6 Instrumentos musicais fáceis de aprender a tocar

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de junho de 2022.

Para adquirir a proficiência em algo tão complexo como um instrumento é necessário muitas habilidades que nem sempre é possível imaginar, para saber tocar um instrumento sinto em te informar, mas, nenhum deles é fácil ou difícil, tudo depende diretamente das habilidades que você já possui, há pessoas que possuem uma vocação voltada para os instrumentos de sopro, outros são bons com cordas e acordes ou então com instrumentos de batuque e ritmo.

Aprender algo novo é sempre bem-visto, principalmente no ramo da música, estudar sobre algo que está tão presente no dia a dia do ser humano não tem como gerar coisas ruins, somente benefícios é esperado desta prática.

Mesmo assim, há aqueles que exigem menos da pessoa iniciante de modo que é necessário menores exigências de coordenação motora, tornando o domínio assim, mais rápido, ou seja, com menor dedicação e prática já é necessário notar a evolução e os resultados.

Pode parecer confuso, mas é sempre deste modo que os instrumentos são aprendidos, a dedicação e prática sempre supera a vocação natural, por este motivo, separamos os melhores instrumentos musicais para se aprender a tocar, que exigem menos coordenação motora, menores conhecimentos prévios, sendo perfeitos para os iniciantes.

Só nunca se esqueça, que desistir não está no catálogo, e com a prática e dedicação pode-se aprender até mesmo o mais complexo.

Ukulele

Para começar esta lista, não poderia ser de outra forma, o ukulele é um dos instrumentos mais populares do mundo, com seu som extremamente característico, simples e leve, faz com que haja diversos fãs dele por todo o mundo.

É extremamente simples de ser transportado, prático e compacto, muito indicado para as crianças principalmente, pois exige menos coordenação, e facilmente pode alcançar todas as 12 casas.

Uma versão menor do violão, porém, com menos casas, faz com que em muito pouco tempo de prática já seja possível tirar um ótimo som e fazer músicas, pois não abrange tantas notas e suas 12 casas são mais que suficientes.

Bateria

Por mais que seja um instrumento extremamente barulhento, maior e que exige uma maior habilidade por causa de suas dimensões avantajadas, ainda assim é uma excelente opção para os iniciantes no mundo da música.

Mas é uma ótima opção para os aprendizes que possuem um bom ritmo, apenas com a noção de como se é construída uma música e a prática com os batuques, já se pode fazer ou reproduzir uma música sem maiores estudos e afins, basta o ritmo e conhecer o som que sai de cada uma das partes.

O manejo das baquetas de Vic Firth, também não exige muito da pessoa, ou seja, em quase tempo nenhum de estudo já se pode tocar de forma relevante.

Flauta Doce

Um dos instrumentos musicais favoritos das pessoas que estão iniciando, sendo o mais indicado para as crianças principalmente.

Um instrumento simples, sem muitos problemas, que emite um som extremamente suave que pode ser aprendido até mesmo por crianças com pouco tempo de estudo.

Mas sem dúvidas alguma o seu principal benefício é a sua acessibilidade, a maioria dos instrumentos necessitam de um gasto de centenas de reais para obtê-lo, com as flautas doces, de plástico o gasto é de no máximo R$ 50. O instrumento vai ser o suficiente para aprender, tocar e estudar, quando se sentir mais confortável pode ser trocado por uma versão de metal ou outro tipo de flautas.

Teclado

Aprender a tocar um teclado da maneira correta é um pouco mais complicado do que os outros instrumentos já citados, porém, no fim das contas ele vale muito a pena, pois, a sua versatilidade oferece muitas vantagens que mais nenhum outro instrumento possui.

Sabendo fazer o uso de forma correta, é possível tocar qualquer estilo musical, as barreiras de aprendizagem são maiores que as de outros instrumentos, porém, são ainda mais gratificantes, com a persistência guiando o processo em pouco tempo é possível se tornar um ótimo tecladista.

Guitarra ou Violão

Este é um dos instrumentos mais utilizados do mundo, sendo muito versátil onde mais uma vez é possível tocar qualquer estilo musical.

A maior vantagem de se aprender violão é que pode ser feito de maneira independente, por toda a internet é possível, ter acesso a diversos tutoriais gratuitos que possuem uma ótima qualidade, e caso você e o processo de aprendizagem não esteja evoluindo da forma como se esperava, basta mudar de professor.

Bongo

Um dos instrumentos de batida mais simples do mundo, consiste em dois tambores presos um ao outro, basta possuir ritmo para mandar muito bem.

Porém, ele requer acima de tudo muita prática, para ser bom nas trocas de ritmo e saber como não deixar o som se perder ou então tomar o primeiro plano completamente. Para isso vai ser necessário um excelente ouvido muito bem treinado, e a inteligência necessária para saber como fazer alterações quando necessárias.