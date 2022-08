Conheça a história da moda fitness

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de agosto de 2022.

A moda fitness é sem dúvidas uma das melhores coisas que já aconteceram no estilo feminino. Além de usar as roupas para exercícios físicos, os trajes são apropriados para trabalhar. Todo mundo comenta sobre o outfit, mas aqui vai uma pergunta: você conhece a verdadeira história dessa categoria?

Caso ainda não conheça, hoje é um bom dia para ficar por dentro de tudo que aconteceu até a categoria de roupa fitness chegar ao patamar que se encontra hoje. Continue a leitura e confira!

Moda fitness em 1910

Para que as roupas para academia chegassem ao que conhecemos hoje, foi necessário que a moda passasse por algumas transformações. A moda só começou a se popularizar entre as mulheres durante o século XX. Antes disso, as pessoas se exercitavam com roupas que, atualmente, podem ser consideradas inapropriadas.

Em 1910 não haviam muitas regras acerca do vestuário ‘‘correto’’ para a prática de exercícios físicos. Por essa razão, as mulheres usavam saias longas.

Foi em 1920 que as calças um pouco abaixo do joelho, com modelo bufante e que eram usadas no ciclismo, adentraram ao closet das mulheres daquela época. Com o uso do novo modelo, as calças para exercícios chamaram atenção e começaram a ser produzidas de diferentes formas.

A crise de 1929

Embora os novos modelos de calças estivessem ganhando forma, o ano de 1929 foi marcado por crises. Por esse motivo, os modelos foram fabricados com tecidos falidos, isto é, mais baratos.

A decisão de fazer com que as calças economizassem em tecido levou à criação de macaquinhos femininos, o que trouxe uma maior liberdade para as atletas durante a prática de exercícios.

Depois disso, roupas mais apropriadas, como a legging fitness, começaram a ser fabricadas.

Sucesso da moda fitness

Foi nas décadas de 70 e 80 que o mundo fitness conquistou seu espaço no mundo. O Body fitness colorido estava entre as principais tendências das vestimentas, mas com o tempo, novas invenções ganharam forma, como o top fitness, camisetas e regatas.

Embora nos primeiros anos as cores mais vibrantes fossem febre, a partir dos anos 2000, os tecidos e cores neutras passaram a dominar o mercado fitness. As mulheres queriam alinhar beleza ao conforto e, por isso, os tecidos mais indicados para essas roupas também se destacaram.

Hoje, é possível encontrar diferentes modelos de roupas fitness, tanto masculina quanto feminina. A moda evoluiu e revolucionou, pois até para os dias frios, há peças exclusivas para manter a liberdade nos seus movimentos e o conforto, como o casaco fitness feminino.

Shorts fitness, saias. As tendências não param de crescer e é bastante provável que novos modelos apareçam em breve. Afinal, depois de tanta transformação, é quase impossível que as novidades vão parar por aí.