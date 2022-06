8 situações em que um carregador portátil de celular pode fazer a diferença

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de junho de 2022.

Há pessoas que dizem que os celulares são uma das invenções mais importantes da humanidade, se isso é verdade, não há como afirmar 100 %, mas uma coisa é fato, não é possível dizer que os smartphones são simplesmente algo do dia a dia.

Os aparelhos chegaram para ficar e só demonstram que são insubstituíveis, apenas para exemplificar isto, uma pesquisa recente mostrou que existem mais de 244 milhões de smartphones no país, enquanto há apenas 214 milhões de pessoas no Brasil, ou seja, existem mais celulares que pessoas, em um país tão desigual como o nosso.

Na era da informação, que é a que nós vivemos, todos possuem um aparelho e estão profundamente conectados a ele, de modo que se sentem até mesmo perdidos quando não estão com o seu.

Isso gera um grande problema principalmente, pois esta “extensão” do corpo depende da bateria para funcionar, o que é um grande problema, principalmente com os smartphones mais antigos que já passaram por muitos ciclos de carga e descarga.

Com este cenário uma excelente saída para dar uma solução nesta situação é com o uso das baterias portáteis, que muitas das vezes são a salvação para os desesperados.

O objetivo principal de possuir um power bank é fornecer uma bateria extra para os seus aparelhos sem que seja necessário parar. Durante a correria do dia a dia, não é nada prático despender de uma hora parado no mesmo lugar junto a uma tomada e esperar que a carga se complete.

Por este motivo um powerbank é tão necessário, você possui uma segunda carga par o seu celular ou aparelhos como este sempre que necessitar, basta conectar a bateria no seu smartphone e pronto, pode ir para onde desejar, enquanto a recarga acontece.

Situações que possuir um power bank vai ser a sua salvação:

Ligar para a família – Seja em uma emergência ou até mesmo em uma ligação rotineira para saber das notícias ou conversar para matar a saudade, todos estamos sujeitos a ter momentos importantes como estes manchados pela bateria do aparelho;

Reunião de Trabalho – A versatilidade dos celulares é o que mais contribuiu para o seu sucesso, principalmente, pois eles cumprem a função que por nós for designada, servindo até mesmo para objetivos profissionais, como se comunicar com os colegas de trabalho e participar das reuniões;

Apresentação importante – Dentro de um dos benefícios de possuir um smartphone está a possibilidade de empregá-lo para o estudo, hoje em dia grande parte das apresentações de faculdades, escolas e afins, são elaboradas pelos smartphones, e são somente transmitidas para os projetores, ficar sem sua ferramenta de trabalho em uma situação destas vai ser uma grande dor de cabeça e vai custar bons pontos;

Um passeio com a família – Bons momentos vividos em família, estão o tempo todo acontecendo, porém, muitas vezes passam rápido e não são eternizados da maneira que deveriam, a melhor forma de manter estes eventos vivos para sempre é com o smartphone, registrando os momentos em formatos de fotos e vídeos;

Na estrada e furou pneu – Como já foi dito, os celulares servem para tudo, estarão lá para te prover o que for necessário, nos bons ou maus momentos. Em situações como esta, um simples smartphone vai ser uma grande salvação para você, pois, em pouco tempo, vai te proporcionar a ajuda que necessita, com simples mensagens ou até uma rápida ligação em busca do socorro;

Viagem – Ficar sem comunicação com as pessoas que te conhecem como esposa, filhos e pais, durante uma viagem pode ser um grande problema, principalmente caso você precise estabelecer contato, a falta de informações vai gerar um grande problema;

Uma fila de espera – Engana-se quem acredita que os smartphones servem somente para ser utilizados como ferramentas, nos dias atuais, as suas funcionalidades vão muito além do que lhe foi planejado, sendo uma das maiores fontes de entretenimento, até mais que as televisões;