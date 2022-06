É proibido usar meias com sandálias no inverno?

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de junho de 2022.

Conforme o inverno vai se aproximando, muitas dúvidas de moda vem surgindo entre o público femino. Isso porque, ao mesmo tempo que desejam estar agasalhadas, as mulheres querem se manter esbeltas e elegantes, no entanto, na tentativa de se produzirem de forma estilosa, acabam agredindo as tendências do mundo da moda.

Pensando nisso, separamos aqui neste artigo alguns tópicos relacionados a moda e inverno, que com certeza irão te ajudar no momento de escolher um look quentinho e bonito. Para ficar por dentro das dicas e sair por aí arrasando, continue com a gente.

As tendências do mundo da moda

Estar por dentro das tendências do mundo da moda, diferente do que muitas pessoas têm em mente, não é uma tarefa tão difícil. No entanto, para que você consiga se vestir de forma agradável, antes de tudo, é necessário que você saiba escolher e definir qual é o estilo de roupa e de sapato que mais combinam com você.

Após ter em mente qual é o seu estilo, montar um look será uma tarefa bem mais fácil e bem mais prazerosa. Porém, vale destacar, ainda, que antes de seguir qualquer tendência, é necessário levarmos em consideração os nossos gostos e as nossas preferências, afinal, não adianta estar na moda e não estar se sentindo confortável.

Além disso, quando pensamos em tendências da moda no inverno, é normal que muitas dúvidas apareçam em nossa cabeça. O que acontece, na maioria das vezes, é que as pessoas acabam ficando perdidas com relação ao calçado, pois da mesma forma que desejam estar elegantes, querem estar quentinhas e protegidas do frio.

Ainda nesse cenário, uma dúvida muito comum de aparecer é em relação ao uso de meias com sandálias. Não que seja uma combinação proibida, mas para que isso aconteça, você precisa ter seu estilo muito bem definido para saber qual tipo de meia irá usar com qual sandália. Mas não precisa se preocupar, separamos a seguir algumas dicas que com certeza farão com que você entenda melhor sobre a combinação de meias com sandália, e te auxiliarão na hora de montar um look elegante e quentinho. Continue com a gente e confira as dicas que separamos.

Meia com logotipo e sandália sem salto

Hoje em dia, é muito comum vermos pessoas usarem meias com logotipo e sandálias. Apesar de parecer uma combinação estranha, é uma combinação que está bastante em alta, ainda mais entre o público femino jovem, onde as meninas gostam de usar a abusar das possibilidades. Nesse caso, no entanto, o indicado é que a sandália seja sem salto, assim não ficará uma combinação tão extravagante, além disso, é combinação que poderá ser usada em diferentes ocasiões.

Nessa situação, a combinação da meia com a sandália pode ser usada em um look mais simples, de calça comprida e jaqueta jeans, por exemplo, onde o destaque maior ficará para a jaqueta, que no caso, será a peça chave do visual. Mas, caso seja do gosto da mulher, ela pode usar a combinação com uma saia ou um shorts em um dia que não esteja tão frio.

Meia de cano alto com sandália de salto

Outra combinação que é um tanto quanto estranha mas também está muito em alta nos dias atuais é a da meia de cano alto com sandália feminina de salto. Apesar de parecer estranha, é uma combinação que garante muita elegância para o visual, podendo, então, ser usada com diferentes tipos de roupas, desde roupas de festas, como, por exemplo, vestido e saias longas, até roupas mais simples, como roupas de inverno do dia a dia.

Meia calça com sandália com e sem salto

A combinação da meia calça com sandália de salto ou sem salto também é bastante comum. Nesse caso, é necessário tomar cuidado para que a meia não fique deslizando no sapato e não cause nenhum tipo de acidente, fora isso, é uma combinação que pode ser usada por diferentes mulheres em diferentes ocasiões.

Em relação às ocasiões onde essa combinação pode ser usada, as mais comuns são: casamento, festa de aniversário e roupa de trabalho. No caso do casamento ou da festa de aniversário, a dica é que a cor da meia calça escolhida seja cor da pele, o que dará um ar de maior elegância para a ocasião, além disso, o indicado é que o salto esteja combinando com o vestido. Já no caso da roupa de trabalho, dependendo do ramo da empresa, colocar uma meia calça preta e uma sandália preta pode ser a forma mais elegante de uma funcionária conseguir se destacar em relação a vestimenta.

Apesar das combinações mencionadas acima, existem diversas outras combinações de meia e sandália que podem deixar um visual muito mais elegante e bonito. Sendo assim, escolha qual é o estilo que mais combina com você e monte um look de arrasar.