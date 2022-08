Filhos de craques que são tão bons quanto os pais

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de agosto de 2022.

Tirar a sorte grande na vida não é fácil. Poderíamos estar até falando de jogos de cassino, mas estamos falando de futebol. Todos sabem que é muito difícil se tornar um jogador profissional, mas quando alguém consegue, praticamente garante uma qualidade de vida enorme, tanto para si quanto para a família.

Felizmente, algumas famílias podem se vangloriar de ter tido ótimas gerações no futebol. Atualmente, há alguns atletas que conseguiram destaque no mundo esportivo, assim como seus pais. Vejamos quais são os casos.

Marcos Alonso Mendoza, Peña e Imaz

Marcos Alonso está longe de ser considerado um dos melhores jogadores da atualidade, mas merece estar nessa lista pela ótima linhagem que sua família tem. Por mais que não seja o melhor jogador do Chelsea, ele é o artilheiro do clube entre todos os jogadores que fazem parte do elenco atual.

Mendoza tem 31 anos e joga no Chelsea; seu pai, Peña, jogou no Barcelona e no Atlético de Madrid nos anos 80, e era responsável pela organização dos times; já o avô, Imaz, foi o que teve maior destaque entre os três, pois ganhou a Champions League 5 vezes, junto com o time histórico do Real Madrid de Puskás e Di Stefano.

Justin e Patrick Kluivert

Justin ainda é um garoto, tem apenas 23 anos, mas aos poucos vem mostrando a habilidade que herdou do pai. Patrick foi um dos melhores jogadores da história da Holanda, do Ajax e do Barcelona.

Justin surgiu no Ajax, clube em que o pai jogou, e mostrou ser muito habilidoso; na Roma, já não teve ótimas atuações e sofreu com alguns empréstimos. A expectativa é que com o tempo ele possa dar resultado nas apostas esportivas, como Patrick conseguiu.

Erling e Alf-Inge Haaland

Esse é um dos casos ilustres em que o filho conseguiu superar o pai. O surpreendente é que Erling tem apenas 22 anos. Sua baixa idade não o faz ficar de fora da prateleira mais alta do futebol, já que ele é tido como um dos melhores atacantes do mundo.

Alf-inge foi um volante que teve uma carreira não muito longa; sua melhor fase foi no Manchester City, onde o filho irá jogar na próxima temporada. Por isso, fique de olho nas apostas da Premier League.

Peter e Kasper Schmeichel

Os dinamarqueses, em questão futebolística, agradecem muito pela existência dessa família. o pai, Peter, foi goleiro do Manchester United nos anos 90 e foi responsável por muitas das conquistas da equipe, fazendo milagres debaixo da trave; o filho, Kasper, também joga na Premier League, pelo Leicester, e vem criando sua história no futebol de uma maneira muito bonita.

O pai conquistou a única Eurocopa com o seu país, em 1992; o filho, ainda está em busca de um título com a Dinamarca, mas mesmo que não venha, já pode ser considerado como um dos maiores da história.

Thiago e Rafinha e Mazinho

Mazinho foi um dos grandes nomes da Copa do Mundo de 1994 pelo Brasil e foi um grande jogador de futebol, como muitos pais citados nessa lista.

Porém, diferente dos outros jogadores, Mazinho teve dois filhos que viraram jogadores: Rafinha e Thiago Alcântara.

Rafinha se tornou um bom jogador e chegou a jogar por grandes clubes na Europa, até pela Seleção Brasileira, mas sofreu com muitas lesões, algo que prejudicou um pouco de sua carreira. Por outro lado, a qualidade de Thiago é incontestável; o único “defeito” desse atleta é ter se naturalizado espanhol. Os brasileiros adorariam ter esse jogador para as apostas online pelo Brasil.