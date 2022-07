A influência das redes sociais no marketing pessoal

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de julho de 2022.

Devido ao avanço constante da tecnologia, as redes sociais têm cada dia estado mais presente na vida de todos. Porém, muitos esquecem da influência que as mídias têm no âmbito profissional.

Por conta disso, acabam utilizando ela de uma forma não muito eficiente, o que pode acabar afetando muito a carreira profissional, e com isso, perdendo oportunidades.

Caso você esteja pensando em iniciar um negócio, ou até mesmo deseja conseguir novas oportunidades de trabalho, você deve conhecer algumas ferramentas, como é o caso do crm, por exemplo.

Dessa maneira, dá mostrar que a sua empresa é um diferencial no mercado de trabalho, que é regido por uma alta competitividade, em que cada um sempre tem algo a mais a oferecer.

Portanto, é pertinente que você saiba como melhorar seu marketing pessoal, para alavancar a sua imagem no mercado, já que isso é muito importante nos dias atuais, em que a tecnologia dita o ritmo das coisas.

Por esse motivo, é relevante entender como usar as redes sociais nesse âmbito de um modo efetivo.

O que é marketing pessoal

Antes de entender qual sua influência no mercado de trabalho, é pertinente conhecer primeiramente o significado de marketing pessoal.

Infelizmente, muitas pessoas não têm o discernimento necessário, o que pode fazer com que ela se perca nesse mundo em que a imagem e o uso de ferramentas, como o crm gratis, são fundamentais.

O marketing pessoal nada mais é do que um conjunto de ações ou estratégias planejadas, que tem como objetivo promover a sua imagem.

Com isso, é possível atribuir um valor positivo a ela, que faça com que você se posicione como um referência na área em que deseja atuar. Porém, lembre-se, não se trata de falar apenas de si mesmo.

Muitas pessoas acham que o marketing pessoal é uma estratégia que você deve se vangloriar, o que não é exatamente o caso.

Assim como um ferramenta de crm vendas, você quer que o seu público, ou seja, seus clientes, passem a te ver com bons olhos e se interessem pelo seu serviço.

Você não deve forçar o público a realizar algum tipo de serviço com você, forçando a barra ou pressionando eles de alguma forma.

Ou seja, eles devem se sentir convidados e interessados em ir até você. Com isso, se cria uma maior credibilidade, além de dar um maior ar de confortabilidade.

Não basta apenas você ter algum meio social de comunicação, se você não sabe as estratégias corretas que vão atrair os seus clientes.

Atualmente, não basta apenas estar presente nas redes sociais, é preciso ter um planejamento prévio para evitar futuras frustrações.

Desse modo, um passo para melhorar seu marketing pessoal, é conhecendo algumas ferramentas que estão sendo cada vez mais utilizadas no mundo corporativo, como é o caso de um app funil de vendas.

Ao utilizar dessas ferramentas, você consegue diversos benefícios para o marketing, como:

Maior credibilidade;

Maior interesse por parte do público;

Mais chances de aderência;

Conhecimento mais amplo do mercado.

Dessa forma, se você deseja cada dia mais alavancar seu status e melhorar seu marketing pessoal, é preciso que você conheça mais a necessidade do seu público e do mercado.

Para isso, você pode pesquisar também sobre a importância de um pipeline de vendas, por exemplo.

Influência das redes sociais

Agora que ficou mais claro de se entender do que se trata o marketing pessoal, é relevante entender também qual a influência que as redes sociais têm por meio dele, já que o mundo gira em torno dessa tecnologia.

A rede social funciona como uma forma de impulsionar ainda mais a sua visibilidade pessoal.

É através dela, que você pode se conectar com várias pessoas e possíveis clientes, de qualquer lugar do mundo, através de uma simples postagem ou até mesmo um comentário.

Muitas pessoas ainda acham que a rede social é um ambiente para só se compartilhar memórias, viagens, ou coisas do tipo.

Entretanto, já se passou essa época em que as redes eram usadas estritamente para isso. Hoje, elas vêm sendo cada dia mais usadas para uma melhora na visibilidade profissional.

É muito comum pessoas ou clientes procurarem seu perfil em redes, para entender melhor como você é, ou até mesmo o jeito em que trabalha.

Isso muitas vezes pode ser algo bom, mas em alguns casos, quando a pessoa não se preocupa com a sua imagem, pode ser bem negativo.

Dessa maneira, é preciso entender que não basta apenas mais você ter redes e não utilizá-las de maneira eficiente, que não chame a atenção e assim, perca algumas oportunidades.

Conteúdo originalmente desenvolvido pela equipe do blog Markplan, site voltado para a veiculação de conteúdos relevantes sobre estratégias de negócios, pensados para abranger informações e novidades relacionadas aos maiores segmentos empresariais.