Tyflex: Plataforma gratuita de filmes e séries

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de agosto de 2022.

Descubra como assistir as produções mais populares da atualidade sem gastar nada

O Tyflex Brasil é uma plataforma de entretenimento gratuita, onde é possível assistir diversos filmes e séries populares. Ele possui sua versão de app disponível no Google Play (Android) e ainda indisponível na App Store (iOS).

Esse aplicativo tem uma reputação de 4,5 estrelas na loja de apps do Google, revelando assim sua alta procura e favoritismo.

Produções de serviços como Disney+, Prime Video e Netflix, estão disponíveis para serem assistidas mediante assinaturas a partir de R$ 9,90 por mês. Apenas em alguns cliques, é possível acessar o conteúdo que deseja.

Conheça o Tyflex e assista suas séries e filmes favoritos

A maioria dos conteúdos disponíveis possui a opção “dublado”, facilitando a compreensão e permitindo que o usuário assista sem complicações. Confira os serviços de streaming, que possuem títulos disponíveis na plataforma!

Netflix

Provedora internacional de filmes, séries e programas de TV, a Netflix possui mais de 220 milhões de assinantes. Iniciando suas atividades em 1997, o primeiro objetivo foi vender itens portáteis, neste caso, DVD’s.

Dessa forma, a Netflix estreou como a primeira de aluguéis de DVD’s online em todo o mundo, começando com 30 funcionários e 925 títulos disponíveis.

Em 2010, começou com seu serviço de streaming, separado das vendas dos itens anteriores. As exibições no Brasil se iniciaram em 5 de setembro de 2011.

Atualmente, a Netflix possui um total de 40.395 exibições, incluindo La Casa de Papel, segundo o Canal Tech.

Prime Video

Disponível em mais de 200 países, o Prime Video é o serviço streaming criado pela Amazon em 2006. Milhares de títulos selecionados são ofertados para os assinantes e, além deles, possui um catálogo de aluguel e compra com filmes de outros serviços.

O ano de 2016 foi escolhido pela plataforma para sua estreia no Brasil, custando apenas R$7,90 por mês. Mr. Robot foi apenas um dos grandes títulos procurados e assistidos pelos usuários.

O site alemão, JustWatch, que indica onde encontrar filmes e séries, informou em 2020 que o Prime Video foi o streaming mais procurado no início da Covid-19.

Disney+

Criado pela The Walt Disney Company, o Disney+ exibe a maioria dos filmes, séries e programas criados pela companhia ao longo dos anos. Seu ano de estreia, nos Estados Unidos, foi em 2019. O aplicativo chegou ao Brasil em novembro de 2020.

Desde filmes novos, como Encanto, Luca e Viva! A Vida é Uma Festa, até títulos épicos, como A Bela e a Fera e A Pequena Sereia, é possível encontrar os favoritos da infância e também conhecer as novas produções.

O Tyflex exibe conteúdos dos serviços citados e muito mais. Para acessar a plataforma, o novo usuário precisa realizar um cadastro. Inserindo um e-mail, uma senha e número de telefone, é possível aproveitar todo o conteúdo disponível.

Esta plataforma já ganhou aproximadamente 25 mil avaliações no Google. Dessa forma, o Tyflex se mostra um dos meios mais procurados atualmente, para entretenimento gratuito.