* Por: Jornal Montes Claros - 3 de agosto de 2022.

Os 10 mandamentos. Ler isso até remete a algo mais sério, não é mesmo? Mas fique tranquila, pois, em relação à moda fitness não há nada com o que se preocupar. Algumas pessoas querem começar a malhar, mas não encontram coragem para isso. Por essa razão vieram aí os 10 mandamentos da moda fitness.

Seja na hora de escolher uma legging ou um top fitness, os mandamentos serão super importantes. Continue a leitura e conheça cada um deles a seguir:

Mandamento 1: Descubra o seu tamanho!

O importante na hora de escolher suas roupas fitness é saber qual é o seu tamanho correto. Descobrindo isso, você terá como valorizar seu corpo e esconder as possíveis imperfeições que aparecem quando vestimos uma roupa mais justa.

Algumas pessoas engordam um pouco e já acham que o tamanho ideal das roupas é G, quando na verdade, é um M. Portanto, se atente à sua estatura. Nada de comprar uma legging maior que o necessário.

Mandamento 2: Experimente

Mesmo com o avanço da tecnologia e a modernização das compras online acelerando a compra de algumas peças, é importante tentar experimentar uma roupa. Descubra se a loja online, neste caso, possui um ponto físico e vá até lá para constatar os tamanhos do site.

Experimente modelos menores, modelos de tamanhos únicos e fique o tempo que precisar no provador. Prove tudo: top fitness, calça legging feminina, saia e tudo aquilo que tiver direito.

Mandamento 3: prefira roupas justas

As roupas de academia precisam ser justas, por isso, esqueça os modelos mais larguinhos. Roupas largas passam a impressão de que você está com um peso maior do que realmente está. Portanto, abuse dos panos justos.

Mandamento 4: aposte no macacão

Claro que, para a prática de exercícios físicos, o macacão não precisa ser decotado. Em vez disso, busque por aqueles que modelam o corpo e esconde as imperfeições.

Mandamento 5: mantenha a elegância

Algumas pessoas acham que pelo fato de o ambiente ser academia, não é necessário investir na elegância. Mas, é aí que você se engana, pois é preciso ter elegância e estilo, evitando roupas muito curtas ou muito decotadas.

Assim, o ambiente de treino fica mais propício e confortável para todos.

Mandamento 6: não se esqueça das estampas

Seja na legging feminina ou nas bermudas fitness, as estampas precisam aparecer. Neste caso, você precisa encontrar uma estampa adequada para o formato do seu corpo. Elas são sempre bem-vindas.

Mandamento 7: calças coloridas também estão em alta

As calças leggings coloridas também estão liberadas, portanto, não deixe de apostar nelas. Neste caso, saiba combinar a parte de cima para não deixar tudo exagerado.

Mandamento 8: Aposte nas polainas

Embora algumas pessoas não conheçam ou não gostem tanto das polainas, elas também são ótimas opções para investir nos exercícios. Sendo assim, não deixe de tentá-las.

Mandamento 9: evite roupas masculinas

Nada de vestir camiseta masculina para frequentar a academia e praticar exercícios físicos. Como dito, as roupas mais folgadas enganam bastante e aparentam mais peso do que realmente tem.

<h2>Mandamento 10: compre em lugares especializados</h2>

Há lugares específicos para adquirir as peças fitness. Compre em uma loja que você confia e garante todos os quesitos que você e roupas fitness exigem. Dessa forma, além de contribuir para a vida útil do seu exercício, você garante o seu bem-estar.