Vale a pena comprar um Jeep Compass seminovo

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de setembro de 2022.

Na hora de comprar um carro, é normal que o consumidor pense e repense para tomar a melhor decisão, seja um seminovo ou um 0 km. Afinal é um investimento alto que exige uma certa cautela para tal ato, e depende muito das necessidades de cada um.

Pode ser que você esteja com essa dúvida, e se perguntando se é vantajoso comprar um Jeep Compass seminovo.

O fato é que o SUV é um dos mais vendidos do Brasil, e está somente atrás do Renegade, entre os veículos com mais emplacamentos da marca.

A seguir mostraremos as vantagens, para que tenha a convicção necessária para adquirir o seu.

Valor de Compra Atrativo

Ao comprar um seminovo da montadora, pagará muito mais barato do que um 0 km. O fato de ser um veículo seminovo não quer dizer que ele está velho, podendo ter um ou dois anos de uso e ainda ter o seu estado geral, como um novo. Você vai economizar dinheiro e ainda ter todos os benefícios que um carro Jeep oferece.

Padrão de Qualidade

Todos os carros da Jeep, sejam novos ou seminovos, tem muita qualidade. No quesito segurança são altamente competentes, possuem um design moderno e são bem espaçosos e confortáveis internamente. Outro ponto forte é a tecnologia e conectividade, além da performance acima da média dos motores.

Todos os carros seminovos da Jeep contam com procedência, laudo cautelar aprovado e garantia, além de serem periciados e aprovados por empresas credenciadas junto ao Detran. Então é garantido que terá qualidade mesmo que o carro não seja novo e não se preocupe com eventuais problemas.

Variedade de Versões

Você pode escolher as versões do Compass que mais se adequam às suas necessidades, como potência do motor, automático ou manual, flexibilidade no combustível ou não.

Ideal para Motoristas Iniciantes

Para quem acabou de tirar a CNH e ainda não tem muita experiência no volante, um Jeep Compass seminovo pode ser uma boa pedida. Poupar dinheiro adquirindo um veículo seminovo da montadora é a melhor saída. Isso porque não se sentirá tão mal ao riscá-lo ou batê-lo durante uma manobra imprudente na rua ou no estacionamento.