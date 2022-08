Reforma: Descubra como elaborar um orçamento e avaliar se você precisa de crédito .

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de agosto de 2022.

A principal etapa de qualquer reforma é a realização de um bom orçamento. Só com um orçamento em mãos você saberá se é preciso ou não recorrer a uma solicitação de crédito e identificar se o crédito com garantia de imóvel é a solução para executar seus planos. Já que ao se realizar qualquer obra, é preciso que se tome alguns cuidados, evitando imprevistos e custos excedentes.

Para entender mais sobre esse tema e não cair em frustrações, continue com a leitura, mostraremos a seguir alguns pontos fundamentais para que você faça suas melhorias de maneira simplificada e sem desperdícios.

Confira a seguir!

Qual é a importância do orçamento?

Independentemente do tamanho da sua obra, é primordial saber o quanto irá gastar com ela, identificando as reais necessidades e diminuído os gastos não planejados.

Para elaborar um orçamento mais próximo da realidade, procure sempre o auxílio de profissionais, como um contador para orientações financeiras, um pedreiro para informações técnicas.

Já para grandes obras, as empreiteiras ainda podem oferecer diferentes condições de serviços como horários de trabalho diferenciados e formas de contratação específicas.

Planejamento financeiro

O orçamento para reforma auxilia a ter uma melhor análise financeira porque, através dele, você conseguirá repensar seus gastos na reforma, na sua casa ou no seu negócio.

Uma reforma na sede de uma empresa envolve fatores extras, como a preocupação em não prejudicar a produtividade dos funcionários e causar futuros prejuízos.

Assim sendo, para reformas domiciliares ou empresariais, é preciso remanejar gastos, definir de onde virão os recursos para executar a obra.

Diminuindo os Custos

A elaboração de um bom orçamento pode ajudar a diminuir os gastos da obra, mas é essencial começar a cortar custos desnecessários para poder financiar a reforma com mais tranquilidade..

Comece a cortar custos desnecessários ou excedentes em sua residência ou negócio. Essa medida é necessária não só para garantir os custos previstos da reforma, mas também para manter uma reserva emergencial para imprevistos que possam aparecer.

Faça escolhas inteligentes

Após a criação do orçamento é hora de tomar a decisão quanto aos prestadores de serviço. Conheça, estude e compare as opções disponíveis no mercado.

No caso de pequenas reformas, a exemplo de uma pintura nas paredes, escolha a contratação de pedreiros para minimizar os gastos. Mas, não deixe de pesquisar com cuidado, peça indicações, consulte as referências de outros trabalhos já realizados pelo profissional.

Nunca feche a contratação na primeira indicação, seja no caso de um pedreiro ou de uma empreiteira. O mais correto é pesquisar por diversos prestadores de serviços da área que possam te oferecer preços diferenciados e competitivos.

Com esses dados em mãos, vá até uma casa de construção e realize você mesmo o levantamento dos preços. O orçamento de reforma deve envolver todos os custos, da mão de obra até os materiais de construção. Dessa forma, você poderá manter um melhor controle financeiro da sua reforma.

Já com as empreiteiras, o orçamento é mais fácil porque, geralmente, essas empresas já contam com diferentes pacotes e condições.Mesmo nesses casos, você ainda vai precisar tomar algumas decisões, como os horários de serviços, que influenciam no preço e na velocidade da obra.

Identifique qual se adequa melhor ao seu planejamento e lembre-se de deixar alguma diferença, uma reserva de emergência do valor total que você pode investir na reforma, a fim de resolver possíveis problemas.

Quando contratar um empréstimo para reforma?

Um investimento não planejado pode acabar voltando como prejuízo e gerando muita dor de cabeça, ainda mais quando se trata de uma reforma, que costuma ter valorização a longo prazo. Enfim, é importante avaliar com bastante cuidado e identificar se um empréstimo para reforma é a solução para impulsionar seu projeto.

As reformas realizadas para ampliar uma casa ou para melhorar a produtividade de uma empresa, são casos em que pode valer a pena o investimento e a obtenção de crédito. Pesquise e analise se esse é o seu caso.