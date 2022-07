Os melhores 7 Óleos Essenciais Antibacterianos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de julho de 2022.

Os óleos essenciais antibacterianos com certeza são como presentes contidos dentro de pequenos frascos. Esses óleos essenciais são extratos 100% e naturais, que conferem aroma às plantas e possuem propriedades antibacterianas. São amplamente conhecidos por seus inúmeros benefícios à saúde, bem-estar e cuidados pessoais, e são comumente usados na pele ou em aromaterapia e inalados pelo nariz.

Mas os óleos essenciais servem não apenas para liberar uma fragrância doce ou refrescante. Alguns podem e devem ser usados como alternativas naturais para o corpo e a mente.

Óleos essenciais antibacterianos

Os benefícios de alguns óleos essenciais são indicados por aromaterapeutas para tratamentos que incluem redução do estresse, ansiedade e até inflamação. E para quem está tendo problemas na hora de dormir e relaxar, alguns óleos podem até melhorar o sono.

Além desses benefícios para o bem-estar, esses óleos são também muito utilizados nos cuidados de beleza pessoal como para ajudar no crescimento dos cabelos, tratar acnes e espinhas na pele, ajudar no fortalecimento das unhas, enfim, são ainda óleos essenciais antibacterianos.

1. Óleo Essencial de Lavanda

Um potente antibacteriano, este óleo essencial de lavanda que é floral é uma escolha fácil para limpeza natural onde quer que você esteja, por isso, é comum encontrar desinfetantes para o lar com aroma de lavanda. É facilmente encontrado sua substancia na produção de sabonetes, shampoos, condicionadores, spray e também é um maravilhoso óleo essencial.

Ele é considerado o queridinho dos óleos essenciais, também tem um delicioso aroma suave e calmante, é incrível o bem-estar que ele proporciona.

2. Óleo Essencial de Melaleuca

Derivado das folhas da árvore do chá o óleo essencial de melaleuca também é conhecido o “tea tree”, ele possui propriedades antivirais, antifúngicas e antissépticas. Portanto, é comumente usada para tratar diferentes tipos de doenças de pele, incluindo acne, fungos nas unhas e também usados para eliminar a caspa.

É um poderoso óleo antibacteriano, ainda é um excelente adstringente, que o torna perfeito para limpar superfícies e acessórios, eliminando vírus e fungos.

Pode ser usado no difusor ou nebulizador, quando usado por inalação de vapor, isso ajuda a desobstruir as vias nasais. Se preferir basta adicionar algumas gotas do mesmo em uma vasilha com água fervendo e respirar normalmente o ar evaporado. Outro benefício é para tratar unhas com fungos, é só aplicar diretamente na unha afetada e em alguns dias já percebe a melhoria.

3. Óleo Essencial de Eucalipto

O óleo essencial de eucalipto é muito utilizado em saunas a vapor de Spa, uma vez que suas qualidades revigorantes de ervas abrem as vias aéreas e suas propriedades antimicrobianas ajudam a limpar espaços de alto tráfego, no entanto, é altamente tóxico, mesmo em pequenas quantidades.

Portanto, você não deve ingeri-los e ao fazer uso do mesmo topicamente, deve sempre diluí-lo em um óleo carreador de sua escolha. Para usar o óleo, inale com um difusor ou adicione o óleo à água quente.

4. Óleo Essencial de Cedro

O óleo essencial de cedro também possui propriedades que são anti-inflamatórios e antimicrobianos, tornando este óleo amadeirado quase que obrigatório. Além disso, seu perfume é reconfortante como uma sauna de cedro, trazendo as vibrações da floresta e do spa para onde você estiver.

5. Óleo Essencial de Limão

Com propriedades antibacterianas e antioxidantes, este óleo cítrico é tão útil quanto melhorar a energia e disposição. Observe como ele desperta seus sentidos enquanto limpa sua casa e promove uma melhor disposição. Para difundir o óleo essencial de limão, coloque de 3 ou 4 gotas no difusor de sua escolha.

Para usar óleo essencial de limão, misture-o sempre em um óleo carreador à sua escolha. Para evitar alergias e queimaduras na pele, certifique-se de lavar e retirar o óleo essencial de limão antes de expor sua pele à luz solar.

6. Óleo Essencial de Capim-limão

Um dos óleos essenciais antibacterianos mais utilizados também é o óleo essencial de capim-limão. Por ser antibacteriano e antifúngico, esse óleo também é muito usado em Spas. Com um aroma quase doce, Lemongrass é um ótimo complemento para banhos e outros tratamentos caseiros.

Como usar o óleo de capim-limão: Você pode difundir o óleo de capim-limão como um purificador natural da casa ou inalar para promover o relaxamento. Além disso, você pode misturar três ou quatro gotas de óleo com produtos de limpeza geral.

Quando diluído com óleo carreador, você também pode aplicá-lo na pele como um agente antibacteriano tópico. Misture 12 gotas de óleo com 1 colher de chá em um óleo transportador e então faça massagens no local que deseja ou adicione-o à água do banho.

7. Óleo Essencial de Bergamota

O óleo essencial de bergamota também tem características antibacterianas muito poderosas, por isso, ele está incluído na lista dos óleos essenciais antibacterianos. Ele age no alívio de dores de cabeça, sendo usado para tensões musculares, além disso, é eficiente no combate das infecções como endocardite, trato urinário e meningite.

Esse óleo pode ajudar no tratamento de herpes e outras inflamações que surgem na boca. É ótimo para prevenir cravos e espinhas. Para usar, simplesmente esfregue o óleo diluído nas áreas danificadas ou adicione algumas gotas ao difusor.

Como usar os óleos essenciais antibacterianos?

Antes de usar qualquer óleo essencial, estamos sempre alertando que é necessário efetuar o teste de sensibilidade antes, uma vez que os mesmos são puros e muito concentrados. Portanto, algumas pessoas por ter a pele mais sensível e sofrer alergias, por isso, fazer o teste é de suma importância. Outra observação é que se pesquise sempre ou ainda que fale com um profissional em aromaterapia..