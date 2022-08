Como a panela de ferro fundido é fabricada?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de agosto de 2022.

A panela de ferro fundido ganha grande destaque no mercado gastronômico por conta de sua versatilidade, sustentabilidade e estética. Mas, você sabia que esses fatores estão ligados diretamente ao metal que ela é produzida?

Exatamente! Descubra como ocorre o processo de transformação do metal bruto em um utensílio gastronômico como uma panela, entenda quais são os benefícios que elas apresentam para a sua cozinha.

Como o ferro se transforma em uma panela de ferro fundido?

Para que os metais se transformem em utensílios desejados, é necessário que eles sofram uma fundição. Nesse caso, o ferro é fundido para chegar em resultados como frigideira de ferro, chapa de ferro, caçarola de ferro e muito mais.

Na fundição, os metais são submetidos ao estado de fusão (sólido para líquido) e colocados em moldes conforme o formato desejado. Mas para isso, as etapas devem ser seguidas em uma ordem. Confira:

Fusão do metal;

Moldagem do metal;

Resfriamento do metal no molde;

Desmoldagem;



Essas etapas são um padrão, mas podem ser feitas de maneiras diferentes, conforme o metal e as características do objeto que se deseja ter no final, já que cada um se adapta melhor a uma técnica diferente.

Quais são os tipos de fundição?

Como a fundição de metais pode ser feita para finalidades diferentes, existem técnicas variadas para fazer cada tipo de objeto. Veja a seguir, alguns tipos de fundição:

Em areia;

Por gravidade;

Pressão;

Tixofundição.

A mais utilizada para produzir panela de ferro fundido, é a fundição em areia, um método antigo, ainda muito utilizado por conta de sua alta qualidade.

Os moldes desse processo são feitos de areia seca ou areia úmida que permitem melhor estabilidade, precisão de dimensões e menor possibilidade de trincas.

Além disso, após a produção do objeto bruto, ele passa por um processo de acabamento, se tornando propício ao uso gastronômico.

Benefícios de ter um kit de panela de ferro fundido

Agora que você já sabe como funciona o processo de transformação do ferro para um jogo de panela de ferro fundido, conheça quais são os benefícios de ter utensílios de cozinha com essa propriedade.

Tendo em vista que o ferro é metal, ele é considerado um recurso natural e segundo dados Universidade Sagrado (USC), o ferro demora 100 para se decompor com longa duração. Dessa forma, além de um longo tempo de uso, caso haja alguma adversidade, com necessidade de descarte, ele pode ser reciclado e não fará mal ao meio ambiente.

Além disso, outra particularidade desse material, é sua resistência. Diferente de materiais como aço e alumínio, o ferro não sofre com danos se for colocado em contato com o fogo em altas temperaturas.

Sabendo dos benefícios da panela de ferro, aproveite para montar um enxoval completo, já que existem inúmeros utensílios feitos com esse material durável, como chaleira de ferro, bifeteira e assadeira de ferro.

Essas características tornam as panelas produzidas em ferro, ótimas aliadas na cozinha e versáteis, com a capacidade de produzir inúmeros tipos de alimentos de maneiras diferentes.