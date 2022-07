Como economizar no presente de dia dos pais?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de julho de 2022.

O Dia dos Pais está se aproximando e com certeza você não quer deixar passar em branco esta data tão especial! Mas diante da crise econômica mundial, muitos filhos estão procurando como economizar no presente.

Talvez você seja essa pessoa que quer presentear seu pai sem poder gastar muito dinheiro com um item e quer opções mais baratas.

Pode ser também que você seja uma mãe interessada em comprar um item para que o seu filho pequeno demonstre ao pai todo o carinho que sente por ele.

Em qualquer situação, é possível sim encontrar opções de presentes acessíveis para todos os públicos e o Dia dos Pais não passará em branco se você seguir as nossas dicas de como economizar.

5 Formas de economizar no presente do Dia dos Pais

Os pais não são iguais, mas há algumas dicas de presentes econômicos que podem servir para a maioria deles.

A seguir, você vai encontrar cinco formas de economizar no presente dos pais:

1- Descubra o que o seu pai realmente quer

Conhecer o que o seu pai gosta de ganhar já vai te ajudar a economizar. Ainda mais nos dias atuais onde encontramos itens similares com os mais diferentes valores.

Além disso, saber o que o outro quer é a melhor forma de não gastar dinheiro com um presente que não será utilizado.

2- Faça você mesmo

Não há nada mais valioso do que algo que você mesmo fez para presentear alguém que você ama.

Encontre um passo a passo que seja fácil de fazer e que possa agradar o seu pai e inicie um projeto de artesanato. Além de economizar, você conseguirá entregar um item único e personalizado para o seu pai.

3- Passe um momento juntos

Há coisas que dinheiro nenhum compra, como é o caso do tempo de qualidade. Passar um dia com o seu pai pode ser um presente.

Programe algo especial que possa ser feito por vocês. Não precisa ser uma viagem cara, pode ser um passeio na cidade de vocês, um almoço, uma visita ao parque público, entre tantas outras opções.

4- Presentes de baixo custo

Na internet você vai encontrar itens variados com valores que cabem no seu orçamento.

Pesquise pelos itens de interesse do seu pai. Ele gosta de consertar objetos? Que tal uma caixa nova de ferramentas? Seu pai é um empresário? Pastas e itens de organização são bem baratos.

Você tem um pai que é ligado à tecnologia? Talvez acessórios para celular e notebook sejam os melhores presentes baratos.

5- Procure programas de cashback

A internet oferece promoções, descontos e também tem programas de cashback como é o caso do programa de dinheiro de volta Americanas (AME).

Nesses casos, o cliente se cadastro no aplicativo, escolhe uma loja parceira, faz a compra e tem parte do valor pago devolvido.

Essa alternativa é interessante por permitir que você encontre um presente econômico e ainda tenha reembolso do valor que foi pago.

Dia dos Pais sem gastar muito

A melhor forma de economizar no presente do Dia dos Pais é escolher tudo com antecedência, pois nas vésperas do dia as lojas aumentam o valor dos produtos para ter mais lucros.

Adiante suas compras, use programas de cashback ou escolha uma de nossas dicas para viver um dia especial ao lado do seu pai.