Qual a melhor internet para sua empresa?

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de agosto de 2022.

Banda larga padrão ou fibra óptica?

Se você tem ou está pensando em abrir uma empresa, um ponto importante para levar em conta é a conexão de internet que será utilizada.

Existem muitas opções no mercado, mas você deve escolher a melhor banda larga de acordo com o tipo e tamanho do seu negócio.

Pesquise os planos de acordo com as suas necessidades, como o número de clientes, os sistemas utilizados, finalidade do uso, etc.

O pacote de internet deve dar suporte ao negócio e dar conta de executar todas as tarefas necessárias, então leve tudo em consideração antes de escolher.

Separamos neste post algumas dicas na hora da escolha e algumas opções de plano para o seu negócio.

O que levar em consideração?

A velocidade, a disponibilidade e o valor são os pontos principais. A disponibilidade se trata tanto do acesso à tecnologia em sua região quanto da quantidade de usuários conectados.

Se na região do negócio a tecnologia de fibra óptica estiver disponível, escolher um plano que a contenha é a melhor opção.

Quanto à velocidade, deve-se levar em consideração a utilização da rede e quantas pessoas estarão conectadas. Será necessária uma alta velocidade para fazer uploads? Terão muitos usuários? Tudo depende das características do negócio.

Sobre o valor do plano, ele deve estar alinhado com o valor de mercado, tanto para mais quanto para menos, pois planos muito baratos podem ser uma armadilha para produtos de má qualidade. O preço também deve condizer com os benefícios oferecidos. Por isso, é importante pesquisar diversos planos e comparar o custo-benefício de cada um.

Algumas opções de planos que podem satisfazer as necessidades de sua empresa:

Oi empresarial: este é o plano de internet da Oi para a sua empresa.

O Oi empresarial ‘Oi fibra 200 mega’ além de possuir uma alta velocidade de internet fibra óptica, permite acesso a telefone fixo ilimitado, e, assinando, você ganha uma maquininha da PagSeguro gratuitamente. O custo do plano é de R$ 99,90.

Se você precisa de mais velocidade de conexão, o Oi empresarial de 400 mega pode ser uma opção mais adequada. Todos os benefícios inclusos no plano anterior também fazem parte do Oi fibra empresarial 400 mega. A única mudança é a velocidade. O valor do plano é de R$ 119,90.

A companhia ainda conta com pacotes de 500 mega e 1 giga, de R$ 129,90 e R$ 279,90, respectivamente.

Esses são alguns pacotes interessantes e com benefícios que fazem sentido para a sua nova marca, como o telefone fixo, indispensável para qualquer negócio em ascensão.

Lembre-se que o mais importante é ter certeza de que ponderou todas as questões antes de optar por um plano. Pense nas necessidades da sua empresa, confira o contrato e teste sua conexão. A partir daí, a chance de acerto é bem maior.