* Por: da redação - 28 de junho de 2022.

Passagens de ida e volta tem descontos durante o período de baixa temporada. Voos são para os meses de agosto, setembro e outubro deste ano.

A LATAM está com ofertas de passagens de ida e volta para São Paulo, no período de baixa temporada. A promoção é para quem embarca no Aeroporto Mário Ribeiro (MOC), em Montes Claros. Os voos saem por apenas R$ 406. As passagens são para o mês de outubro e contam com todas as taxas e encargos já inclusos.

São Paulo é a cidade com a maior população da América Latina. A metrópole dos negócios está cada vez mais repleta de opções para quem deseja aproveitar experiências de lazer. São inúmeras opções de atrações, que contemplam desde os passeios gratuitos em parques a vida agitada em casas noturnas.

Compre passagens ida e volta Montes Claros/São Paulo por apenas R$ 406

Outra oferta em destaque para quem embarca em Montes Claros no período de baixa temporada é para Curitiba. Na oferta da Gol, os voos de ida e volta são vendidos por apenas R$ 605. A oferta é para o mês de outubro. O desembarque é no Aeroporto Afonso Pena (CWB).

A capital paranaense é conhecida como o destino para quem deseja viajar gastando muito pouco. A cidade impressiona os turistas com as belezas naturais e com as inúmeras opções de passeios gratuitos. Entre parques e jardins, Curitiba se impõe pela arquitetura, infraestrutura e organização.

Belo Horizonte tem ofertas de voos para SP, RJ e Curitiba

A nossa equipe também separou ofertas para quem embarca em Belo Horizonte no período de baixa temporada. Os voos são para os meses de agosto, setembro e outubro. Os bilhetes são vendidos com todas as taxas e encargos já inclusos. As promoções não são válidas para os feriados deste período.

A Gol tem ofertas de passagens de ida e volta para o Rio de Janeiro e para Curitiba no mês de setembro. Para quem deseja embarcar para a Cidade Maravilhosa, os bilhetes saem por R$ 376. O desembarque é no Aeroporto Santos Dumont (SDU). Já os viajantes com destino a Curitiba, podem adquirir os voos por apenas R$ 406. O desembarque é no Aeroporto Afonso Pena (CWB).

Também para o mês de setembro, a LATAM tem voos de ida e volta para São Paulo. Os bilhetes são vendidos por R$ 354. É a melhor oferta deste período para quem embarca no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. O voo é feito sem escalas e o desembarque é no Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro (GRU).

Partindo de Montes Claros

Partindo de Belo Horizonte