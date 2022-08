Passagens de ida e volta para São Paulo por apenas R$ 235; veja ofertas

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 3 de agosto de 2022.

Passagens são para o período de baixa temporada, entre setembro e novembro. Voos são vendidos com todas as taxas e encargos já inclusos.

A LATAM está com excelentes ofertas de voos para quem embarca em Montes Claros. A companhia aérea tem passagens para São Paulo por apenas R$ 235. Os bilhetes são para o mês de setembro e contam com todas as taxas e encargos já inclusos.

São Paulo é cada vez mais um dos destinos preferidos dos turistas. O estado foi o lugar mais procurado pelos turistas brasileiros no ano passado. De acordo com o Ministério do Turismo, uma em cada cinco viagens no país foram para o estado de São Paulo. Principal porta de entrada de turistas nacionais e internacionais, o estado de São Paulo guarda grandes tesouros turísticos em suas cidades. A capital proporciona atividades turísticas para todos os gostos e idades, em todos os horários.

Compre passagens ida e volta Montes Claros/São Paulo por R$ 235

Para quem embarca em Montes Claros durante o período de baixa temporada, entre setembro e novembro deste ano, outras duas ofertas são destaque. A LATAM oferece voos para a capital Belo Horizonte por apenas R$ 573. Já a Azul tem passagens para Brasília pelo valor de R$ 586.

Belo Horizonte tem ofertas de voos para BH e SP

A nossa equipe separou outras duas ofertas excelentes para quem embarca em Belo Horizonte. A capital mineira tem ofertas promocionais para o Rio de Janeiro e também para São Paulo. Na oferta da Gol, os voos promocionais para a Cidade Maravilhosa saem por apenas R$ 395. As passagens são para o mês de outubro.

Já a LATAM tem ofertas para São Paulo. Os bilhetes são vendidos por apenas R$ 325. A promoção é para o mês de novembro. Vale lembrar que todas as taxas e encargos já estão inclusas no preço final. Os voos são para o período entre setembro e outubro deste ano. Os descontos não são válidos para feriados e finais de semana.