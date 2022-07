Como aprender inglês ouvindo música? – Confira 4 boas dicas!

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de julho de 2022.

Como aprender inglês ouvindo música? Quais são as técnicas que podemos usar para fortalecer o aprendizado da língua inglesa somente escutando músicas? É realmente mais difícil aprender inglês através das músicas ou isso é apenas um mito? Quais ferramentas podemos usar nesse caso? Como aprender inglês com Gabi Modesto?

Aprender inglês deixou de ser algo optativo e se tornou uma verdadeira obrigação já há alguns anos. Caso você queira se destacar, principalmente no mercado de trabalho, então precisa ter ao menos a fluência da língua, mesmo que não saiba ler ou escrever. Dessa forma, você já sai na frente de vários concorrentes a vagas de emprego.

Mas, como bem sabemos, para um simples nativo da língua portuguesa, aprender inglês pode parecer complicado até demais. O que podemos antecipar a você é que não é nada complicado: possui sua dificuldade, é claro, mas é tão fácil como qualquer outra coisa que você não conhece e necessita de dedicação para aprender por completo.

Com a ajuda da tecnologia, então, esse processo se tornou ainda mais fácil. É possível usar as redes sociais mais variadas possíveis para nos ajudar nessa tarefa árdua que é o aprendizado do inglês para alguém que ainda não sabe nada: Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, entre várias outras.

No conteúdo de hoje, vamos focar em um tipo específico de aprendizagem, que muitas pessoas apaixonadas por músicas estão escolhendo como forma de aprender inglês de forma definitiva. Estamos falando de aprender ouvindo músicas. Portanto, caso queira saber como aprender inglês ouvindo música, recomendamos que nos acompanhe até o final do conteúdo. Vamos lá, leia conosco!

Música: um dos métodos mais difíceis de aprendizado

É possível aprender inglês somente ouvindo músicas? Não podemos dizer que não é possível, mas podemos afirmar que é uma das formas mais complicadas de aprendizagem, e não recomendamos que utilize a música como único método para compreender a língua inglesa por completo.

E por quê? Porque a música não possui pausas, possui muitas gírias e palavras pela metade, principalmente as músicas norte-americanas, de onde vem a grande maioria dos sucessos que escutamos nos rádios, redes sociais, Spotify e YouTube. Dessa forma, não é a maneira mais didática de aprender que existe.

Porém, isso não significa que você não possa usá-las a seu favor: pode sim, através das dicas que vamos trazer com o decorrer do conteúdo. Porém, tenha em mente que será necessário ter mais algum método de aprendizagem, como um curso de inglês presencial ou até mesmo online.

Como aprender inglês ouvindo música?

E afinal, como aprender inglês ouvindo música? Bem, se esse é realmente o objetivo que você pretende alcançar, então recomendamos que preste atenção nas dicas que vamos mencionar abaixo e as coloque em prática o quanto antes para ter o resultado desejado. Leia:

Coloque a música em slow motion

Lembra-se quando mencionamos que uma das maiores dificuldades de como aprender inglês ouvindo música era o fato de que a letra é sempre acelerada em relação à fala comum? Então, neste caso, se ainda queira aprender com música, experimente colocá-la em slow motion.

Dessa forma, poderá compreender palavra por palavra que está sendo dita pelo cantor. Vale ressaltar a importância de ter a letra da música impressa em mãos, sendo dispensada somente para quem já está em um nível “intermediário” e quer tentar traduzir por conta própria.

Acompanhe a música com a tradução

Você é iniciante e está buscando por formas de como aprender inglês ouvindo música? Sem problemas. Basta imprimir a letra da música, mas desta vez com a tradução logo ao lado da letra original. Existem diversos sites na web, aliás, que fornecem uma página separada em duas (esquerda e direita), com as duas versões da letra (original e traduzida).

Dessa forma, você pode colocar a música no YouTube, escutar com seus fones de ouvido e acompanhar a letra original e tradução através desses sites. Simples, não é mesmo? Continue lendo conosco e saiba mais!

Ouça música sempre que possível

Como aprender inglês ouvindo música? Ouvindo a letra em inglês com seu cantor favorito sempre que possível. Esteja você indo ao trabalho, voltando da escola ou da faculdade, busque sempre ter um fone de ouvido e smartphone em seu bolso, para que possa aproveitar as letras em inglês.

Nesse sentido, recomendamos que você assine algum serviço de streaming de músicas, como o famoso Spotify, Deezer ou até mesmo o YouTube Music, que vem ganhando cada vez mais adeptos a cada dia que passa.

Como aprender inglês ouvindo música: seus cantores favoritos

Como última dica, foque sempre em ouvir os seus cantores favoritos. Lembre-se de que só damos a real importância e dedicação em algo na vida quando gostamos daquilo. A mesma afirmação vale para o aprendizado do inglês ouvindo música, visto que será mais fácil aprender a “decifrar” e traduzir uma letra de um cantor que você gosta. Até a próxima!