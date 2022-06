Ator Richard Gere: Filmes, idade e vida pessoal

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de junho de 2022.

Se você é fã de cinema, provavelmente já deve ter visto um filme com Richard Gere, ator americano conhecido não somente pelas suas atuações, mas por seu charme irresistível.

Mas antes de se tornar uma celebridade, o que ele fazia? Como foi a sua trajetória até aqui? O que ele está fazendo hoje?

Continue aqui e conheça um pouco da história desse ídolo de várias gerações!

Richard Gere: conheça sua vida pessoal

Nascido em 31 de agosto de 1949, na Filadélfia, Richard Gere é filho de um fazendeiro que se tornou vendedor de seguros.

Cresceu, juntamente com quatro irmãos, em uma fazenda próxima a Nova York.

Com uma bolsa como ginasta, foi estudar filosofia na Universidade de Massachusetts, e participou de várias bandas de rock.

Sempre muito discreto, o ator americano não gosta muito de expor sua vida pessoal e sua família.

Em 1991, ele se casou com Cindy Crawford, de quem se divorciou quatro anos depois.

Ele se casou em 2002 com a modelo e atriz Carey Lowell, e tiveram um filho, Homer James Jigme Gere.

Desde 2018, o ator é casado com a espanhola Alejandra Silva, de 38 anos. O casal tem dois filhos. Alexandre, de 3 anos, e um outro menino que nasceu no meio da pandemia, mas cujo nome não foi revelado.

Atualmente, eles vivem em um rancho, perto de Nova York, e um dos hobbies que mais gostam de fazer é andar a cavalo.

Conheça sua carreira

Richard Gere começou no teatro, atuando em musicais da Broadway, e depois de dois anos em Londres, ele voltou à Nova York, dando início à sua carreira no cinema.

Em 1975, ele estreou no cinema no papel de Billy no filme “Report to the Comissioner”. No ano seguinte, atuou em “Baby Blue Marine”.

Na verdade, os filmes “Cinzas do Paraíso”, “Gigolô Americano” e “A Força do Destino”, respectivamente em 1978, 1980 e 1982, a princípio seriam protagonizados por John Travolta, mas como recusou, Richard acabou ganhando o papel.

Durante os anos 80, retornou à Broadway atuando em “Bent”, no entanto, só depois dos filmes “Justiça Cega” e “Uma Linda Mulher”, em 1990, ganhando novamente seu prestígio.

Em 1991, estreou em “Rapsódia em Agosto”, do diretor japonês Akira Kurosawa.

Já contracenou com as grandes celebridades do cinema: Kim Basinger, Uma Thurman, Lena Olin, Jodie Foster e Sharon Stone.

É um ator tão valorizado e requisitado no meio cinematográfico, que o valor estimado para seu cachê seja de 8 milhões de dólares.

Filmografia de Richard Gere

Confira, a seguir, uma relação com todos os filmes estrelados por Richard Gere:

1975: Report to the Commissioner / Billy

1977: Looking for Mr. Goodbar / Tony Lo Porto

1978: Bloodbrothers / Thomas Stony De Coco Days of Heaven / Bill / David Donatello

1979: Yanks / Matt Dyson

1980: American Gigolo / Julian Kaye

1982: An Officer and a Gentleman / Zack Mayo

1983: The Honorary consul / Dr Eduardo Plarr Breathless/ Jesse Lujack

1984: The Cotton Club / Dixie Dwyer

1985: King David / David

1986: No Mercy / Eddie Jillette Power / Peter St. John

1988: Miles from Home / Frank Roberts, Jr.

1990: Pretty Woman / Edward Lewis Internal Aftairs / Dennis Peck

1991:Rhapsody in August / Clark

1992: Final Analysis / Dr. Isaac Barr

1993: Mr. Jones / Mr. jones Sommersby / John Robert’Jack’ Sommersby And The Band Played On / The Chireographer

1994: Intersection / Vicent Eastman

1995: First Knight / Lancelot

1996: Primal Fear / Martin Vail

1997: The Jackal / Declan Joseph Mulqueen Red Corner / Jack Moore

1999: Runaway Bride / Ike Graham

2000: Dr. T & the Women / Dr. T Autumn in New York / Will keane

2002: Chicago / Billy Flynn Unfaithful / Edward Sumner The Mothman Prophecies / John Klein

2004: Dança Comigo?(Shall We Dance) / John Clark

2005: Bee Season / Saul Naumann

2006: The Hoax / Clifford Irving The Huting Party / Simon I’m Not There / Bob Dylan como Billy The Kid

2008: Nights in Rodanthe / Dr. Paul Flanner

2009: Amelia / George Putnam Sempre ao Seu Lado ( Hachiko: A Dog’s Story)

2010: Atraídos pelo Crime / Eddie Dugan

2011: Codinome Cassius 7 / Paul Shepherdson

2012: A Negociação(Arbitrage) / Robert Miller

2013: Movie 43 / Chefe / Segmento ” iBade”

2014: Cosmos: A Spacetime Odyssey / Clair Cameron Patterson/ Episódio ” The Clean Room” Henry & Me / Henry

2015: The Second Best Exotic Marigold Hotel / Guy Chambers The Benefactor / Franny

2016: Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer / Norman Oppenheimer

2017: The Dinner / Stan Lohman Three Chists / Dr. Allan Stone

Richard Gere: Estilo de vida

Richard Gere é um defensor de causas ligadas à paz, aos direitos humanos e aos direitos dos animais.

Um dos projetos que apoia é o Oásis para a Paz, uma cidade construída por judeus e palestinos em território israelense, mostrando que é possível um convívio pacífico entre os povos.

Além disso, ele converteu-se ao budismo e se tornou vegetariano. É um devoto fervoroso do Dalai Lama e faz campanhas pela independência tibetana.

Ele também é um defensor ativo da organização “Survival International” e luta pelos direitos das tribos indígenas ao redor do mundo, além de fazer conscientização da Aids pelo mundo.

Richard Gere produziu recentemente um show beneficente para apoiar as vítimas da guerra na Ucrânia. Com o espetáculo, o astro de Hollywood arrecadou US$ 360 mil — o que é equivalente a R$ 1,7 milhão de reais — para a Direct Relief, organização humanitária que fornece ajuda médica aos afetados pelo conflito.

Como você viu, além de um ator brilhante, Richard Gere tem se destacado por seu espírito de luta em defesa dos direitos humanos, dos indígenas e dos animais!