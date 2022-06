5 formas de decorar um quarto de casal

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de junho de 2022.

O quarto do casal deve ser um cantinho totalmente especial dentro da casa, um ambiente aconchegante e que traga todo conforto para o casal, pois esse é o local onde eles permaneceram por mais tempo.

Por isso, nada melhor do que fazer uma boa decoração neste ambiente, para que o casal se sinta confortável. Esse local é onde o casal vai descansar, passar por bons momentos e também ter memórias incríveis de tudo que os dois já passaram lá. Então nada melhor do que dar uma atenção a mais e ter um maior capricho e carinho com esse cantinho todo especial.

Se você está querendo algumas dicas para decorar ou redecorar o quarto do casal e não está tendo nenhuma inspiração fique ligadinha neste artigo que vamos te dar várias ideias que podem ser feitas na arrumação do quarto do casal e que vai ficar muito legal.

São inúmeras as possibilidades de deixar o quarto do casal super bem decorado, você pode mudar desde a cor da parede ou até mesmo investir em um novo jogo de quarto de casal. Você vai ver como faz total diferença no ambiente. Veja abaixo algumas dicas de como fazer uma boa decoração e aproveitar todo espaço principalmente se o quarto do casal não for tão grande.

Análise o quarto

Primeiramente você deve analisar o quarto como um todo, pois na hora da decoração você deve ir muito mais além do que só comprar um vaso ou uma roupa de cama nova. O que queremos dizer que decorar não se limita apenas em trocar um ou dois itens de lugar. Quando você vai decorar um ambiente você deve pensar onde cada item vai ser colocado.

Então você pode mudar a cor da parede, os tapetes, os móveis, o jogo de cama, janelas, tudo isso pode ser pensado de uma maneira que vá dar mais impacto no visual do quarto do casal. Apenas na decoração você pode passar vários tipos de sentimentos, como paz, alegria, sofisticação, elegância, tranquilidade, entre outras coisas, inclusive seu gosto pessoal.

Capriche no conforto

A verdade é que boa parte do tempo o casal vai passar no quarto, mesmo porque hoje em dia muitas pessoas preferem colocar a televisão no quarto do que na sala, assim o casal pode passar mais tempo juntos assistindo algo que gostem.

Por isso, nada melhor do que criar um cantinho todo aconchegante, visando o conforto do casal, atualmente as casas estão vindo com um padrão de quartos menores, então vale a pena investir mais ainda no conforto para compensar o tamanho do quarto.

Então escolha móveis e objetos que vão se agregar perfeitamente dentro do seu quarto de uma maneira que as coisas fiquem organizadas e não bagunçadas dando uma péssima visibilidade para o quarto.

Invista em objetos coloridos e paredes brancas

É uma ótima ideia escolher cores mais claras como o branco, cinza ou bege, os ambientes ficam com um aspecto mais iluminado. Além disso, com as paredes mais claras é possível apostar em uma decoração mais colorida, como quadros, almofadas, tapetes e até mesmo a roupa de cama.

Nessas situações em que a parede é mais clara, você pode usar vários estilos para ter um bom resultado final.

Saiba brincar com as cores e veja como elas vão interferir no resultado final

Na hora da decoração você precisa ter muita atenção aos detalhes, especialmente nas cores, porque são as cores que vão proporcionar um misto de sensações ao entrar no ambiente. Como, por exemplo, a cor vermelha, é uma cor forte, sedutora e envolvente e consequentemente chama muito a atenção.

No caso da cor verde, vai remeter ao equilíbrio, harmonia e saúde, pois lembra os elementos da natureza. Por isso é muito importante saber como aplicar as cores da maneira correta para que você tenha sucesso na decoração do quarto do casal.

Escolha uma boa cama

As camas também são essenciais na hora de fazer uma boa decoração no quarto em que vai dividir com a pessoa que você ama. Você deve pensar que da mesma forma que o sofá integra a decoração da sala, a cama também vai ajudar com isso no quarto.

Escolha camas que sejam grandes, irreverentes, isso com certeza faz toda a diferença, do que optar pela cama mais baixa. Você não terá o mesmo resultado. Além disso, você ainda consegue decorar sua cama com objetos e o jogo de cama para que ela entre em harmonia com a decoração do quarto todo, com isso as coisas vão conversar entre si.

Você deve escolher uma bela cama, aquela sendo bem convidativa para deitar e relaxar, algo que seja bem confortável e que você e seu amor possa passar momentos incríveis nela.

Tenha o estilo do casal

Depois de todas essas dicas, essa é a principal você deve deixar o ambiente com o estilo do casal. Um local onde qualquer pessoa olhe e veja que tem muito a ver com você dois. Por mais que a moda dite inúmeras coisas, nada melhor do que ter um cantinho com a essência do casal.

Você pode seguir as dicas, mas nunca deixe de colocar a essência de você dois. As dicas servem de inspirações para conseguir ter um norte sobre onde começar a decorar.