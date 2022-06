Como economizar com comida no trabalho?

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de junho de 2022.

Como economizar na alimentação no trabalho e ao mesmo tempo desfrutar de uma refeição balanceada? Aumentos perceptíveis nos preços dos alimentos e inflação crescente tornam cada vez mais difícil economizar.

Como gastar menos com comida? Confira algumas maneiras comprovadas de fazer você gastar menos no almoço no trabalho.

Os preços estão subindo mês a mês, e especialistas dizem que a inflação continuará subindo. Devido aos preços mais altos dos alimentos, vale a pena considerar como economizar em alimentos. Um almoço diário com os colegas, sem dúvida, ajuda a regenerar, mas os preços nos restaurantes próximos estão altos.

Os aumentos de preços podem ser vistos a cada passo, mas os custos de vida mais altos nem sempre se traduzem em aumento de salários por parte do empregador. Como economizar dinheiro ? Vale a pena começar mudando seus hábitos diários e reduzindo o custo da alimentação no trabalho.

Planeje sua refeição

Uma refeição equilibrada durante o dia é essencial para o bom funcionamento do organismo, mas para ter uma alimentação saudável não é preciso gastar uma fortuna ou comer em restaurantes caros ao redor do escritório.

Tudo o que você precisa fazer é organizar seu tempo adequadamente e planejar seu almoço para o trabalho com antecedência para poder desfrutar de uma refeição deliciosa e relativamente barata. Pedir comida para o escritório todos os dias ou usar os serviços de fornecedores de alimentos é caro e não lucrativo, especialmente quando temos a opção de armazenar nossa comida na geladeira da empresa e aquecê-la em um forno de microondas.

Coma um café da manhã nutritivo

Depois de alguns minutos no escritório, você está pensando em um sanduíche ou um lanche de café? Se você sair de casa sem café da manhã e correr para o escritório com pressa, é muito provável que gaste muito dinheiro em comida para o trabalho, pois além do almoço, também vai sentir vontade de tomar café da manhã.

Prepare o almoço para o trabalho em casa

A refeição preparada é muito mais lucrativa do que comer fora durante uma pausa do trabalho. Prepare o jantar para o trabalho em casa e, após um mês, você notará uma economia significativa em sua conta.

Abandone doces e lanches não saudáveis

Lanchar entre as refeições afeta negativamente não apenas seu corpo, mas também sua carteira. Calorias vazias contribuem para quilos extras e geram custos adicionais.

Não compre refeições prontas

Comprar refeições prontas oferecidas por vendedores de alimentos ou lojas de serviço próximas significa que você perde uma quantia significativa de dinheiro durante o mês e, além disso, muitas vezes são sem gosto e servidas em pequenas porções.

Planeje suas compras e faça uma lista

Se você decidir preparar seu almoço para o trabalho, vá às compras e faça uma lista de produtos para comprar no mercado. Navegue pelos folhetos promocionais atuais dos supermercados selecionados e aproveite os descontos propostos em produtos selecionados. Graças a isso, você gastará menos em comida para o trabalho e economizará a quantidade desejada mais rapidamente.

Procure por descontos

Quando precisar pedir comida, opte por cupons de desconto, como o cupom aiqfome, por exemplo, e procure sempre por pratos do dia.

Claro que ir a um restaurante com os colegas é uma ótima ideia para relaxar e criar um ambiente amigável, mas manter o equilíbrio entre gastar dinheiro com prazer e economizar em despesas desnecessárias depois de algum tempo começará a resultar em um dinheirinho a mais na sua conta.