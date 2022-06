Revisão do Huawei MateBook X: Concorrente do MacBook Pro sem ventoinhas e Lusty

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de junho de 2022.

O novíssimo laptop MateBook X da portátil huawei parece um MacBook moderado da Apple no exterior. Ele simplesmente adiciona especificações de laptop de potência total em um design sem ventoinha para criar uma máquina atraente e capaz.

O 2º PC com Windows da Huawei traz a tendência de adicionar o padrão inspirado em smartphones ao mercado de computadores. O MateBook X é um PC fino, leve e potente revestido em alumínio. É um design bonito que parece e parece um produto superior, adicionando os feitos do PC da Huawei com os mais benéficos da concorrência, deixando entrar o MacBook e o MacBook Pro da Apple.

O deck do laptop tem um trackpad moderadamente grande e exato com todos os movimentos, um conjunto de sensação benéfica e teclas chiclete retroiluminadas superiores, uma grade mais alta no teclado e o botão liga / desliga à direita. Tem tudo realmente minimalista.

A tela é impressionante, com molduras modestas, bons ângulos considerando e um aplicativo anti-reflexo moderadamente bom que o torna mais confortável de usar do que alguns concorrentes – incluindo o Surface Laptop. O MateBook X possui um leitor de marca de dedo escondido abaixo do botão liga / desliga.

Os sistemas de alto-falantes são alguns dos melhores que tenho em qualquer laptop e são obscuros no corpo. Eles são altos, claros e, embora não sejam exatamente o que eu chamaria de encher o ambiente, são mais do que adequados para o trabalho de assistir a um programa de TV na cozinha ao som de um fogão.

Utilizando o MateBook X para tarefas de escritório, com menos de uma dúzia de guias abertas no Chrome, edição de imagens no Affinity Photo, edição de texto no Typora e o curioso streaming do Spotify, o laptop durava apenas 7 horas entre as cargas com nível de brilho e configurações de energia aconselháveis.

O MateBook X possui 2 portas USB-C. O único à esquerda da máquina funciona como interface de energia; o da direita pode aceitar o dongle embalado, que permite a passagem de USB-C, bem como uma interface USB-A, VGA e saída HDMI, simplesmente não uma interface ethernet.

O Matebook X se conecta ao Windows 10 Home ou Windows 10 Pro, dependendo da localização e edição. O complemento totalmente notável para o sistema operacional da Microsoft é o MateBook Manager, que lida com atualizações de drivers, permite alguns modos inteligentes de economia de energia e diminui os aplicativos de drenagem de energia, que no caso era o Chrome o tempo todo.

O botão de energia funciona como um scanner de impressão digital digital, uma ideia incrível.

O Huawei MateBook X fica acinzentado com um CPU Core i5, 8 GB de RAM e 256 GB de memória por US $ 1.099,99 e dourado com um CPU Core i7, 8 GB de RAM e 512 GB de memória por US $ 1.299,99 (£ 1.005). Ambas as edições estão acessíveis para pré-venda nos Estados Unidos, com acessibilidade no Reino Unido ainda crônica.

O Huawei MateBook X está entre os ultrabooks do Windows 10 mais eficazes acessíveis. É enxuto, leve, tem uma tela grande, alto-falantes ávidos, um teclado prático, um trackpad forte, um excelente elemento de detecção de impressão digital e adquire todos os fundamentos corretamente. Ele também é fanless, apesar de ter um processador Core i5 ou i7 da série U, tornando-o totalmente silencioso, simplesmente com amplo poder de computador portátil.