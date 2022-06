Como morar legalmente em Portugal? Confira nossas dicas!

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de junho de 2022.

O país do continente europeu que recebe mais brasileiros é Portugal. Seja pelo fato do idioma ser fácil ou pelo custo de vida mais baixo que nos outros países da europa, 1 em cada 4 imigrantes vivendo em terras lusitanas são brasileiros.

Se esse também for o seu sonho, continue lendo esse artigo e veja como morar em Portugal.

Sabemos que muitos brasileiros sonham em morar em Portugal, seja de forma definitiva, ou por temporada, e nos dois casos, é necessário se preparar para fazer todo o trâmite de forma legal e segura.

Caso você precise de uma assessoria para se tornar um cidadão português, conte com a ajuda da Você Português.

O que é preciso para morar legalmente em Portugal

As pessoas interessadas em morar legalmente em Portugal precisam se encaixar em uma dessas três opções:

Primeiro, é preciso que o interessado seja cidadão de algum país da União Europeia;

Segundo, é necessário que o interessado tenha um título de residência português;

Por último, é necessário que o interessado permaneça no país por menos de 90 dias, prorrogáveis por mais 180 (dentro deste prazo, a pessoa ainda é considerada turista).

Isto é, para as pessoas que desejam fixar residência no país e não é cidadão da UE, é necessário dar entrada no pedido de título de residência.

O início desse processo deve ser ainda no Brasil, com a requisição do visto em um Consulado Português. Em seguida, já em Portugal, o interessado deve fazer o agendamento de uma entrevista com seu SRF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), nessa hora, é necessário apresentar o visto e demais documentos solicitados.

Também existe a possibilidade de dar entrada no pedido de autorização de residência no SEF sem ter um visto, mas, neste caso, é bem maior o risco de ter o pedido negado.

Veja também: Diferença entre vistos e autorização de residência em Portugal.

O que é necessário para morar em Portugal?

Muitas pessoas fazem essa pergunta. Porém, para morar em Portugal o interessado precisa ter um passaporte válido, visto ou cidadania europeia, além de planejamento emocional, financeiro e planejamento fiscal e tributário.

Isso pode parecer complicado, portanto, não tem porque se preocupar. Veja a seguir o passo a passo para você obter seu visto.

É necessário ter visto para morar em Portugal?

A resposta para essa pergunta é: Sim. O primeiro passo é um dos mais importantes é conseguir um visto adequado para morar em Portugal.

Você pode solicitar os tipos de vistos mais comuns, como:

Visto de estudo;

O visto de trabalho;

Visto de empreendedor;

O visto de rendas próprias ou outros rendimentos;

Para as pessoas que fazem algum tipo de investimento em Portugal, pode tirar o visto Golden Visa;

E por fim, o visto Startup.

Em que lugar morar em Portugal

Para escolher a melhor cidade para morar em Portugal, é importante fazer um ranking com as cidades consideradas as melhores.

Mesmo assim é complicado encontrar a melhor cidade para morar, porque tudo vai depender do seu estilo de vida, custo de vida e oportunidade de trabalho.

É óbvio que você deve levar em consideração o propósito de morar em Portugal para escolher a cidade que vai morar.

Se seu objetivo não for morar em uma cidade grande, Braga pode ser uma ótima opção onde você vai se adaptar melhor e se adequar ao seu estilo de vida. Mas, se você deseja trabalhar com tecnologia em Portugal, é provável que você tenha que escolher entre Lisboa e Porto.

Uma dica importante para as pessoas que pretendem vim morar em Portugal, é que façam uma visita para conhecer o país e as diversas cidades antes de vir de forma definitiva.

Como residir em Portugal após se aposentar?

Desde que Portugal desenvolveu um visto especial para pessoas que possuem rendas próprias, o país tem recebido milhares de pessoas por ano que veem aqui a oportunidade de viver uma vida melhor, gastando menos do que no Brasil e com mais segurança.

Essa é sem dúvida a escolha certa. Visto que o custo de vida em Portugal pode ser até 50% mais barato do que aqui no Brasil, caso você escolha morar em uma cidade pequena de Portugal, e, além do mais, os aposentados brasileiros acabam conseguindo ter um conforto muito maior, e ainda se sentirem mais seguros, respeitados e acolhidos.

Quanto custa o Aluguel em Portugal

Portugal sofreu um pouco com a chegada de uma grande quantidade de pessoas nesses últimos anos, elas vieram em busca de emprego, educação e melhor qualidade de vida. Devido a grande procura por casas, aconteceu o fenômeno do aumento dos valores.

No decorrer da pandemia os preços dos aluguéis sofreram reajustes de preços, no entanto, os valores já subiram novamente, especialmente os apartamentos no centro das cidades.

Na última cotação, o aumento maior foi sentido no Porto. Veja um pequeno exemplo dos valores de aluguel em Portugal.

Apartamento Lisboa Braga Porto T1 – 1 quarto no centro 829,82 £ 533,33£ 669,09£ T1 – 1 Quarto longe do centro 641,67€ 375€ 512,21€ T3 – 3 quartos no centro 1.690,11€ 916,67€ 916,67€ T3 – 3 quartos fora do centro 1099,52€ 650€ 905,26€

Como comprar imóvel em Portugal

Se você não quiser morar pagando aluguel em Portugal, e tem a intenção de comprar ou financiar um imóvel, saiba que é necessário estar atento a toda a legislação vigente, agendar uma visita ao imóvel, tratar do contrato, dos impostos e fazer o registro e escritura.

Os valores dos imóveis variam da cidade e das condições do imóvel.

Contudo, cada cidade varia o preço do imóvel.

Veja um exemplo:

Um apartamento médio no centro de Lisboa pode custar em média 4.838,85 ¢. Já um apartamento longe do centro de Lisboa custa em média 2.771,25¢.

Quais as melhores formas de enviar dinheiro para Portugal

Caso você tenha interesse em comprar ou alugar um imóvel em Portugal, é necessário fazer uma pesquisa para encontrar a melhor forma de enviar o dinheiro.

Contudo, os bancos são as formas mais comuns e mais caras, uma dica que recomendamos é o uso das plataformas online de envio de dinheiro regulamentadas pelo Banco Central (BACEN).