Aeroporto de Montes Claros está entre os mais pontuais do mundo

* Por: da redação - 6 de agosto de 2022.

Aeroportos de Londrina (PR), Petrolina (PE), Juazeiro do Norte (CE) e Montes Claros (MG) alcançaram índices superiores a 94% no quesito pontualidade de voos.

O aeroporto Mário Ribeiro, em Montes Claros, está entre os 20 mais pontuais do mundo. O terminal é um dos quatro brasileiros melhores rankeados, em vigésimo lugar. Na avaliação, o aeroporto Mário Ribeiro registrou 94,60% de partidas consideradas no horário. Londrina (PR) conquistou a 11ª posição, sendo o brasileiro mais bem colocado, com 96% das partidas consideradas pontuais. Petrolina (PE) alcançou a 13ª colocação, registrando 95,5% de pontualidade. A lista também inclui o aeroporto de Juazeiro do Norte (CE) em 19ª com 94,60% de partidas consideradas no horário.

O ranking se refere ao mês de julho de 2022 e foi elaborado pela Official Aviation Guide (OAG), instituição especializada na coleta de dados de viagens de mais de 1.200 aeroportos em todo o mundo. O relatório do desempenho pontual da aviação mundial é produzido mensalmente e é baseado nos horários reais do portão de embarque. São considerados pontuais os voos que partem com tolerância de até 15 minutos do horário previsto. O aeroporto mais pontual do mundo, segundo o ranking, é o de Matsumoto, no Japão, com 98,9% de pontualidade.

Os aeroportos brasileiros também ganharam destaque no World Airport Awards 2022, da Skytrax, que mapeia os melhores aeroportos do mundo. Três brasileiros integram as dez primeiras colocações entre os terminais da América do Sul: Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos, em São Paulo/SP (5ª), Aeroporto Internacional Tom Jobim – Galeão, no Rio de Janeiro/RJ (7ª) e o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo/SP (10ª). A votação para escolha é feita pelos próprios clientes dos aeroportos.

Ainda de acordo com o prêmio, o Brasil também se destacou entre os aeroportos da América do Sul no quesito “a melhor equipe de aeroporto”, que reconhece o serviço de funcionários em posições de linha de frente em um aeroporto, como daqueles que trabalham nos balcões de ajuda/informações e lojas. A relação inclui os aeroportos internacionais Tom Jobim (6ª) e o de São Paulo – Guarulhos (7ª). Já na categoria “aeroportos mais limpos” da região em 2022, o Brasil emplacou três nas dez primeiras colocações: Tom Jobim – Galeão (6ª), São Paulo – Guarulhos (7ª) e o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes, na capital pernambucana (10ª).