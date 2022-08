Aprenda a escolher o sutiã ideal para você

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de agosto de 2022.

Independente da lingerie que você quiser comprar, se atentar ao tamanho da peça é um dos fatores determinantes para garantir o melhor conforto para você. No caso dos sutiãs, ninguém merece se sentir mal com um modelo pequeno demais ou grande na mesma medida.

Por isso, neste post, você entenderá melhor a questão do sutiã. Afinal, existe um sutiã ideal para cada mulher? A resposta é simples e bem objetiva: sim. Mas, como saber qual é o modelo perfeito para você? Continue a leitura e descubra!

Tipos de sutiãs

Antes de falar sobre o sutiã ideal para você, é justo e necessário relembrar os tipos de sutiãs que você pode encontrar no mercado, independente se é um sutiã sem bojo ou com, rendado ou estampado.

Sutiã Balconet:

O modelo balconet não é tão popular entre as mulheres. Indicado para mulheres com seios pequenos ou médios, o balconet cobre somente metade do seio, deixando uma boa parte do busto à mostra. Ele é confeccionado de diversas formas, principalmente como um sutiã de renda.

Triângulo:

Também indicado para mulheres com seios pequenos e médios, o sutiã triângulo não possui tanta sustentação.

Meia-taça:

Comparado ao sutiã balconet, o sutiã meia-taça está na lista de tendências das mulheres. Ele não cobre toda a parte dos seios, no entanto, a diferença entre os dois modelos está na sustentação. O sutiã meia-taça valoriza muito mais que o seu similar.

Sutiã nadador:

O mais conhecido entre as mulheres, o sutiã nadador é confeccionado para se adequar a todos os tipos de blusinhas.

Push-up

O sutiã push-up é um dos mais queridos entre as mulheres, já que ele consegue valorizar os seios e colocá-los para cima, como o próprio nome já diz. Normalmente, ele vem com bojo acompanhado de enchimento.

Sutiã tomara que caia:

O sutiã tomara que caia é comumente usado com blusinhas do mesmo modelo, entretanto, as mulheres que querem esconder as alças da lingerie na blusinha também optam por ele.

Sutiã ideal para você

Além de se adequar aos modelos de suas blusinhas, o sutiã ideal precisa se adequar à sua necessidade. Portanto, vejamos:

Sutiã nadador:

Uma excelente opção para o dia a dia e é indicado para todas as mulheres.

Push-up:

Para mulheres que desejam usar blusinhas mais decotadas, o sutiã push-up é o ideal.

Sutiã sem bojo:

O modelo de sutiã sem bojo é ideal para quem deseja disfarçar o tamanho dos seios quando eles são grandes.

Sutiã com bojo:

O sutiã com bojo é bastante popular entre as mulheres e eles podem ser encontrados em diferentes modelos, desde os push-up aos meia-taça. O que poucas pessoas sabem é a finalidade desse modelo.

Além de proporcionar sustentação ao seio, o sutiã com bojo consegue ajudar na postura, valorizar os looks e não deixar as roupas marcadas. Portanto, se o seu intuito estiver associado a alguma dessas características, aposte no sutiã com bojo.

Escolher calcinha e sutiã não é uma tarefa fácil, embora algumas pessoas achem que sim. Na hora de decidir entre uma peça e outra, tente levar em consideração o que foi falado durante o artigo, além, é claro, de se atentar ao tamanho da lingerie.

Essas dicas servem tanto para calcinhas e sutiãs quanto para body e outras vestimentas.