Jeep Compass ou Comander: qual comprar?

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de setembro de 2022.

Quando se fala em off-road, lembramos facilmente da marca Jeep. Todos os carros são destinados para esse segmento, mas a versatilidade dos veículos permite que eles andem por qualquer terreno.

Os carros da Jeep também são sinônimos de modernidade, performance, tecnologia e conforto. Possuem um design característico bem forte, como as fendas verticais que compõem a dianteira dos veículos, tornando fácil a identificação.

Mas afinal, é mais vantajoso comprar o Jeep Compass ou Jeep commander? A seguir mostraremos o que cada um oferece, versões, preços e o grande veredicto, para você ter mais convicção na hora da compra. Acompanhe a leitura!

Versões e preços

O Jeep Compass possui oito versões. São elas, a Sport T270, Longitude T270, Limited T270, Série S T270, Longitude TD350, Limited TD350, Trailhawk TD350 e Série S 4XE. As versões T270 são equipadas com motor turbo flex, já as TD350, com motor turbo diesel. Sem falar da versão híbrida do veículo, a Série S 4xE. Os preços partem de R$139.990.

Já o Jeep Commander tem quatro versões à disposição. São elas, a Limited T270 Turbo Flex, Overland T270 Turbo Flex, Limited TD380 4×4 Turbo Diesel e Overland TD380 4×4 Turbo Diesel. O SUV pode ser encontrado a partir de R$199.990.

Características gerais do Jeep Compass

Sofisticado na parte externa, o conjunto ótico do Jeep Compass vem com faróis em LED, assim como os de neblina, tem durabilidade e performance otimizadas.

Vem também com o motor 1.3 turbo flex debaixo do capô que é simplesmente o melhor produzido no Brasil. Com 185 cavalos de potência e 27,5 kgfm de torque, é o máximo de performance e economia de combustível, garantindo maior desempenho e versatilidade.

Pela central multimídia de 8,4 ou 10,1 polegadas, é possível realizar o espelhamento sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, além dos novos pacotes para navegação embarcada e para serviços conectados Jeep para a plataforma Adventure Intelligence.

Estar seguro em um veículo é imprescindível, portanto o Jeep Compass, tem 6 airbags: os 2 airbags frontais, 2 laterais, 2 laterais tipo cortina de série. Nas versões Limited, Trailhawk e Série S, há um airbag adicional para os joelhos de quem está dirigindo. Conta também com detector de tráfego cruzado, assistente de mudança de faixa, frenagem automática e reconhecimento de placas.

Características gerais do Jeep Commander

Conta com faróis Full LED proporcionando maior segurança e visibilidade para ver e ser visto com maior facilidade. Além do conjunto óptico com indicação de direção dinâmica, uma inovação dentro da linha Jeep, e rodas de 19’’ nas versões Overland.

Seu motor turbo flex T270 possui 185 cavalos de potência e 270Nm de torque, já o turbo diesel 2.0, desempenha 170 cavalos e 38,6 kgfm de torque. O Jeep Commander ainda conta com o Modo Sport, oferecendo uma calibração esportiva, com troca de marchas mais rápidas e em rotações mais altas.

O destaque na conectividade é a presença da Alexa, que trabalha integrada com plataforma de serviços conectados. Com ela é possível solicitar comandos como tocar uma música, informar a previsão do tempo, e demais funções disponíveis na Alexa. Pela central multimídia de 10,1 polegadas é possível receber relatórios de saúde do veículo, além de contar com serviços exclusivos e assistência.

No quesito segurança, vem com 7 airbags: os laterais, de cabeça e também os airbag de joelho para o motorista. Conta também com assistente de ponto cego e sensor de fadiga, que faz uma análise constante do seu comportamento na direção e avisa em caso de alto risco de adormecer.

O veredicto

Os dois são recheados com os principais equipamentos de conforto e segurança, mas é claro que a lista de equipamentos não é exatamente a mesma. Porém, não tem nada muito relevante fora a óbvia diferença das dimensões. Além do mesmo motor, a transmissão de nove marchas e a tração integral também são as mesmas.

O Commander ganha apenas no torque, que é de bons 38,7 kgfm, enquanto o Compass tem 3 kgfm a menos. O Compass tem um porta-malas maior, que comporta até 476 litros, comparado aos 233 litros do Commander, já que tem sete lugares.

Mas um ponto importante que deve ser levado em consideração também, é o preço. As versões de entrada dos veículos tem uma diferença por volta dos 60 mil reais. Cabe ao consumidor decidir qual aquisição se adequa ao gosto e necessidade.