* Por: doutormultas - 22 de agosto de 2022.

Será que o exame toxicológico detecta vape? O cigarro eletrônico vem ganhando cada vez mais popularidade no Brasil e no mundo. Entretanto, ainda existem algumas dúvidas quando se trata do vaping, principalmente quando se trata de iniciantes. Para responder a esta pergunta, nós, da Loja Vape, preparamos este artigo completo para tirar suas dúvidas. Assim, você poderá vaporizar sem peso na consciência e evitar problemas.

Antes de saber se o exame toxicológico detecta vape, vamos entender como esse teste funciona. Geralmente, através de pequenas amostras de cabelos, é feita uma análise para detectar possíveis substâncias ilícitas.

Dentre as substâncias que geram infrações, estão a maconha, a codeína, as anfetaminas, a cocaína e a morfina. Todas elas têm um fator em comum: elas comprometem as habilidades psicomotoras do usuário, razão pela qual muitas empresas pedem por esse tipo de teste com certa frequência.

Afinal, exame toxicológico detecta vape?

Em primeiro lugar, saiba que não existe um exame para detectar o ato de vaporizar. Logo, o seu hobby de vaporizar não irá prejudicar suas atividades e nem levá-lo a ter problemas com os testes do trabalho, por exemplo.

Entretanto, há um ponto essencial a ser considerado para entender se exame toxicológico detecta vape: esse teste pode identificar as substâncias que estão no juice para cigarro eletrônico. Afinal, os componentes do e-liquid para vape é quem serão testadas.

Isso quer dizer que vaporizar não será constatado no teste. Entretanto, as substâncias que você usa para o vaping podem comprometer a integridade do seu teste. Então, o que fazer para evitar problemas? Continue a leitura e descubra.

Substâncias detectadas nas essências para cigarro eletrônico

Antes de saber se o exame toxicológico detecta vape, vamos falar sobre as substâncias que podem ser detectadas por ele. Além disso, vamos fazer uma relação com aquelas que podem estar na sua essência preferida para cigarro eletrônico.

Geralmente, os e-liquids contêm nicotina (NicSalt). Encontrada no cigarro convencional, essa substância não é testada no Brasil. Entretanto, algumas empresas norte-americanas possuem uma política de “zero nicotina”.

Por isso, os funcionários precisam fazer esse exame com regularidade. Como você aprendeu anteriormente, tudo depende da substância e não do ato de espalhar clouds por aí!

Exame toxicológico detecta vape? Saiba mais sobre os e-liquids com CDB

Algumas essências para cigarro eletrônico contém o canabidiol (CDB) em sua composição. Apesar de não ter efeitos psicodélicos, devido à ausência de THC, esse composto possui propriedades calmantes e terapêuticas.

Na lista dos componentes que podem levá-lo a reprovar no teste, vaporizar juices com CDB podem levá-lo a ter dores de cabeça na hora de pegar os resultados dos seus testes. Em casos como esse, para evitar problemas, recomendamos os juices Freebase, uma solução sem nicotina e com ingredientes que geram um sabor mais intenso e nuvens mais densas.

Além disso, os vapes de ervas também são compatíveis com ervas que podem liberar compostos que podem levar a uma reprovação nos testes. Mais do que se preocupar com os testes, fique ligado na sua rotina e nunca vaporize certas substâncias antes de fazer atividades que exigem toda a sua atenção!