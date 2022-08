Body e modelador: o que as peças têm em comum

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de agosto de 2022.

Muitas mulheres sentem dúvidas na hora que precisam optar pela escolha entre um body ou um modelador. Há modelos de body que possuem as mesmas vantagens que uma cinta modeladora. Sabendo disso, para escolher o melhor produto, é essencial que você saiba e entenda as suas necessidades.

Neste artigo, você entenderá quais são as diferenças entre o body e a cinta modeladora e, principalmente, o que ambos produtos têm em comum. Continue a leitura e confira:

Body

O body está presente na moda feminina há alguns anos. Eles são encontrados de diversas formas, seja em renda, regata, camiseta ou tule. O modelo é famoso por valorizar as curvas femininas e garantir o toque sensual que muitas mulheres adoram.

A lingerie é usada por pessoas de diferentes idades e seu principal atributo está relacionado à valorização dos atributos femininos, como a silhueta, por exemplo. O sucesso do modelo ganhou proporções gigantescas e, então, criaram um modelo de body: o body modelador.

Esse modelo é comparado aos modeladores e garante os mesmos benefícios que um modelador oficial. A diferença principal entre o body e o modelador está nos tecidos, mas sabendo disso, qual seria a melhor opção? Calma que você vai chegar lá.

Modeladores

Os modeladores são peças quase indispensáveis na hora de compor um look. Usados há alguns anos entre as mulheres, a fama do produto voltou com tudo quando descobriram que ele era responsável por duas coisas: afinar a cintura e comprimir a região da barriga.

Eles são encontrados em diversos tecidos, cores e modelos, sendo sua principal diferença a compressão. Quando comparado ao body normal, por exemplo, os modeladores são muito mais firmes e recomendados para ocasiões específicas.

Benefícios dos modeladores

Dentre os principais benefícios dos modeladores, destacam os seguintes:

Melhora a postura; Afina a cintura; Mantém área cirúrgica protegida; Disfarça gorduras localizadas; Potencializa a malhação.

Benefícios do body

Excelente para todas as ocasiões; Valoriza as curvas femininas; Diversas opções disponíveis; Confortável; Dispensa o uso de sutiãs; Melhora a autoestima.

A cinta modeladora fez tanto sucesso nas tendências femininas que diversos produtos foram inspirados nela, como os bodys e as calcinhas.

O body modelador pode ser usado com a mesma finalidade que o modelador, entretanto, os bodys normais não podem compensar esse objetivo, já que são ideais para looks casuais e são confeccionados para garantir elegância e sensualidade em quem o usa.

Já as cintas modeladoras são usadas com o intuito de contribuir para o bem-estar e saúde do seu corpo. Dito isso, entenda quais são as suas necessidades e compre o que for melhor para você.

Os modeladores estão atrelados à ajuda com a postura, disfarce nas gorduras localizadas e alongamento de silhueta, o que difere dos bodys tradicionais.