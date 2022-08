Inbound Marketing: O que é?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de agosto de 2022.

Descubra o que significa e qual é a importância do marketing de atração

Através de uma experiência de conhecimento e aprendizado constante, o Inbound Marketing (conhecido também como Marketing de Atração ou Novo Marketing) atrai seus consumidores. Segundo Phillip Kotler, considerado o “pai” do marketing, é uma forma de comunicação e troca entre os clientes.

O apoio de informativos, newsletters, comunidades, atendimento ao cliente e outras interações digitais compõem essa metodologia.

O método Inbound é muito útil para conquistar clientes orgânicos, que podem compartilhar o seu produto, devido ao conhecimento e segurança disponibilizados.

A pluralidade de meios, que tornam determinados produtos e/ou serviços mais acessível, chama a atenção de diversas pessoas, tornando-os mais interessantes. Esse conteúdo, voltado à divulgação de empresas ou marcas, precisa ser o mais claro possível, disponível nas redes sociais, em artigos, mensagens de texto e/ou aplicativos, entre outros meios e ações.

Dessa forma, o cliente pode ter acesso a informações sobre determinado produto ou serviço, independente do meio e dispositivo que carrega e, além de consumir este conteúdo, pode aprender com a sua marca. Por isso, muitas empresas também oferecem workshops, ganhando futuros compradores.

A comunicação aberta é um fator importante deste método, pois o cliente se sente valorizado quando está livre para interagir e dar seu feedback.

Entenda os benefícios do Inbound Marketing

Com essa estratégia, o seu conteúdo múltiplo, apresentado em diferentes formatos, encontrará pessoas que realmente se interessam pelo seu produto e/ou serviço. Da mesma forma, a aproximação com os clientes através das redes sociais pode potenciá-lo, gerando confiança e uma boa reputação.

Este mecanismo oferece à persona (público ideal) todo o conteúdo que a mesma busca e precisa. Sendo assim, a persuasão se torna mais eficaz, para a realização da compra. As mídias sociais contribuem muito para a distribuição do seu projeto, pois elas são consumidas constantemente.

Comunicando-se de forma eficaz, por meio desta estratégia, você direciona o conteúdo certo para os seus potenciais consumidores.

Assim, há uma diminuição de custos muito grande porque já se sabe qual é o público do seu produto. Visto isso, torna-se mais nítido o conteúdo que precisa produzir.

Segundo a HubSpot, 29% das pessoas buscam o produto com um vendedor, enquanto 62% procuram nos sites de busca (como Google e Bing, entre outros). Então, é muito importante utilizar as palavras-chaves que mais se enquadram no produto vendido.

O funil de vendas também contribui e muito na estratégia de marketing, confira!

Funil de Vendas

O funil de vendas representa o processo de fechamento de negócios, começando pelo momento de captação do cliente até a compra.

Através dele, é possível encontrar a forma de atrair oportunidades de vendas e quando elas poderão surgir.

O procedimento de atrair, converter, vender e encantar transforma os seus consumidores em clientes fiéis e promotores da sua marca.

Lembre-se: colocar-se no lugar do consumidor é a melhor estratégia de todas!

Dessa forma, o Inbound Marketing pode colaborar com a sua empresa, ajudando o seu negócio a crescer com sabedoria!