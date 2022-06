Como combater os cupins em casas de madeira?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de junho de 2022.

Com certeza ter esse tipo de inseto em casa incomoda muito, se você tem casa ou apartamento de madeira e está sofrendo com infestações de cupins, fique até o final desta leitura que vamos te passar algumas dicas de como conseguir se livrar dessas pragas e voltar a ter sua casa e móveis de madeira salvos.

Por muitas vezes quando as pessoas se dão conta que a casa está sendo acometida por cupins, já é tarde demais. Imagina só aquele móvel que você gosta tanto e que passou de geração para geração e que foi acometido pelos cupins, é bem triste ver o móvel ser devorado por essas pragas indesejadas.

Exterminar os cupins da sua casa não é algo impossível. O fator determinante é saber detectar o quanto antes essas pragas, para que você comece atuar o quanto antes no processo de eliminação. Agora vamos ao que interessa, saber quais são as maneiras de acabar com esses pequenos insetos.

Como eliminar os cupins da sua casa?

Para eliminar os cupins da sua casa, você vai precisar de algumas coisas, veja abaixo quais itens você vai precisar.

Seringa;

Vassoura;

Aspirador de pó;

Pano de microfibra;

borrifador;

Vinagre;

Óleo de cravo-da-índia ;

Óleo de laranja;

Querosene ou lubrificante;

Inseticida Jimo;

Sal;

Bórax;

Chave de fenda.

Agora que você já sabe de quais itens você vai precisar, vamos saber qual é o passo a passo para exterminar os cupins da sua casa. Você vai ver que eliminar os cupins dos seus móveis e da sua casa é mais fácil do que parece. Devemos ressaltar que os cupins não são só encontrados em madeiras, também em papelão, tecidos, papel e plantas.

Encontre a “casa” dos cupins

Assim como já citamos acima, os cupins vivem em colônias em galerias feitas por eles mesmo, eles podem fazer de moradia os móveis, pisos de madeira, rodapés de madeira, forros de residência e por muitas vezes é possível encontrá-los em pilares de concreto.

Uma boa dica para que os cupins não acometam seu forro é usar telhas brasilit, que são feitas de materiais sintéticos impedindo que os cupins acabem com elas. Ou também qualquer outro tipo de material que você possa achar conveniente para sua construção.

Os cupins se aproveitam de pequenas frestas para poder construir sua moradia, onde eles conseguem também abrir suas galerias em paredes de cimento. Então para que você consiga eliminar os cupins com eficiência você deve encontrar os esconderijos desses insetos, por isso você deve analisar bem no cantos da casa embaixo de móveis, observar se tem aquele pozinho típico de quando há presença de cupins na casa.

Aqui você pode usar a ajuda da chave de fenda para bater em alguns lugares da sua casa e ver se escuta um som diferente, como se estivesse oco. Você usar a chave também para empurrar a superfície com força para ver se ela cede mostrando um buraco, lá você vai conseguir ver um caminho feito na madeira pelos cupins.

Escolha o aplicador

Pronto, agora que você achou o esconderijo dos cupins o que é a parte mais difícil. Você deve escolher o aplicado e a solução que você deseja para acabar com esses insetos.

Para saber que aplicador usar, você deve analisar qual a situação da madeira a ser tratada, muitas vezes a seringa de injeção é a melhor opção, isso porque com a agulha da seringa você consegue injetar a solução nos buracos feitos na madeira, locais onde um borrifador não poderia chegar.

Você também pode encontrar venenos para cupins em casa veterinárias ou locais onde vende produtos agrícolas de uso profissional que não são recomendados usar dentro de casa, pois eles são tóxicos podendo fazer mau aos moradores.

Faça a aplicação da solução

Você deve começar a aplicação pelo esconderijo de cupins que acho dentro do móvel ou no piso de madeira ou qualquer outro local que tenha sido acometido pelos cupins. Você utilizar a seringa para encontrar outros buracos e injetar a solução para eliminar ou fazer eles irem embora o cupim.

Na grande parte das vezes é necessário encharcar o móvel por dentro, onde na maioria das vezes o móvel ou piso de madeira já vai se encontrar oco, para que você tenha o resultado esperado.

Faça a supervisão

Grande parte das pessoas se preocupam mais em fazer a eliminação dos cupins, mas não fazem a supervisão para saber se realmente os cupins vão desaparecer de vez. Por isso, você deve ficar atento se aquele pozinho típico da presença de cupins vai aparecer novamente.

Pois, caso você veja algum desses pozinhos pela casa ou embaixo de móveis é sinal de que eles ainda não foram embora de vez. Então é preciso que você faça a mesma operação inúmeras vezes ou se achar necessário torque de solução, é muito importante que você seja rigoroso no processo de eliminação.

Veja abaixo como fazer as soluções naturais para acabar com os cupins

Visto acima todos os passos que devem ser seguidos desde o momento de encontrar a casa dos cupins, até o instante em que faz a aplicação, você vai aprender a fazer as soluções com ingredientes naturais. Acompanhe.

Vinagre

Você deve colocar o vinagre dentro dos buracos feitos pelos cupins. Você pode usar a seringa para conseguir inserir o vinagre diretamente no buraco, o borrifado também pode ajudar, mas a seringa é algo mais certeiro.

Óleo de cravo-da-índia

Para fazer uma mistura com óleo de cravo-da-índia você deve colocar 10 gotas de óleo de cravo-da-índia para cada 100 ml de água.

Óleo de laranja

O óleo de laranja é diferente do óleo de cravo-da-índia, pois a primeira opção elimina os cupins ao terem contato com o óleo, já a segunda opção repele os cupins. Você pode encontrar o óleo de laranja em recipientes de um litro em forma de spray. Mas você aplicá-lo com uma seringa para atingir os cupins diretamente.