.

Isso é extremamente importante, pois apenas o empreendedor sabe a importância de cada real que entra e sai da sua empresa e como ele pode fazer total diferença no fim do mês.

Por esta razão, preparamos um artigo para te ajudar a entender mais sobre o ROI e a sua importância para que o seu negócio consiga se planejar da maneira correta para lançamentos e novidades.

Conheça o ROI e a sua importância

O termo ROI é uma sigla para a expressão em inglês “Return Over Investment”, que em português significa “retorno sobre investimento”. Por meio desse indicador, é possível saber a quantia que a sua empresa está ganhando ou perdendo em cada investimento.

Desde uma empresa que trabalha com serviços como o conserto de ventiladores industriais até mesmo uma clínica médica precisa estar atento ao que se é gasto e ganho com cada campanha da empresa, e o ROI surge justamente para ajudar com isso.

Isso também inclui tudo o que foi realizado visando algum lucro futuro, como campanhas de marketing, aquisição de ferramentas, novas estratégias de retenção e captação de clientes, novas coleções e mudanças no produto ou serviço da marca, entre outros.

Por exemplo, se uma empresa que trabalha com fundição de peças em ferro fundido deseja fazer o lançamento de um serviço exclusivo, será o ROI que irá mostrar se esse lançamento fez com a empresa ganhasse ou perdesse receita.

Dessa maneira, fica ainda mais claro não só quais investimentos valem mais a pena para o seu negócio, mas também como otimizar aqueles que já estão dando certo, com o objetivo de que tenham um desempenho ainda melhor.

O marketing digital é um universo muito amplo e oferece uma gama gigantesca de métodos e estratégias para quem deseja fazer negócios na internet, mas tantas opções podem confundir muitos profissionais, até mesmo aqueles que já conhecem bem sobre o assunto.

Aqui vale ressaltar que as ações de marketing digital, apesar de serem bem eficazes, podem oferecer resultados diferentes, tudo depende do seu segmento de mercado, público-alvo, entre outras características da sua empresa.

Por exemplo, uma empresa de guard rail nem sempre conseguirá obter os mesmo resultados de uma agência de comunicação utilizando as mesmas estratégias, pois elas precisam ser personalizadas de acordo com o público-alvo.

Com isso, e ainda usando outras métricas importantes, você conseguirá se aprofundar nos pontos que precisam de melhorias no seu negócio e ainda garantir que seu ROI seja sempre positivo.

Benefícios do ROI

Também selecionamos uma lista com alguns dos benefícios do ROI para o seu negócio, com o objetivo de te provar a importância desse simples cálculo para o sucesso do seu negócio.

Corte de gastos desnecessários;

Aumento dos lucros;

Resultados duradouros;

Maior controle dos investimentos.

Vale lembrar que existem muitos outros benefícios com a utilização do ROI, mas destacamos apenas os mais importantes de primeiro momento.

Corte de gastos desnecessários

Analisar o retorno sobre o investimento e agir a partir dos dados coletados vai muito além de oferecer apenas mais assertividade na tomada de decisões importantes dentro do seu negócio.

O efeito prático dessa avaliação é o que mais importa no fim das contas, pois ele mostra quais são os investimentos que valem mais a pena para a sua marca, eles também acabam se evidenciando, assim como as estratégias que devem ser excluídas do seu escopo.

Evitando que negócios que vendem produtos como dispositivos de controle industrial, por exemplo, lidem com gastos desnecessários na empresa e que podem gerar grandes perdas a longo prazo.

Aumento dos lucros

Cortar gastos desnecessários já é um passo muito importante para o aumento da receita da sua empresa e, consequentemente, também dos seus lucros, que são essenciais para a sobrevivência e permanência de qualquer marca no mercado.

Justamente por usar o dinheiro disponível da melhor forma possível, o resultado da sua empresa só pode ser um, o aumento dos lucros, que é o que qualquer empresário dedicado e otimista deseja quando resolve investir em uma novidade.

Afinal de contas, você terá mais recursos para se dedicar na criação das campanhas que estão funcionando e que serão produzidas em breve, a fim de otimizar e melhorar as estratégias com o passar do tempo.

Resultados duradouros

Não adianta de nada ter um lançamento perfeito que rende milhões para o seu negócio, mas que, após um determinado tempo, será esquecido e a empresa acaba voltando para a estaca zero.

Pensando nisso, acompanhar o retorno sobre investimento é um processo que deve ser constante e nunca deixado de lado, afinal de contas os números do seu negócio se atualizam diariamente e é preciso estar atento a eles.

Como o objetivo final é obter mais lucro de maneira consistente, não importa quanto tempo passe, uma vez que o hábito de fazer o cálculo do ROI se torna constante na sua empresa, você pode esperar por resultados maiores e duradouros.

Dessa forma, você consegue garantir que sua empresa obtenha não apenas mais lucro em dinheiro, mas também uma boa avaliação tanto dos seus clientes quanto dos seus colaboradores e parceiros.

Esses são apenas alguns dos diversos benefícios que o ROI pode trazer para sua empresa. Independente do segmento dela, trata-se de uma simples ação que fará toda a diferença na estruturação de suas estratégias.

Aprenda a calcular o ROI da sua empresa

E engana-se quem pensa que dentro do mundo do marketing digital não existem cálculos. Por mais tenebrosos que eles possam parecer, são o melhor recurso para provar exatamente o resultado do que está gerando lucro ou perda no seu negócio.

Seja o seu negócio uma empresa de assistência técnica de Encoder ou até mesmo uma escola de idiomas, os cálculos são necessários para que você tenha uma noção mais ampla sobre tudo o que envolve seus resultados.

Por isso é importante saber calcular o ROI da sua empresa, e é justamente isso que iremos aprender agora. Para calcular o ROI, existe uma fórmula que te ajudará a obter esse resultado de maneira mais rápida:

ROI = Receita – Custo / Custo x 100 (ou seja, a taxa do seu ROI nada mais é do que a sua receita subtraída pelo valor do custo da estratégia, esse resultado precisa ser dividido novamente pelo valor do custo e multiplicado por 100 para que você tenha o resultado).

Vamos a um exemplo para ficar mais claro: uma empresa de fornecedores sistema fotovoltaico realizou uma sequência de serviços, nos quais foram investidos R$ 20 mil e houve um retorno de R$ 50 mil com essa campanha.

Sendo assim, o cálculo seria feito da seguinte maneira:

ROI = 50.000 – 20.000 / 20.000 x 100

ROI = 30.000 / 20.000 x 100

ROI = 1,5 x 100

ROI = 150%

Neste caso, a empresa obteve um retorno de 125% do investimento, ou seja, a cada R$ 1,00 investido, você recebe de volta R$ 1,50, o que, no fim das contas, faz com que a empresa obtenha um lucro de R$ 30 mil.

Esse é um exemplo simples para te mostrar como calcular o ROI da maneira correta e descobrir se as suas estratégias estão trazendo lucro ou prejuízo para sua empresa.

Aqui também vale a pena ressaltar os conceitos de receita e de custos que precisam ser utilizados dentro deste tipo de cálculo. Quando falamos de receita, nos referimos a todo o valor que entrou no caixa da empresa após o devido lançamento.

No exemplo que demos acima, essa receita foi no valor de R$ 50 mil, e os custos nada mais são do que todo o valor que você precisou investir para colocar essa campanha no ar.

Utilizando novamente o exemplo acima, esse investimento foi no valor de R$ 20 mil, afinal de contas, desde uma empresa de instalação elétrica industrial até mesmo uma loja de acessórios precisa desembolsar um bom valor para determinadas campanhas.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.