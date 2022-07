A melhor maneira de se preparar para o vestibular

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de julho de 2022.

Para se dar bem no vestibular e no ENEM, os candidatos precisam se preparar com bastante antecedência, por isso é muito importante dedicar bastante tempo para estudar ao longo do ano. Dentro do mercado há diversos Cursos Online focados em melhorar o seu conhecimento dentro das matérias que os exames abordam.

Concluir o ensino médio e se preparar para a faculdade pode ser um ponto de stress na vida de um estudante. No entanto, com horários e atividades adequados, esse momento pode ser mais tranquilo. Seja individual ou coletivamente, não há dúvidas de que a disciplina na preparação é o item mais importante no dia a dia do aluno.

1. Leia atentamente o edital do concurso vestibular

Com o objetivo de se preparar para o vestibular, você deve ler atentamente o Edital.

Pois, cada instituição de ensino tem suas peculiaridades e pode cobrar taxas diferentes nos exames. Por exemplo, se você está fazendo o vestibular para duas faculdades, deve conhecer os requisitos para ambas as faculdades.

Em algumas faculdades, você pode ter que abordar cursos relacionados ao campo que pretende estudar após a formatura. No entanto, outras instituições cobram apenas aos alunos uma taxa de teste de redação para admissão.

É importante analisar o edital com atenção, principalmente sobre as taxas do vestibular. Dessa forma, você pode se preparar melhor para o determinado exame.

2. Organizar o plano de estudo para as disciplinas do exame de admissão

Agora que você já sabe do que se trata o vestibular, é importante organizar seu plano de estudos.

Por exemplo, você poderá reservar um espaço para cada dia da semana para estudar um assunto. Assim, você pode lidar com tudo sem deixar nada para depois.

Também é importante reservar um tempo para descansar e se divertir ao planejar suas atividades diárias. Isso é essencial para manter uma boa saúde mental e se sair bem nos exames.

3. Priorize seus assuntos mais suspeitos

Se houver assuntos mais difíceis, o ideal é passar mais tempo. Por conta disso, é fundamental você saber listar tudo que será mais complexo, encontrar mais materiais de apoio e trabalhar para absorvê-los.

4. Dedicação

Não importa se você está estudando sozinho ou fazendo um Curso Online em um programa pré-universitário. O que importa é o nível de comprometimento que existirá. Na sala de aula, o ideal é que os alunos não fiquem de fora; em casa, é preciso se concentrar para realizar as tarefas do dia a dia.

5. Aprendizagem em grupo

Mesmo fazendo um programa de preparação para a faculdade ou tendo seu próprio programa de estudo, alguns professores acham divertido estudar em grupo, desde que haja uma organização. A técnica de aprender em conjunto estimula os alunos a trabalharem sempre em equipe, além de promover o respeito mútuo. Outro benefício do estudo é que todos ajudam uns aos outros.

6. Encontre testes anteriores e resolva exercícios para corrigir o aprendizado

Uma ótima forma de se preparar para os exames de admissão é fazer exercícios para resolver problemas de estudo. Uma ideia interessante para isso é pesquisar as provas anteriores na instituição de ensino que você vai querer ingressar.

Faça o teste, resolva todas as perguntas feitas e compare com as respostas para tentar entender o que deu errado.

Estudar dessa maneira é muito divertido e ainda lhe dá uma melhor compreensão do exame e do seu próprio estilo. Dessa forma, você não terá grandes surpresas no dia da prova.

7. Treine para escrever

Em muitas instituições, apenas um teste escrito é necessário para a admissão dos alunos. Por conta disso, é fundamental que você se prepare e treine os seus textos.

Por exemplo, você pode pesquisar redações com nota 1000 do ENEM e construir seu texto com base na estrutura deles.

Ainda na prova escrita do vestibular, é muito interessante atentar para os temas debatidos na sociedade atual. Isso porque, em geral, os temas sobre os quais você tem que escrever estão relacionados ao que está acontecendo no Brasil e ao redor do mundo.

Por isso, acompanhar as notícias atuais em podcasts, canais do YouTube, noticiários de TV ou portais de notícias também é uma forma de estudar para a prova do vestibular.

8. Atualizado

É comum que dentro dos vestibulares e no ENEM se destaquem questões atuais. Portanto, é crucial manter os alunos informados sobre as principais notícias e assuntos atuais de algumas das disciplinas que podem cair no exame, incluindo redação.

9. Encontre fontes alternativas

Se estudar com livros se tornar chato, procure outras fontes de pesquisa. A Internet pode ajudar nesse sentido, desde que não substitua completamente o link para a bibliografia principal. Deixar a pesquisa rotineira em fontes tradicionais pode perder o foco na proposta original, por isso manter a disciplina é fundamental.

10. Cuide da sua saúde

Nenhuma prova poderá ser bem feita se você estiver doente, então a saúde é outro aspecto essencial do aprendizado: descansar, comer bem e se exercitar. Tente relaxar e refrescar o ar, especialmente nos últimos dias, quando os níveis de stress estiverem altos.