Fiat lidera o mercado brasileiro do primeiro semestre

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de setembro de 2022.

A Fiat em 2022 mostrou que veio, mesmo, para ficar no primeiro lugar do pódio. Afinal, a marca terminou o primeiro semestre do ano na liderança do mercado brasileiro no que diz respeito ao ranking de vendas. A montadora essencialmente italiana garantiu 21,9% de market share e ultrapassou o número de 187 mil emplacamentos de janeiro a junho. Um de seus destaques foi o Fiat Pulse.

É válido enfatizar que, no primeiro semestre, a Fiat liderou não só em vendas diretas, como também no varejo, com 17,3% do mercado. Agora já são 18 meses consecutivos na liderança, o que significa um ano e meio sendo quem mais vende automóveis no Brasil.

Fiat Pulse: o grande destaque

O Fiat Pulse, que foi lançado em outubro de 2021, é um dos principais destaques do semestre passado. O modelo ficou em evidência em seguimento bem competitivo, que é o de SUVs, atualmente o maior país e representa 37% do mercado total. Em menos de um ano, o utilitário esportivo já possui mais de 10% da categoria no semestre. Para se ter uma ideia, são 25 mil unidades vendidas, sem falar que alcançou o primeiro lugar entre os SUVs em abril.

A Fiat, portanto, tem a liderança absoluta em picapes no primeiro semestre de 2022, com 51,9% desse ramo. Ou seja, praticamente uma em cada duas picapes vendidas é da marca italiana, que se consolidou em primeiro lugar em um segmento que vem crescendo bastante.

A Fiat Strada liderou o mercado brasileiro e latino-americano nesses seis primeiros meses do ano e tem 93% de sua categoria. Já a Fiat Toro também traz excelentes números e é a primeira colocada entre as picapes médias, com 85% de market share. A Fiat Toro preço teve um reajuste no mês de julho, ficando um pouco mais cara, mesmo assim, ainda é bem vista pelos consumidores.

Modelos da Fiat que mais vendem

No acumulado do ano, a Fiat teve três modelos entre os 10 mais vendidos: Nova Strada, Mobi e Nova Fiat Toro, como destacamos. Ainda é legal falar do Fiat 500e que, lançado há pouco menos de um ano, já figura em sétimo lugar na classificação dos veículos 100% elétricos mais vendidos do país.

Que moral, não? E não para por aí: as grandes novidades da marca no ano ainda estão para chegar e trazem expectativa de belos resultados e ofertas Fiat. O segundo semestre em que estamos trará, exemplificando, o início das vendas do Fiat Scudo, além do lançamento que todos esperam: o Fiat Fastback, primeiro SUV coupé da montadora.

A consolidação da Fiat no Brasil e no mundo

São vários os motivos que fizeram da empresa com sede em Turim uma das maiores do mundo, a começar pela sua confiabilidade. Apesar dela ser detentora dos primeiros lugares de vendas de picapes, é famosa também pela linha composta de carros compactos.

A Fiat apresenta uma ótima arquitetura de marca e a sua grande força se encontra no segmento popular, especialmente, por fabricar veículos econômicos. De fato, ela confeccionou modelos de carros com um preço menor, mas, sempre com qualidade, boa mecânica e resistência considerável. Um exemplo é o Fiat Argo Preço.