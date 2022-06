Gerenciamento de estoque: o que é, etapas, práticas e dicas

Para evitar perder clientes e vendas, os varejistas querem evitar ficar sem estoque.Por isso usar ferramentas de gerenciamento de estoque para determinar quanto estoque é “certo” para ter disponível, nem muito nem pouco. Esse valor será maior para os mais vendidos do que para os produtos com menor procura. Além disso, com informações em tempo real sobre vendas e estoque, os varejistas podem reagir rapidamente fazendo novos pedidos, transferindo estoque de outro local ou entregando diretamente ao cliente.

O gerenciamento de estoque ajuda os varejistas a lidar com outro desperdício que ocorre quando os produtos expiram ou se tornam obsoletos. Esse fenômeno pode se aplicar a produtos perecíveis com prazo de validade limitado, como leite e carne, ou a um não perecível que se torna obsoleto devido à mudança de gostos e tecnologia do consumidor. Por exemplo, coleções de temporada ou embalagens específicas para feriados. Ou quando uma tecnologia de consumo adiciona um novo recurso popular, os modelos antigos podem enfrentar uma demanda em queda: considere como o aumento das televisões inteligentes diminuiu a demanda por modelos que não eram capazes de transmitir conteúdo.

Se você é uma pequena empresa com apenas uma loja, registrar a localização do seu estoque é simples. Os itens provavelmente estão em exibição ou no almoxarifado. Mas as redes de varejo com vários sites e vendedores podem ter estoques em armazéns, centros de distribuição, trânsito, almoxarifados e nas prateleiras das lojas. Dentro desses destinos estão locais mais específicos, como seção, prateleira e rack. Produtos mal colocados e esquecidos representam vendas perdidas e receita perdida. As práticas de gerenciamento de estoque de varejo ajudam a evitar isso. Use etiquetas de identificação, códigos de barras e etiquetas que contenham códigos de categoria e departamento para automatizar total ou parcialmente o mapeamento dos seus produtos.