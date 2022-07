Técnicas para remoção de tatuagem

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de julho de 2022.

Quem nunca se arrependeu na vida que atire a primeira pedra. Principalmente depois de fazer uma tatuagem de algo que já não lhe representa mais. Porém, temos uma boa notícia, é possível remover essa marca para sempre sem danificar a pele e sem dor.

Hoje vamos te mostrar que é possível se livrar das tatuagens indesejadas até nas áreas mais sensíveis do seu corpo. Você vai conhecer as principais técnicas de remoção e aprender um pouco sobre como cada uma delas funciona, além de ficar por dentro das principais dicas de remoção de tatoo.

Cirurgia

Esse é o método mais confiável para remoção de tatuagem sem dor e sem prejuízos à pele. O processo é simples: primeiramente é aplicado um produto na superfície desejada que instantaneamente diminui a pigmentação da tatuagem a ser removida. O restante do procedimento é feito por laser, que quando em contato com a pele, fragmenta os espaços menores acelerando a cicatrização, que inclusive, leva em torno de 7 a 14 dias. Os danos à pele são mínimos e em poucas semanas as cicatrizes desaparecem.

Dermoabrasão

O procedimento de dermoabrasão consiste na raspagem das camadas superiores da pele, removendo o pigmento e a pele afetada para que uma nova pele cresça e substitua a antiga. Porém esse processo é um pouco doloroso, chegando a sangrar e deixar cicatrizes, por isso faz-se o uso de anestesia.

Além disso, esse procedimento não é totalmente eficaz na remoção da tatuagem, deixando, muitas vezes, resíduos do pigmento.

Peelings químicos

O uso de peelings químicos é uma alternativa superficial na qual é aplicado um ácido no local onde a tatuagem está por alguns minutos.

Após a aplicação a pele fica inflamada no local onde o ácido foi aplicado, depois ocorre uma descamação: a tinta sobe para superfície da pele para ser removida.

Quanto custa remover uma tatuagem?

Não é um procedimento barato, todavia vale muito a pena investir em um profissional confiável que vá remover com absoluta certeza a sua tatuagem.

Mas antes de removê-la, procure diversas outras maneiras indicadas por profissionais, tanto profissionais cirúrgicos quanto profissionais tatuadores.

Importante saber

Lembre-se que a escolha de um bom profissional de confiança é crucial para obter sucesso no procedimento. Por isso, lembre-se: todos os processos podem deixar cicatrizes, portanto converse com o seu médico para saber o caminho mais simples e que alcance bons resultados.

O seu médico precisa responder com sinceridade quais os procedimentos podem ser realizados para remoção de tatuagem no seu caso e qual procedimento está indicado para.

Cuidados pré e pós remoção

O uso de pomadas cicatrizantes na área danificada pelo processo de remoção é importante para acelerar o tratamento.

Procure evitar saunas e banhos de piscina e banheira, também está proibido esfregar a área. Entretanto sua preocupação principal deve ser em não expor a pele ao sol e prejudicar a saúde da sua pele, e após a cicatrização usar sempre protetor solar para não manchar.

Agora pode-se considerar fake news a associação da tatuagem como algo eterno na pele. É possível fazer a remoção de tatuagem sem dor e sem maiores problemas com a pele.