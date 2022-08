PVC: saiba onde e como usar o material

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de agosto de 2022.

Conhecido pelo seu uso em tubos e conexões (nos quais, a matéria-prima é o pvc rígido), o pvc também pode ser usado em diversos outros itens e com diferentes moldes de aplicação.

Para melhor explicar e apresentar suas possibilidades, listamos abaixo algumas das mais comuns, bem como seus locais de aplicação, confira!

Matéria-prima multi utilizável

Conforme citado, o local mais comum em que podemos encontrar o PVC, é nos tubos e canos de esgoto, porém, se engana quem acredita que a matéria-prima se limita apenas a essa aplicação. Em sua variação plastificada, além da produção de cortinas de plástico PVC, “tecidos” e peças diversas, o PVC garante benefícios e vantagens específicas para quem produz itens a partir do material.

Além destes, com o material é possível produzir calçados, pisos, brinquedos, guarda-chuvas entre diversos outros itens, todos tendo o material -em suas diversas variações- como matéria-prima principal.

PVC expandido: principais aplicações

Com um aspecto diferente do PVC comum, a chapa de PVC expandido assemelha-se a uma madeira, o que a torna ideal para aplicações externas, como é o caso das chapas de acrílico, as quais são usadas principalmente para decoração e comunicação visual.

Para sua melhor aplicação, a placa deve ser lixada até que se torne lisa e uniforme, o que além de ampliar suas possibilidades de aplicação, facilita o desenvolvimento de estampas ou sobreposições na mesma.

Cortinas de PVC: opções duráveis e eficientes

Comuns e indicadas para diversos ambientes, as cortinas de PVC flexível são comumente conhecidas por suas propriedades que além de impedir totalmente que o sol invada ambientes, em alguns casos também evitam a propagação de som.

Acessíveis, as cortinas podem ser encontradas em empresas de fabricação de itens em plástico por um bom valor e exímia qualidade, garantindo assim maior conforto e bem-estar para quem a adquire.

Opção sustentável

Apesar de ser fabricado em plástico, os itens comprados em fabricantes de PVC expandido, ou em suas outras variações são recicláveis!

Para realizar seu descarte seguro e ideal, consulte sempre lojistas ou fabricantes especializados, os quais além de boas instruções sobre descarte, também poderão dar maiores informações sobre bom uso do material, entre outras instruções sobre boas práticas.

Dito isso, esperamos ter apresentado as principais informações sobre o plástico PVC e algumas de suas principais características. Aproveite seus benefícios!