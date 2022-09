Qual é melhor: Ford Ranger ou Maverick

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de setembro de 2022.

Muito conhecida, a Ford Ranger chegou ao Brasil no meio da década de 90 já na segunda geração, e até hoje vem demonstrando ser uma picape de respeito. Já a recém chegada Maverick, entrou esse ano para a linha de carros da Ford.

A seguir mostraremos o que difere os dois carros e suas características, além de falar sobre a melhor escolha, siga a leitura!

Principais diferenças entre os modelos

Performance, conforto, segurança, bom design e tecnologia. As duas picapes da Ford entregam tudo isso, mas há algumas distinções entre elas, veja abaixo.

Tamanho

Voltada ao uso mais urbano, a Ford Maverick mede 5,07 metros de comprimento, 1,84 m de largura, 1,73 m de altura e 3,07 m de distância entre-eixos. Mais parruda, a Ranger ostenta 5,35 m de comprimento, 1,86 m de largura, 1,82 m de altura e 3,22 m de entre-eixos.

Versões e preços

Com preços entre R$223.390 e R$321.090, a Ranger tem oito versões disponíveis. São elas, XL Cabine Simples 2.2 Diesel, XL Cabine Dupla 2.2 Diesel, XLS 2.2 Diesel 4×2, XLS 2.2 Diesel 4×4, Black 2.2 Diesel, Storm 3.2 Diesel, XLT 3.2 Diesel e Limited 3.2 Diesel.

Já a Maverick possui apenas a versão topo de linha, a Lariat FX4, com motor 2.0 e preços a partir de R$233.310.

Motor e desempenho

Com dois tipos de propulsores e todos turbo diesel, a Ford Ranger pode ter motor de até 3.2 cilindradas, com 200 cavalos de potência, 47,9 kgfm de torque e câmbio automático de seis velocidades.

Debaixo do capô da Maverick está o EcoBoost 2.0 GTDi, de disposição transversal, com turbocompressor e injeção direta de gasolina. Ele entrega 253 cavalos a 5.500 rpm e 38,7 kgfm de torque, associado ao câmbio automático de oito velocidades.

Características gerais da Ford Ranger

Design robusto, a Ranger tem o nome bem destacado na grade dianteira. Possui para-choque traseiro e dianteiro, rodas em liga leve de 16, 17 e 18 polegadas, dependendo da versão.

Internamente, o volante e os bancos são revestidos em couro, com altura ajustável, dando mais conforto para o motorista, além de vidros elétricos para maior segurança.

O modelo conta com bons recursos de tecnologia e conectividade. Mas, não podemos deixar de citar o sistema redutor de poluentes, câmera de ré, computador a bordo, entradas USB, bluetooth, duas telas de LCD multifuncional de 4.2 polegadas.

Quando o assunto é segurança, pode dispor de até 7 airbags, assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres, alerta de colisão, sistema de permanência de faixa, sistema de reconhecimento de sinais de trânsito, sensor de estacionamento traseiro, trava da tampa da caçamba com chave e sensor de monitoramento individual de pressão dos pneus.

Características gerais da Ford Maverick

Na dianteira, tem faróis em C unidos por uma barra cromada que abriga o logo da marca. A grade e a parte inferior do para-choque são pintados em preto, e ali aparecem dois ganchos de reboque funcionais. Na parte traseira, tem lanternas grandes que invadem as laterais e tampa da caçamba recortada por diversos vincos.

A Ford Maverick possui piloto automático, seletor de marchas rotativo (E-Shifter), tomada de 12V traseira, vidro da caçamba deslizante elétrico, vidros elétricos com abertura e fechamento com um toque para cima/baixo (dianteiros/traseiros).

Além de Bluetooth, comandos de áudio e voz no volante, entradas USB tipo A e tipo C, tela central multifuncional touch screen de 8 polegadas, 6 alto-falantes, rádio AM/FM e central multimídia SYNC com Android Auto e Apple CarPlay.

Falando em segurança, a Maverick dispõe de 7 airbags, alarme perimétrico, alarme de segurança com imobilizador, 3 alças de segurança dianteira/traseira, assistente de partida em rampas, controle automático em descidas, alerta de colisão frontal, assistente de frenagem autônoma com detecção de pedestre/ciclista, controle eletrônico de estabilidade e tração.

Afinal, qual é melhor?

Antes do veredicto é válido lembrar que independente da escolha, as picapes entregaram ótimos atributos, visto que veículos com essa faixa de preço trazem ótimo nível de segurança, alta tecnologia e bons equipamentos.

No entanto, a Ford Ranger sai um pouco na frente da Ford Maverick, por entregar uma variedade de versões e dois tipos de propulsores. Além de ter um porte maior.