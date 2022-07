Conheça problemas bucais ligados a estresse e ansiedade

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de julho de 2022.

Quando se fala em problemas bucais, pensamos automaticamente em doenças relacionadas com a má higiene bucal, porém alguns outros problemas bucais podem estar ligados ao estresse e a ansiedade.

Há muitas doenças bucais causadas pelos períodos de estresse e problemas psicológicos, levando a dores e desgaste nos dentes.

Muitos transtornos mentais levam as pessoas a não praticarem uma boa higiene bucal, levando ao aparecimento de doenças como a cárie, gengivite e periodontite.

Caso perceba qualquer anormalidade no psicológico, é preciso buscar ajuda para fazer um tratamento correto, evitando assim, outros problemas de saúde como o bucal.

Muitas vezes, quando ocorre de se desgastar os dentes devido a questões emocionais, é preciso investir em uma prótese dentaria para voltar a ter uma boa mastigação e melhor aparência dos dentes.

Como prevenir doenças bucais causadas pelo estresse?

O estresse é um grande influenciador da má higiene bucal, aliado a outros problemas emocionais, que podem levar a doenças como a cárie, periodontite, bruxismo e a DTM (Disfunção do Têmporo Mandibular).

As doenças que são altamente causadas pelo estresse podem se desenvolver e afetar a imunidade e a saúde do indivíduo. Entre algumas delas, estão:

Aftas;

Herpes;

Cáries;

Gengivite;

Periodontite;

Halitose;

Bruxismo.

Algumas doenças bucais acarretadas pelo estresse são as aftas que surgem decorrente da imunidade baixa, assim como a herpes. Geralmente, as duas podem ser tratadas com pomadas específicas.

Alguns hábitos alimentares ruins como comidas com alto teor de açúcar podem levar ao aparecimento da cárie, e que pode ser potencializada, caso a pessoa não tenha bons hábitos de higiene.

A imunidade baixa ocasionada pelo estresse gera compulsões de alimentos açucarados potencializando a cárie, gengivite e periodontite, levando a outros sintomas incômodos como a halitose.

A doença mais comum gerada pelo estresse é o bruxismo que gera o aperto e o ranger dos dentes, principalmente no período da noite, levando ao desgaste dentário.

A prevenção das doenças bucais causadas pelo estresse inicia-se a partir do acompanhamento psicológico e consultas periódicas ao dentista.

Entretanto, alguns outros hábitos podem ajudar, como por exemplo:

Consumo de água;

Atividades físicas na rotina;

Se dedicar ao lazer;

Priorizar boas horas de sono;

Acompanhamento psicológico.

Caso não sejam praticados bons hábitos, além dos diversos problemas bucais, é possível que haja o amarelamento dos dentes. Se isso acontecer, deve recorrer a um clareamento dental.

Essa intervenção irá depender de como o paciente se sente com a sua condição dentária, em que afeta a autoestima do indivíduo, uma vez que os dentes estão desgastados, amarelos e até mesmo quebrados.

Nesse caso, muitas pessoas buscam formas de melhorar a aparência dos seus dentes e acabam recorrendo a outros procedimentos estéticos.

Caso queira saber mais, é só buscar por facetas de porcelana antes e depois para analisar uma diferença significativa na saúde e na aparência dos dentes de um paciente.

Como melhorar a sua higiene bucal?

Para ter uma melhora significativa na higiene bucal é preciso escovar os dentes após todas as refeições, usando creme dental com flúor e fazendo o uso de fio dental.

Caso isso não seja feito, os restos dos alimentos ficam acumulados entre os dentes, formando assim a placa bacteriana, e consequentemente, o tártaro que levam a diversas doenças bucais.

No período da noite, ou seja, antes de dormir é imprescindível escovar os dentes pois é nesse horário que as bactérias ficam mais fortes na boca, levando ao aparecimento das cáries.

Além desses cuidados, é preciso ir ao dentista pelo menos 2 vezes ao ano para avaliação periódica, e realizar uma profilaxia dentária, ou seja, limpeza.

Alguns problemas de desalinhamento dentário também prejudicam na hora da higienização.

Nesses casos, é essencial o uso de aparelhos, levando em conta o modelo de ortodontia invisível que deixa os dentes alinhados em menos tempo e de forma discreta.

Como tratar inflamações causadas pela ansiedade?

O estresse tem muita ligação com a saúde bucal, isso porque quando nos sentimos mal psicologicamente, muitas vezes, deixamos de praticar alguns hábitos de higiene, levando assim ao aparecimento de diversas doenças bucais.

Outro fator é o caso do bruxismo que leva ao desgaste dos dentes ao ranger e aperta ele em momentos estressantes.

Para tratar esses problemas é preciso iniciar uma psicoterapia, em que muitas vezes será encaminhado ao médico psiquiatra para passar medicações que auxiliam no tratamento.

Além disso, deve-se cuidar dos dentes com um profissional para o tratamento dos problemas bucais desenvolvidos por meio da ansiedade.

Qualquer tratamento dependerá da opinião dos profissionais de saúde, avaliando de forma completa cada caso.

Depois que o tratamento estiver feito, é importante continuar cuidando dos dentes, melhorando a aparência deles, através da escovação e até mesmo, com alguns procedimentos como os tipos de clareamento dental.

Conteúdo originalmente desenvolvido pela equipe do blog Qualivida Online, site no qual é possível encontrar diversas informações e conteúdos sobre os cuidados com a saúde física e mental.