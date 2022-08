O que fazer nas férias: ideias para passar o tempo livre de forma criativa

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de agosto de 2022.

O período de férias é lindo, dias ensolarados e ao mesmo tempo novas possibilidades para passar o tempo de forma criativa. Férias não significam que temos que nos deitar o dia todo, assistir TV e ficar constantemente entediados!

Sempre vale a pena dedicar algum tempo para decidir o que fazer nas férias, o que não é apenas divertido, mas também beneficia o nosso cérebro.

Caminhada nórdica – comece a andar com bastões!

O exercício beneficia não apenas nosso corpo, mas também nosso cérebro. Já 15 minutos de treinamento leve por dia trazem enormes benefícios positivos. Novas conexões nervosas são formadas para que o cérebro permaneça plástico, o que por sua vez ajuda a retardar o processo de envelhecimento do cérebro.

Vale a pena encontrar tempo para atividade física em qualquer época do ano, mas o que fazer nas férias oferecem mais oportunidades para treinos ao ar livre. A caminhada nórdica, a popular caminhada com bastões, traz muitos efeitos positivos tanto para o corpo quanto para a mente. O treinamento regular pode melhorar a memória e a concentração, além de apoiar o bom funcionamento do cérebro.

A caminhada nórdica é um esporte fácil e seguro – é muito difícil se machucar, não há risco de sobrecarregar as articulações e, ao mesmo tempo, envolve 90% dos músculos do nosso corpo! Ao caminhar com bastões, nosso corpo produz endorfinas chamadas hormônios da felicidade, o que significa que esse esporte reduz o estresse e melhora nosso bem-estar geral.

É também um esporte que pode ser praticado com sucesso em uma companhia. Você pode fazer isso com seus filhos, netos ou amigos.

Cultivar relacionamentos interpessoais em combinação com atividade física é uma enorme quantidade de emoções positivas que se traduzirão em um melhor funcionamento do cérebro no futuro e mantê-lo em perfeitas condições por mais tempo. Definitivamente, recomendamos a caminhada nórdica, especialmente durante as férias!

Aeróbica aquática – ginástica na piscina

A hidroginástica é a ginástica que realizamos na água. É uma atividade que praticamente todos podem experimentar – crianças, adultos, idosos, gestantes e pessoas em recuperação de uma lesão. Um corpo na água tem uma flutuabilidade maior, o que significa que nosso peso parece muito menor para nós.

Graças a isso, as articulações são aliviadas e não sobrecarregam a coluna. O exercício na piscina é muito eficaz porque a água resiste e força os músculos a trabalharem muito. Ao mesmo tempo, o risco de lesão é muito menor do que no caso de exercícios padrão, porque a água absorve efetivamente qualquer lesão.

Passe mais tempo com a família e amigos!

As férias são uma época em que nossos parentes têm mais tempo para nós – as crianças fazem uma pausa na escola e os adultos organizam suas férias.

Durante as férias, vale a pena cultivar as relações interpessoais, porque tem um impacto significativo na condição da nossa mente – melhora nosso bem-estar, força o cérebro a ser criativo durante as conversas e discussões e se traduz em nosso estado geral de realização e satisfação.

Com a família e amigos, podemos ir a um Festival risadaria, praticar esportes, fazer um jogo de trocadilhos ou um quiz de conhecimentos gerais. Os jogos de tabuleiro também estão se tornando cada vez mais populares.

Um jogo de tabuleiro bem projetado suporta criatividade, memória, concentração, atenção e muitos outros processos cognitivos. Essas atividades com os entes queridos são uma ótima idéia para entretenimento de férias.

Aprenda algo novo!

Pode ser um novo tipo de esporte, tocar um instrumento musical ou uma língua estrangeira. As possibilidades são infinitas, mas o mais importante é que esteja de acordo com nossos interesses.

Quando forçamos o cérebro a aprender, damos-lhe exercício e esforço que constrói conexões nervosas e o mantém em melhor forma por mais tempo.

Vários cursos e workshops são organizados em muitos lugares durante as férias. Vale a pena descobrir o que está acontecendo em nossa cidade e se inscrever em algumas atividades criativas. O cérebro vai nos agradecer por isso!

Faça o que você gosta!

Lembre-se de que nunca podemos nos forçar a fazer atividades que não atendam aos nossos interesses, sejam chatas, sejam muito difíceis ou causem raiva e irritação.

Mesmo se lermos que determinada atividade é reconhecida como a melhor e mais eficaz do mundo. Só o que nos dá alegria e satisfação terá efeitos positivos no nosso corpo e mente!

Não façamos nada contra nós mesmos e não nos envolvamos em atividades que não gostamos. A melhor maneira é por tentativa e erro. Somente verificando alguns tipos de aulas, finalmente encontraremos ideias perfeitas para o que fazer nas férias de forma criativa. Nada à força!